Колеги журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашевої очікують від уряду США визнання її затримання в Росії «неправомірним»

Державний департамент США приділяє «величезну увагу» справі затриманої у Росії Алсу Курмашевої, редакторки Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода, заявив речник Держдепартаменту США. Але її колеги говорять, що цих зусиль недостатньо для її звільнення з російської тюрми, в якій вона перебуває вже три місяці.

Те, що Алсу Курмашевій не надали статусу «неправомірно ув'язненої», що вимагав би максимальних зусиль американських дипломатів для її звільнення, не означає, що такі зусилля не докладаються, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Те, що ми досі не прийняли офіційного рішення про «неправомірне ув'язнення», це нічого не свідчить про роботу, яку ми насправді виконуємо чи про [наші наміри на] майбутнє”, – сказав Метью Міллер, відповідаючи на запитання журналіста під час брифінгу у Державному департаменті 18-го січня.

Міллер запевнив: “Ми постійно збираємо інформацію, оцінюємо факти, оцінюємо законодавство, що спрямовує нас до, у кінцевому підсумку, правильного рішення”.

Але кореспондент азербайджанського інформагентства Turan Алекс Рауфоглу, який поставив це питання речникові Держдепу, вважає, що минуло вже забагато часу, для того, щоб можна було терпеливо чекати на надання її справі найвищого статусу.

“Журналістка Алсу Курмашева провела за російськими ґратами три місяці. Я запитав речника Держдепу, чому США досі не надали їй статусу “неправомірно затримана”, щоб забезпечити якнайшвидше повернення до своїх близьких”, – написав Рауфоглу у мережі Х (колишня Twitter)

У коментарі Голосу Америки Рауфоглу сказав:

“Аргумент, озвучений речниками Держдепу, нам уже добре знайомий – "справа у процесі і над нею все ще працюють", але Алсу Курмашева під вартою вже три місяці і ми чекаємо дотримання урядової процедури США щодо таких справ та якнайшвидшого надання їй відповідного статусу”.

Рауфоглу також очікує відповіді від уряду США, чому американські звернення до російської влади щодо негайного звільнення затриманих нею журналістів не включають прізвище Курмашевої.

“Ми постійно чуємо від Державного департаменту, що російський уряд не співпрацює, не надає відомостей про Алсу на запити США. Так, росіяни розглядають її як громадянку Росії. Але вона одночасно є громадянкою США, тому американська влада повинна боротися за неї, так само як за інших своїх громадян”, – наголошує колега затриманої журналістки.

За його словами, родина Курмашевої стверджує, що уряд Росії досі так і не задовольнив прохання США дати можливість американським дипломатам відвідати її у в'язниці.

Затримана за «Ні війні» і татарську мову

Алсу Курмашева понад 25 років є журналісткою Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода і постійно проживає у Празі. У травні 2023 року вона приїхала в Казань за сімейними обставинами, а 2-го червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії її затримали.

Тоді її оштрафували за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство та вилучили американський і російський паспорти, після чого вона вже не змогла покинути Росію.

18-го жовтня журналістці оголосили нове звинувачення у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

1-го грудня російський суд продовжив її утримання під вартою до 4-го лютого.

У грудні проти Алсу Курмашевої порушили ще одну кримінальну справу – за статтею про “фейки про російську армію” за книгу “Ні війні. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну”, редакторкою якої вона була.

Це збірка публікацій Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода, яка вийшла у листопаді 2022 року на основі інтервʼю сайту Ідель.Реалії.

Чоловік журналістки, Павло Буторін, керівник телепроєкту «Настоящее время», що створений у співпраці між Голосом Америки і Радіо Свобода, вважає, що причиною затримання Алсу є її американське громадянство та професійна діяльність.

Раніше в інтерв’ю Голосу Америки він сказав, що вона “мала сміливість повідомляти про те, що відбувається всередині Росії, що відбувається з етнічними меншинами всередині Росії”.

Як повідомляв Голос Америки, Курмашева багато років пише про проблеми національних меншин у Татарстані та Башкортостані, про громадянські ініціативи із захисту і збереження татарської мови та татарської культури.

Раніше Державний департамент назвав арешт Курмашевої “ще одним випадком переслідування російським урядом громадян США”, цитував представника Держдепу Голос Америки.

Негайного звільнення Курмашевої вимагають Комітет із захисту журналістів (CPJ) та «Репортери без кордонів». Також вимогу звільнити журналістку висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

За даними CPJ, Росія активізувала свої зусилля щодо придушення свободи слова і переслідування незалежних ЗМІ країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

«Москва намагається криміналізувати журналістику за межами своїх кордонів, видаючи ордери на арешт і заочно засуджуючи відомих журналістів, які працюють у вигнанні», – йдеться у звіті від 18-го січня 2024-го року.

Згідно з даними CPJ, у Росії перебувають за ґратами 22 журналісти, серед них двоє мають американське громадянство – Алсу Курмашева, журналістка Радіо Свобода і репортер Wall Street Journal Еван Гершкович. Ще 10 ув'язнених журналістів з України, п’ятеро з них є кримськими татарами, які також перебувають під вартою в Росії.