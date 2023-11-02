Британська розвідка про ймовірні втрати Росією чотирьох ЗРК протягом одного тижня

Росія, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК С-400 на окупованих територіях протягом тижня. Про це заявляє розвідка Великої Британії у пості в соцмережі X.

Британська розвідка відзначає, що Росія давно віддає перевагу масштабним, високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. За кодифікацією НАТО, російські С-400 – SA-21.

“Недавні втрати підкреслюють, що російській об’єднаній системі протиповітряної оборони важко протистояти сучасній високоточній ударній зброї”, – йдеться у заяві британської розвідки.

У публікації в соцмережі йдеться про те, що 26 жовтня 2023 року російські медіа повідомили, що в Луганській області знищено три російські пускові установки С-400, а українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму.

Недавні втрати підкреслюють, що російській об’єднаній системі протиповітряної оборони важко протистояти сучасній високоточній ударній зброї

“Існує реалістична ймовірність того, що коли Росія замінить знищені системи в Україні, вона послабить свою протиповітряну оборону на інших оперативних напрямках”, – наголошує британська розвідка.

Як зауважував очільник української розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Drive під час перебування у Вашингтоні у вересні, успішні атаки України на російські об’єкти в окупованому Криму негативно впливають на продажі російської системи ППО С-400.

“Збройні сили України розбивають діри у заявленій військовій перевазі Росії, показуючи, що її система ППО наступного покоління С-400 не варта мільярдів доларів, за які Москва продає її на світовому ринку”, – коментував Буданов.

За повідомленнями в BBC, вартість однієї ЗРК С-400 складає близько $1,2 млрд. Ракети найсучаснішої версії ЗРК можуть долати 400 км, а також атакувати цілі на висоті 48 км. С400 може знищувати літаки та балістичні ракети.

У 2017 році Туреччина заплатила близько 2,5 мільярда доларів за придбання систем С-400. За інформацією Reuters, Вашингтон виступав проти угоди, а також попросив Анкару передати системи Україні. Через рік Індія наслідувала цей приклад, погодившись заплатити близько 5,5 мільярда доларів за 5 систем С-400. Цього ж року, Індія робила заяви, що стурбована тим, що вторгнення Росії в Україну може вплинути на поставки від російського постачальника оборонного обладнання до Індії.

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