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Скільки ATACMS США надіслали Україні та як це може вплинути на хід війни?
США відправили Україні 20 ракет ATACMS, повідомляє із посиланням на два джерела New York Times. Газета пише, що хоча модифікація ракети, надіслана Києву, має обмежений радіус дії, але цього може бути достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для підтримки з повітря та постачання своїх військ в Україні.
Успішне використання цих ракет напередодні підтвердив президент України Володимир Зеленський, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розмістив відео запуску.
Раніше стало відомо, що після більш як року прохань з боку Києва Вашингтон вирішив таємно відправити ці ракети, щоб заскочити Кремль зненацька. Україні відправили ракети модифікації APAM, дальність приблизно 160 кілометрів, оснащені касетними боєприпасами, - на відміну від новіших версій зброї цих ракет на складах Пентагону більше.
Atlantic Council зазначає, що дати "зелене світло" на постачання цієї зброї президента Байдена зрештою переконали порівняно повільні темпи літнього контрнаступу України та загроза нових наступальних операцій Росії.
У коментарі NYT колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк сказав, що ці ракети класу "земля-земля" матимуть величезне значення на фронті, адже дозволять вражати "значні матеріально-технічні та командні пункти на всіх оперативних глибинах сьогоднішнього фронту". При цьому їх запускають із транспортних засобів, як-то HIMARS, які можуть швидко змінювати локацію після пострілу, щоб уникнути російської контратаки.
Російська перевага в повітрі становить серйозний виклик для українських сил в останні місяці: ударні вертольоти регулярно обстрілювали їхні позиції, а російські винищувачі цілили потужними керованими бомбами. Атаки з повітря ускладнили зусилля Києва зосередити значну кількість сил уздовж будь-якої окремої лінії атаки та зіграли ключову роль у сповільненні їхніх наступальних операцій, пише видання.
Українські ATACMS удари по оперативно значущих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту, пише Інститут дослідження війни (ISW). Оглядачі аналітичного центру зазначають, що російські військові послідовно демонстрували, що вони можуть адаптуватися до нових ударних можливостей України — але лише після того, як зазнають початкових і значних втрат від української зброї, до яких російське командування реалістично повинно було бути готовим.
У Кремлі давно наполягають, що постачання Україні ракет ATACMS є "червоною лінією", пише Atlantic Council. Там додають, що Росія неодноразово робила схожі попередження під час повномасштабного вторгнення в Україну, але досі не підкріпила свої погрози конкретними діями.
Тепер, коли американські ракети прибули, Німеччина відчуватиме ще більший тиск щодо передачі ракетних систем Taurus, що потенційно можуть сягати цілей за 480 кілометрів, пише NYT. Раніше Києву надавали модифіковані види зброї та ракет, що, як і у випадку з ATACMS, діють не на максимально можливій відстані.
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- Голос Америки
Опитування: Дві третини американців вважають, що підтримка України - у національних інтересах США
Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, показало нове опитування Quinnipiac, опубліковане у вівторок.
65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються.
Серед опитаних прихильників Демократичної партії, 87% висловились за те, щоб США підтримували Україну, тоді як 8% були проти.
Республіканці розділилися майже порівну — 49% сказали, що підтримка України відповідає національним інтересам США, а 44% вважають, що ні.
Лише 36% респондентів вважають, що США роблять належне, щоб допомогти Україні у війні. 37% - що США роблять надто багато, а 20% кажуть, що США роблять надто мало.
Згідно з опитуванням, думки щодо обсягу підтримки різняться залежно від політичної партії. Республіканці загалом кажуть, що США роблять занадто багато для підтримки України, тоді як демократи твердять, що США роблять стільки, скільки треба.
«Ми за вашою спиною, кажуть виборці, які вірять, що Сполучені Штати зацікавлені в стримуванні Путіна. Але є розбіжності в тому, наскільки велика підтримка є занадто великою, залежно від того, яку партію запитують про продовження альянсу», - цитує аналітика Університету Квінніпіак Тімя Маллоя видання The Hill.
61% республіканців вважають, що США надають Україні надто велику підтримку, і лише 9% демократів дотримуються цієї думки.
Лише 19% республіканців вважають, що США надають належну підтримку, в той час, як адекватною підтримку України з боку США вважають 59% демократів.
15% республіканців вважають, що США роблять занадто мало для підтримки України, відповідно 27 % демократів дотримуються цієї думки.
Як раніше повідомляв Голос Америки, згідно з іншими опитуваннями, бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне, втім знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні - 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.
США: Санкції змусили Кремль обирати - продавати нафту зі знижкою, чи витрачати кошти на "тіньовий флот"
США та союзники по G7 та в Євросоюзі розробляють нові кроки санкційного режиму проти Росії в сфері нафтоторгівлі.
