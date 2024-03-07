Байден звертається до країни на тлі двох воєн

В промові про "Стан держави" американські президенти традиційно говорять про успіхи внутрішньої політики. І президент США Джо Байден у зверненні до американців 7 березня, як очікується, говоритиме про свою економічну політику, стратегію щодо репродуктивних прав, контролю за зброєю та імміграцією.

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Але через війни на Близькому Сході та в Європі, зовнішня політика може бути вище на порядку денному в четвертій і можливо останній промові Байдена на спільній сесії Конгресу.

Президент має намір висвітлити свої досягнення у "відновленні американського лідерства на світовій арені", заявив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань національної безпеки, в інтерв’ю Голосу Америки 6 березня.

Лідерство США, додав він, дає йому можливість впливати на дії світових лідерів і супротивників "у спосіб, який більше відповідає нашим інтересам національної безпеки".

Цей вплив не дозволив подолати суттєві розбіжності між Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо збільшення гуманітарної допомоги населенню Гази, післявоєнного статусу палестинської автономії та бачення США майбутньої палестинської держави.

Щодо України, американське лідерство затьмарене позицією республіканців у Палаті представників, які перешкоджають схваленню пакету іноземної допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає 61 мільярд доларів на підтримку Києва в боротьбі проти Росії.

Законопроєкт також включає 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та 5 мільярдів доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, в регіоні, де Вашингтон змагається за вплив з Пекіном.

Війни в Україні та Газі займатимуть важливе місце в зовнішньополітичній частині промови Байдена, як і стратегічне суперництво США з Китаю. Аналітики кажуть, що президент використовуватиме різні підходи до цих двох питань, оскільки він враховує настрої виборців перед переобранням у листопаді.

Допомога Україні

Байден у своєму зверненні знову закличе схвалити законопроєкт про іноземну допомогу та заявить, що ізоляціонізм не відповідає інтересам Америки на тлі ознак зростання російського експансіонізму.

"Президент збирається продовжувати доводити, що республіканці Палати представників мають рухатися вперед. Спікер має винести на голосування законопроєкт про національну безпеку, – сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. – Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку".

"Хоча адміністрація Байдена заручилася міжнародною підтримкою зусиль з військової та економічної допомоги Україні, ввела значні санкції проти Росії та посилила військові позиції НАТО в Східній Європі, вона не змогла надати американському народові вагомих аргументів на користь цієї політики", – сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз є старшим директором Євразійського центру Atlantic Council.

"Це, своєю чергою, сприяло наївним голосам, особливо в одному крилі Республіканської партії, які хочуть заблокувати допомогу, необхідну Україні, щоб уникнути поразки", — сказав Гербст Голосу Америки.

Президентський історик Університету Вандербільта Томас Шварц передбачив, що Байден "піде ва-банк" щодо питання України, особливо в світлі нещодавньої смерті Олексія Навального в сибірській в’язниці.

Смерть російського дисидента посилила думку США про те, що підтримка зусиль України протистояти російському президенту Путіну є "справою моралі", — сказав Шварц Голосу Америки.

"Це також дозволить йому різко відрізнятися від Трампа, який раніше висловлював захоплення Путіним і не схвалював підтримку в питанні України", — додав Шварц.

Опитування показують, що підтримка американцями військової допомоги Києву відрізняється за партійною приналежністю, причому виборці президентської партії в основному симпатизують військовим діям президента України Володимира Зеленського.

Згідно з опитуванням Центру досліджень зв’язків з громадськістю Associated Press-NORC, 67% демократів вважають пріоритетом для уряду США не дозволити Росії захопити більше території в Україні та допомогти Україні повернути територію, яка зараз окупована Росією.

Лише 37% республіканців погоджуються. Байден використає своє звернення, щоб зібрати підтримку на тлі втоми американців від війни. Загалом 37% респондентів — 55% республіканців і 17% демократів — вважають, що уряд США надто багато витрачає на допомогу Україні.

Обережна позиція щодо Гази

Президент, ймовірно, наголосить, що він негайно підтримав ізраїльтян після нападу ХАМАСу 7 жовтня та підкреслить важливість забезпечити, щоб Ізраїль міг захистити себе від загроз терористичної групи, визнаної США.

Але йому потрібно буде обережно підходити до цього питання, беручи до уваги розбіжності між проізраїльськими демократами та незалежними, які підтримують його позицію щодо конфлікту, і прогресивними демократами, а також американцями арабського походження та мусульманами, яких це обурює.

Обурення з приводу загибелі понад 30 000 людей у Газі та відмови Байдена поставити умови щодо військової допомоги США для Ізраїлю призвело до того, що значна частина виборців від Демократичної партії на первинних виборах у Мічигані та Міннесоті проголосувала "не визначився", щоб засвідчити свій протест і вимагати негайного і постійного припинення вогню.

Учасникам переговорів ще не вдалося припинити бойові дії в Газі напередодні мусульманського місяця посту Рамадан, який починається цими вихідними.

У вівторок Байден заявив, що доля тимчасової угоди про припинення вогню - "в руках ХАМАСу" після того, як Ізраїль погодився на запропоновану "раціональну пропозицію".

ХАМАС відповів, що обмін заручниками неможливий без постійного припинення вогню та повного виведення Ізраїлю з Гази. Група звинуватила Ізраїль у зриві переговорів. Ізраїльські політики уважно слідкуватимуть за промовою, щоб побачити, кого Байден звинувачує в глухому куті і наскільки критично він ставиться до зусиль Ізраїлю захистити та надати допомогу мирним палестинцям, сказав Джонатан Рінхолд, керівник кафедри політичних досліджень ізраїльського університету Бар-Ілан.

Оскільки Байден, ймовірно, повторить свій заклик до рішення про створення двох держав, ізраїльтяни будуть з нетерпінням дізнатися, чи закликає він Ізраїль "представити чітке бачення, яке включає палестинську державу", — сказав Рінхольд Голосу Америки. "Сумніваюся, що він це зробить, але якщо він це зробить, це погано для Нетаньягу, але непогано для війни".



Ймовірно, Байден зосередить свою критику на ультраправих елементах в ізраїльському уряді та висловить невдоволення насильством, вчиненим тими, кого він називає "екстремальними ізраїльськими поселенцями" на Західному березі, як він робив кілька разів у минулому.

Кірбі сказав, що президент також закликатиме збільшити гуманітарну допомогу палестинцям. У зв’язку з відмовою уряду Нетаньягу відкрити більше наземних пунктів пропуску для конвоїв із гуманітарною допомогою, а також через загибель понад 100 людей після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь, коли палестинці зібрались поблизу вантажівок із харчовими продуктами, США застосували авіацію, щоб скинути постачання — більш дорогий, менше ефективний та небезпечний засіб надання допомоги.

Опитування Gallup, опубліковане цього тижня, показує, що 58% американців сприятливо ставляться до Ізраїлю, порівняно з 68% минулого року, і це найнижчий позитивний рейтинг для країни за понад два десятиліття.

До роботи над статтею долучилась Юлія Ярмоленко.