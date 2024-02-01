Російський суд продовжив ув'язнення журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашевої ще на 2 місяці

Суд у російському місті Казань продовжив на два місяці до 5 квітня термін утримання під вартою редакторки Татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Алсу Курмашевої, яка перебуває під вартою в Росії з 18 жовтня.

Російська влада веде жалюгідну кримінальну кампанію проти неправомірно затриманої Алсу Курмашевої

Як повідомляє РВЄ/РС, Радянський районний суд столиці Татарстану провів засідання 1-го лютого в закритому режимі. Представникам преси дозволили бути присутніми лише під час оголошення рішення, а іншим вхід було повністю заборонено. На суді були присутні представники посольств Австрії, Чехії та Нідерландів

"Російська влада веде жалюгідну кримінальну кампанію проти неправомірно затриманої Алсу Курмашевої. Термін ув’язнення Алсу знову подовжено та з нею несправедливо поводилися просто тому, що вона американська журналістка", – заявив виконуючий обов’язки президента Радіо Свобода/РС Стівен Капус.

Адвокат Курмашевої домагався зміни запобіжного заходу на домашній арешт, але у задоволенні цієї вимоги йому було відмовлено

Курмашева, яка понад 25 років працює у Татаро-башкирській службі Радіо Свобода у Празі, має подвійне громадянство США та Росії.

У травні 2023 року вона приїхала в Казань відвідати хвору мати, а 2-го червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії її затримали.

Тоді її оштрафували за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство та вилучили американський і російський паспорти, після чого вона вже не змогла покинути Росію.

18-го жовтня журналістці оголосили нове звинувачення у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

"Світові журналістські, правозахисні та дипломатичні організації сьогодні підтримують Алсу. Радіо Свобода дякує урядам ЄС, які надіслали своїх представників на сьогоднішнє засідання. Проте Росія продовжує своє систематичне судове переслідування", – сказав Капус.

Комітет із захисту журналістів (CPJ) та "Репортери без кордонів" вимагають негайного звільнення Курмашевої. Також вимогу звільнити журналістку висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

Державний департамент США не надав Курмашевій статусу "неправомірно затриманої"

Незважаючи на те, що нещодавно вона перебуває в ув’язненні понад 100 днів, Державний департамент США ще не визнав Курмашеву "неправомірно затриманою".

Цей статус підвищив би резонанс справи проти Курмашевої, фактично назвавши її політично мотивованою. Двоє інших громадян США, утримуваних Росією, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан, були визнані неправомірно затриманими.

"Державний департамент Сполучених Штатів має офіційно оголосити Алсу "неправомірно затриманою", так само як Еван Гершкович з Wall Street Journal був негайно визнаний після свого несправедливого арешту. Росія несе остаточну відповідальність за долю Алсу. Алсу слід негайно звільнити та дозволити повернутися до своєї люблячої родини. #ЗвільнитиАлсу вже давно на часі", – додав Капус.

Як писав Голос Америки, Державний департамент заявляє, що те, що Алсу Курмашевій не надали статусу "неправомірно ув'язненої", не означає, що зусилля щодо її звільнення не докладаються.

“Те, що ми досі не прийняли офіційного рішення про «неправомірне ув'язнення», це нічого не свідчить про роботу, яку ми насправді виконуємо чи про [наші наміри на] майбутнє”, – сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Державному департаменті 18-го січня.

Фальшиві кримінальні звинувачення, висунуті проти моєї дружини, є лише приводом для Росії, щоб продовжувати тримати її в заручниках як американку

Чоловік журналістки, Павло Буторін, керівник телепроєкту «Настоящее время», що створений у співпраці між Голосом Америки і Радіо Свобода, вважає, що Алсу переслідують у Росії за її американське громадянство та професійну діяльність.

"Алсу затримано за те, що вона, як горда американка, наважувалася користуватися свободою преси протягом понад 25 років своєї кар’єри в незалежній редакційній компанії, яка фінансується Конгресом", – написав Буторін у мережі Х (колишня Twitter).

Він назвав рішення суду в Казані "немилосердним", але "не несподіваним".

"Воно ще раз доводить, що фальшиві кримінальні звинувачення, висунуті проти моєї дружини, є лише приводом для Росії, щоб продовжувати тримати її в заручниках як американку", – вважає чоловік ув’язненої журналістки.

Він наголосив, що нинішні кримінальні звинувачення у "поширенні неправдивої інформації" зосереджені навколо книги під назвою "Сказати війні ні", співредакторкою якої є його дружина. Попри те, що широкомасштабна агресія проти України триває вже майже два роки, у Росії офіційно заборонено називати її "війною". Натомість Кремль наполягає, що йдеться про "військову операцію".

"Якщо російський уряд настільки впевнений у своїй військовій операції в Україні, чому він має так дбати про 164-сторінкову книгу думок інших людей про війну, думок, які Алсу навіть не збирала?" – запитує Буторін.

Багато критиків і правозахисних груп кажуть, що так званий закон про іноземних агентів використовується Кремлем для придушення будь-якого інакомислення.

Москву звинувачують у затриманні американців для використання як розмінної монети для обміну на росіян, ув’язнених у Сполучених Штатах.

Президент Росії Володимир Путін у грудні заявив, що між офіційними особами США та Росії відбувся "діалог" щодо звільнення Гершковича та Вілана. Двох американців затримали за звинуваченнями в шпигунстві, які вони заперечують.