В уряді США переконані: обмеження ціни на нафту, яке країни "Групи семи", ЄС та Австралія встановили майже рік тому, працює. Як запевнила союзників міністерка фінансів США Дженет Єллен у своєму зверненні на засіданні МВФ та Світового банку в Марокко, обмеження "значно зменшило нафтові надходження Росії за минулі десять місяців, одночасно просуваючи стабільність енергоринків". За оцінками уряду США, за вісім місяців дії цінового обмеження виручка РФ від нафтоторгівлі скоротилась на 45%, порівняно з цим періодом минулого року.
Цінове обмеження не дозволяє західним страховим компаніям та перевізникам надавати послуги з постачань російської нафти, якщо її ціна перевищує ліміт в 60 доларів за барель.
Скептики зазначають, що останнім часом все більше російської нафти торгується поза ціновим обмеженням, а Росія створила цілий "тіньовий флот", який діє поза західною системою страхування і переводить російську нафту.
Росія витрачає "надзвичайні кошти", щоб обійти санкції
Інакше ці кошти б витрачались на полі боюв.о. заступника помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностренд про те, що робив би Кремль, якщо б Захід не обмежив ціну на російську нафту
Те, що все більше російської нафті продають в обхід обмежень, - очікуваний тренд після майже року дії ліміту, а дії Росії з побудови альтернативної інфраструктури для нафтоторгівлі збільшують витрати Кремля, відповідає виконувач обов'язків заступника помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностренд.
"Нафтоторгівля відбувається поза системою G7 лише тому, що Кремль здійснив надзвичайні інвестиції на побудову цієї інфраструктури. Інакше ці кошти б витрачались на полі бою", - заявив Ностренд під час конференції в американському Інституті Брукінгза 16 жовтня.
"Ми знаємо, що побудова Путіним альтернативної екосистеми, поза досяжністю G7, дуже витратна", - додав він.
Ностренд відзначив, що санкційна система мала на меті як обмежити надходження Кремля, так і не допустити зривів постачань нафти на світові ринки.
"Зараз світові ринки добре забезпечені нафтою, а Росія все ще має обирати між тим, щоб погоджуватись на значну знижку, якщо вони продають нафту через тих, хто надає послуги в межах обмеження G7, або нести надзвичайні витрати на побудову альтернативної екосистеми без послуг G7", - додав посадовець.
Велика причина, чому спрацювало цінове обмеження, це те, що Москва мала стимул зберегти експорт, а не прибрати його, а це було під великим питанням на початкуКлей Сігл директор зі світових нафтових послуг Rapidan Energy Group
Раніше аналітики закликали значно знизити цінове обмеження на російську нафту з теперішніх 60 доларів за барель. Однак, якби цінове обмеження було нижчим, каже Клей Сігл директор зі світових нафтових послуг Rapidan Energy Group, Росія могла б обрати іншу тактику - і зменшити постачання нафти на світовий ринок, спричинивши світову нафтову кризу.
"Велика причина, чому спрацювало цінове обмеження, це те, що Москва мала стимул зберегти експорт, а не прибрати його, а це було під великим питанням на початку, - каже Сігл. - Загальна потреба в державних надходженнях, в час витратної сухопутної війни, підтримує також потребу в нафтових надходженнях, і 60 доларів за барель зберігає доцільність збереження цих постачань. Думаю, ми всі погодимось, що якби санкційна коаліція встановила б обмеження ціни на нафту значно нижче, ніж 60 доларів, Кремль міг прийняти інше рішення і скоротити експорт і навіть за необхідності видобуток нафти, щоб збільшити надходження іншим шляхом, через збільшення світових цін".
Тіньовий флот не може забезпечити весь нафтоекспорт Росії
Хоча Росія і створила "тіньовий флот", він не може повністю задовольнити її потреби в перевезенні нафти, каже дослідник Гарвардського центру європейських та російських студій Крег Кеннеді.
Зараз обсяг тіньового флоту наближається до 40% потреби, каже Кеннеді, і Москва намагається обирати найкоротші шляхи, щоб збільшити ефективність його використання.
"Вони спромоглись вивозити більш як 50% нафти цими кораблями, бо обирають короткі шляхи, щоб отримати більше з меншої кількості кораблів. Але їм багато ще треба всього зробити. Це повільна розбудова. Тому в нас багато впливу через наш контроль західної системи постачань", - каже аналітик.
Кеннеді також скептично оцінив плани Москви налагодити експорт через Арктику. "Це не створить новий потік коштів для Росії в майбутні два-три роки", - каже експерт.
Що далі? Аналітики пропонують посилити вимоги до брокерів, долучити прибережні держави
Щоб завадити Росії обходити обмеження, 12 жовтня США запровадили нові санкції спрямовані проти "тіньового флоту" танкерів, який Росія створила за останній рік, щоб мати змогу торгувати нафтою попри обмеження Заходу.
