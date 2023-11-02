Reuters: Республіканці закликали Байдена дати Україні ракети більшої дальності

ВАШИНГТОН, 2 листопада (Reuters) – Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента США Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, демонструючи постійну підтримку Києва серед законодавців США, незважаючи на те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.

У листі Байдену від 1 листопада, з яким ознайомився Reuters, провідні республіканці з комітетів Палати представників Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил сказали, що вони вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні деякі наземні тактичні ракетні системи (ATACMS) обмеженої дальності, але попросили також надіслати більш далекобійні ракети.

«Запит України про системи здатні завдати глибоких ударів залишається невідкладним, особливо для ураження цілей по всьому Криму», — написали конгресмени Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

Маккол очолює Комітет із закордонних справ Палати представників, Роджерс очолює Комітет Палати представників у справах збройних сил, Ріш є провідним республіканцем Комітету із міжнародних відносин Сенату, а Вікер - провідним республіканцем у Комітеті збройних силах Сенату.

Лист надіслано тоді, коли більшість у Палаті представників, яку складають республіканці, готується голосувати за окремий законопроєкт з допомоги Ізраїлю, незважаючи на прохання президента-демократа Джо Байдена затвердити ширший законопроєкт про фінансування національної безпеки, обсягом 106 мільярдів доларів, який включає фінансування для Ізраїлю, України та Тайваню.

У вересні агентство Reuters повідомило, що адміністрація Байдена була близька до схвалення доставки в Україну ракет великої дальності з касетними бомбами, щоб дати Києву можливість завдати значної шкоди глибше на окупованій Росією території.

У жовтні українські війська вперше застосували надані США ракети ATACMS, а президент Володимир Зеленський заявив, що ця зброя довела свою ефективність.

У своєму листі американські законодавці заявили, що Україна подала запит на ATACMS великої дальності та продемонструвала здатність використовувати їх відповідально, а Росія не провела ескалацію у відповідь.

«Очевидно, пора завершувати роботу над ATACMS, — написали вони. - Нездатність це зробити, не тільки загрожує завести ситуацію на полі бою в глухий кут і далі затягнути війну, але й загрожує подальшій глобальній нестабільності, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу».