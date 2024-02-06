"Авдіївка скоро впаде". Експерти та медіа про складну ситуацію у місті

Українські сили оборони продовжують стримувати війська РФ, які не полишають спроб оточити Авдіївку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще - 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - йдеться у звіті Генштабу.

Водночас низка українських та західних видань вказують на "критичну" ситуацію й те, що оборона Авдіївки може скоро впасти. Днями Інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті також зазначив, що "підтверджено наступ російських військ у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту".

"Фортеця" Авдіївка

Міжнародні медіа порівнюють ситуацію в Авдіївці із Бахмутом, яке ціною значних втрат після місяців жорстоких боїв у містах захопили сили РФ.

Reuters цитує російські джерела, які описують місто як "фортецю" з бетонними бункерами й кажуть, що українські захисники сховалися в багатоповерхових будинках, які неможливо штурмувати без величезних втрат, і використовують коксохімічний завод як базу та склад зброї.

Українські та західні аналітики кажуть, що наступ на Авдіївку несе для Кремля величезні людські жертви. А в листопаді британська військова розвідка заявила, що бойові дії призвели до "одних із найвищих показників втрат росіян за всю війну".

Значення Авдіївки

Медіа вказують і на те, що про важливість міста свідчить візит до Авдіївки 29 грудня президента України Володимира Зеленського, а також те, що 31 січня російський президент Путін назвав Авдіївку "одним із найважливіших напрямків".

"Росія вклала дуже багато в захоплення Авдіївки, перекинувши в місто десятки солдатів і військової техніки, - сказав Леон Гартвелл, експерт Лондонської школи економіки, в коментарі Newsweek. - Захоплення Авдіївки має важливе політичне значення для Путіна, зумовлене гострою потребою продемонструвати перемоги Росії перед президентськими виборами та можливою новою хвилею масової мобілізації солдатів".

Також Гартвелл вважає, що "втрата Авдіївки обмежила б здатність України розпочинати контрнаступальні операції проти Росії на Донеччині, а повернення міста, враховуючи його величезні укріплення, становило б надзвичайно складне завдання".

Авдіївка допоможе забезпечити повний контроль над східною частиною Донеччини й також важлива через її близькість до окупованого Донецька, пояснює Reuters. Це також дало б змогу російським військам консолідувати позиції навколо Бахмута, сприяти контролю над автомагістраллю між Донецьком і Краматорськом і загалом посилити логістичні можливості Москви в Донецьку, пише Newsweek.

Reuters цитує Миколу Бєлєскова з Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що взяття Авдіївки не змінить ситуацію на користь Москви, але "зробить ситуацію більш прийнятною для окупованого Донецька як великого російського логістичного центру". Він додає, що спроби штурмів зумовлені бажанням Кремля зміцнити позиції західних скептиків, які вказують на те, що оборонна підтримка Києва з боку партнерів не має значного впливу на успіхи ЗСУ.

"Кидають у бій тиловиків"

Український військовий експерт Микола Жирохов розповів в ефірі NV, що зараз в Авдіївці "росіяни тиснуть з двох сторін, і найближчим часом явно недостатньо [українських] сил та засобів, які там зосереджені, щоб зупинити їх".

Однією з найбільших проблем, на думку експерта, є брак людських ресурсів: "Тиждень-два у бій вже кидають тиловиків. Коли з рот матеріального забезпечення, з людей, які були мобілізовані з [категорії] обмежено придатні, формують штурмові групи і просто кидають для того, щоб хоч якось, хоч на якийсь момент зупинити [просування росіян]. Звісно, що бойова ефективність таких груп, дуже і дуже низька".

Керівник Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також вказує на використання тиловиків для штурмів: "Їм сказали, що для захисту Авдіївки зараз потрібен кожен, хто може тримати автомат, і вони пішли, бо треба втримати ці вулиці до дороги, і ці діди пішли, більшість загинули у бою".

Бутусов підкреслює критичний брак особового складу: "В Авдіївці два оператори дронів 110-і механізованої бригади після того, як їх будівля була знищена прямим влучанням авіабомби, дивом вижили, розкопали себе самі з-під уламків, повернулись на базу, і відмовились від госпіталізації, "тому що не можна залишити наших"".

Важливість забезпечення і снарядний голод

Аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо розповів, що Сили оборони матимуть можливості утримувати Авдіївку до того часу, поки безперебійно працюватимуть лінії забезпечення. "Сьогодні коксохім тримає оборону й інші напрямки навколо міста теж тримаються. Головне питання на сьогодні - забезпечення транспортного коридору через Ласточкине до Авдіївки... Якщо ця лінія забезпечення буде перерізана й взята під щільний вогневий контроль противника, то логістика для наших військ в Авдіївці значно ускладниться".

Інститут вивчення війни також підкреслює критичний брак снарядів та іншої військової техніки: "Затримки західної допомоги у сфері безпеки продовжують загострювати дефіцит снарядів в Україні та підривати здатність України використовувати дорогоцінні західні системи протибатарейної боротьби".

Там вказують на повідомлення у західних медіа, що "українські сили на критичних ділянках фронту, таких як Авдіївка, дедалі більше споживають снаряди і тому можуть націлюватися лише на маси російських солдатів у наступі", при чому "російські сили, очевидно, адаптувалися і тепер наступають меншими групами, які українській артилерії важче вразити".

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі Radio NV припустив можливість того, що через дефіцит снарядів Збройні сили України покинуть Авдіївку: "В них (російських сил — ред.) ще може бути якесь незначне просування впродовж зими, цілком може бути, що вони таки дотиснуть Авдіївку, на жаль. Якби не снарядний голод, я би взагалі сказав, що і Авдіївка навіть витримає, бо гарнізон тримається блискуче".

Кореспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов також твітує: "Російське просування в Авдіївці, яка, швидше за все, стане першим українським містом, яке впало після взяття Бахмута в травні минулого року, є прямим результатом гострої нестачі боєприпасів, спричиненої тим, що Конгрес США припинив подальшу військову допомогу Україні".

У статті використано матеріали Reuters