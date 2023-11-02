Як ATACMS "ускладнюють життя" сил РФ й чи отримає Україна ці ракети більшої дальності?

Американські ракети ATACMS довели свою ефективність на полі бою, допомігши знищити російські гелікоптери, системи С-400 та інші воєнні цілі, які раніше були недоступними, кажуть оглядачі. Однак Україна потребує цієї зброї біль далекого радіуса дії, переконують українські посадовці.

В чому ефективність ATACMS?

Посилені ударні можливості, надані ракетами ATACMS та Storm Shadow, дозволяють ЗСУ цілитись по об'єктах технічного обслуговування російської армії та складах зброї далеко за лінією фронту, а змушуючи російське командування передислокувати ці важливі цілі далі від фронту, Київ знизить боєздатність сил Кремля, роблячи життя російської армії в Україні "набагато менш комфортним". Про це пише український експерт Микола Бєлєсков в матеріалі для вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

У своїй статті Forbes описує ефективність ATACMS для ударів по російській авіації та по ЗРК С-400. M39, як і українська протикорабельна ракета "Нептун", якою також вдавалось завдати значних ударів силам РФ, робить можливими надзвичайно руйнівні наступні атаки інших сил. "Можливо, у нас ще не так багато ATACMS, - цитує видання українського дипломата Олександра Щербу, - Але вони дозволяють зробити багато".

Однак ці ракети не є "чарівною паличкою", що здатна кардинально змінити динаміку війни на користь України, пише Бєлєсков. Зараз надані Києву старіші модифікації ATACMS - M39 - несуть касетні боєприпаси й мають обмежену дальність у 160-165 км. Тож для ефективного націлювання на головні логістичні зв'язки, такі як мости та укріплені командні пункти, переконує аналітик, Україні потрібно отримати версію ATACMS з уніфікованою боєголовкою.

Як Росія може протидіяти цьому?

Як зауважує Popular Mechanics, "на жаль для України, хоча Росія погано вміє передбачати нові загрози, країна довела вміння адаптувати свою матеріально-технічну базу та розгортання для зменшення подальших втрат". У цьому випадку це означає, припускає видання, що Росія тепер базує свої гелікоптери далі від лінії фронту, щоб зменшити вплив ударів ATACMS.

Раніше Москва вже переміщувала свої системи у відповідь на нову західну зброю. Так виведення на поле бою ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS, наданих США торік, змусило сильні збройні сили Росії перемістити ключові засоби, як-от системи протиповітряної оборони, за межі досяжності цієї зброї, пише Insider.

Експерти британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), аналітичного центру, також відзначили, що незахищені цілі, як-то гелікоптери, вразливі до ATACMS із касетними боєприпасами, але "оскільки варіант M39 неефективний проти укріплених цілей через конструкцію боєголовки, Росія може відповісти,.. побудувавши захищені авіаукриття для захисту високоцінного обладнання". Але все ж Росія скоріше просто відведе у тил свої вразливі до ударів активи або зменшить час перебування гелікоптерів у зонах під ударом, адже нечасто обирає варіант поліпшити чи зміцнити захист своїх об'єктів.

Попри це, Insider також відзначає, що вплив на ситуацію на фронті ця зброя дає. З початку повномасштабного вторгнення "велика частина російської армії мала безпечні притулки на більшій частині території України, – сказав виданню Ден Райс, колишній спеціальний радник військового керівництва України та президент Київського американського університету. - Але більше цього немає. Вони всі в прицілі найкращої армії Європи. Україна збирається одну за одною знищити всі цінні російські цілі в окупованій Україні".

Чи отримає Україна ATACMS більшої дії?

Як Голос Америки повідомляв раніше, група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента США Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіуса дії: "Запит України про системи здатні завдати глибоких ударів залишається невідкладним, особливо для ураження цілей по всьому Криму".

У своєму листі американські законодавці заявили, що Україна подала запит на ATACMS великої дальності та продемонструвала здатність використовувати їх відповідально, а Росія не провела ескалацію у відповідь: "Очевидно, пора завершувати роботу над ATACMS. Нездатність це зробити, не тільки загрожує завести ситуацію на полі бою в глухий кут і далі затягнути війну".

В інтерв'ю Bloomberg посолка України у США також закликала до надання цих ракет далекої дії. Вона сказала, що ця зброя "була дуже ефективною" й "що більше ми можемо отримати, то краще зможемо підготувати поле бою".

У своєму виступі в п'ятницю на щорічній конференції воєнних репортерів і редакторів посолка України в США Оксана Маркарова також сказала, що "коли вони думали, що ми ніколи не отримаємо ATACMS", Росія "дуже обережно" перемістила обладнання за межі досяжності українських систем найдальшої дії.

Достеменно невідомо, скільки зараз ATACMS Україна має у розпорядженні після першої поставки у 20 ракет, й скільки таких ракет надходитиме далі. Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у розмові із державним секретарем Ентоні Блінкеном "подякував США за їхню критично важливу військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості продовження їхнього постачання".

У жовтні в інтерв'ю телеканалу 1+1 Кулеба ствердно відповів на запитання про те, чи надання цих видів ракет Вашингтоном для Києва відбуватиметься "на постійній основі та у більшій кількості".

Як пише Popular Mechanics, схоже, що Україна зрештою отримає додаткові ATACMS, оскільки армія США почне замінювати свій інвентар на вдосконалені ракети Precision Strike Missiles, починаючи з 2024 року. "Справді, вже є ознаки того, що ракети дальності 186 миль (300 км), що може означати пізніші ракети ATACMS серій M39A1 і M57 — до січня буде передано Україні".