Зокрема, санкції було накладено на дві компанії, Lumber Marine SA та Ice Pearl Navigation Corp, яким належать судна, що використовували постачальників послуг з країн-підписантів угоди про стелю цін, і які транспортували російську нафти, яка торгувалася вище цінової стелі. Сполучені Штати також заблокували відповідні кораблі, які належать цим компаніям.
Ван Ностренд каже: це друга стадія санкційного режиму, яка зміцнить режим дотримання санкцій.
На додаток до санкцій, Міністерство фінансів також оприлюднило рекомендації для урядів та приватних компаній щодо запобігання уникненню цінових обмежень компаніями, пов'язаними з транспортуванням російської нафти.
Для боротьби з російським "тіньовим флотом", аналітики закликають більш активно долучати прибережні держави, у водах яких відбуваються перевезення російської нафти, а також активніше працювати з брокерами.
Більше працювати з брокерами
Українсько-американська аналітична група Єрмака-Макфола вважає, що лише рекомендації є недостатніми, і пропонує більше долучати європейських брокерів до перевірки документів.
Група в серії твітів закликала Захід посилити вимоги до документів, таких як надання контрактів, фінансової інформації та митних декларацій для перевірки ціни продажу та вартості перевезення. Також, вказують експерти групи Єрмака-Макфола, коаліція має запровадити прозорі критерії і створити "білий перелік" брокерів та трейдерів, уповноважених надавати інформацію щодо ціни.
Долучити брокерів, які допомагають продавати вживані танкери, закликає і Крег Кеннеді.
Понад 80% кораблів тіньового російського флоту куплено на вживаному ринку і в основному від західних продавців, каже він: "Якщо ви продаєте вживаний нафтовий танкер, не продавайте його Росії".
Екологічний аргумент
Тіньовий флот в основному складається із застарілих кораблів і не має страхування від розливів нафти, що має викликати надзвичайне занепокоєння прибережних держав, додає Кеннеді.
"Прибережні країни, такі як країни Балтії, мають поставити собі запитання: якщо завтра буде розлив російської нафти, а вони не убезпечили себе від проходу цих танкерів, для яких не проводиться достатнього ремонту і де немає достатнього страхування, люди питатимуть: Чому ми не вжили цих заходів?"
Група Єрмака-Макфола пропонує загалом активно долучити прибережні країни до забезпечення режиму санкцій. Аналітики групи навіть поділили такі зацікавлені країни на групи:
- Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Німеччина для Балтійського моря
- Франція та Велика Британія в Ла-Манші
- Іспанія та Греція в Середземному морі
- Пункти в Азії (аналітики на вказали, які конкретні азійські країни мають долучитись).
Наступні кроки, кажуть в уряді США, будуть спрямовані на забезпечення дотримання санкційного режиму.
Байден може подати запит на фінансування для Ізраїлю та України обсягом 100$ млрд - джерела
ВАШИНГТОН, 17 жовтня (Reuters) – Президент США Джо Байден розглядає можливість подати до Конгресу запит на додаткове фінансування обсягом близько 100 мільярдів доларів, що включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, повідомили Reuters у вівторок кілька джерел, знайомих із запитом.
Багато хто очікує, що Байден попросить Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткові витрати цими днями, коли Вашингтон реагує на смертоносну атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, і водночас прагне продовжувати підтримувати Україну, яка бореться з російським вторгненням.
Лідери Сенату США раніше у вівторок заявили, що очікують, що Байден надішле їм запит до кінця цього тижня про надання мільярдів доларів допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також для безпеки на кордоні США.
Два з джерел сказали, що обсяг запиту свідчить, що це фінансування планується на цілий рік. Представники адміністрації працювали над запитом тижнями.
Сенатор Бен Кардін, голова Комітету з міжнародних відносин Сенату від Демократичної партії, сказав, що він ще не бачив конкретної цифри додаткового запиту, але не здивується, якщо вона сягає 100 мільярдів доларів.
"Сподіваюся, цього достатньо, щоб пережити 2024 рік", - сказав Кардін Reuters. За його словами, законопроєкт має гарні шанси на схвалення в Сенаті за підтримки колег Байдена, демократів і республіканців.
"Я вважаю, що це наш найкращий шанс досягти цього", - сказав Кардін.
ІЗРАЇЛЬ ПРОСИВ 10 МЛРД ДОЛ ДОПОМОГИ
Проте в Конгресі, який згідно із законодавством США контролює витрати, існує невизначеність щодо долі будь-якого законопроекту.
Очолювана республіканцями Палата представників не має спікера і не здатна ухвалювати закони після того, як Кевіна Маккарті було усунено з посади 3 жовтня.
Джерело в Конгресі, знайоме із запитом, повідомило, що Ізраїль попросив 10 мільярдів доларів у відповідь на напад на своїх громадян бойовиків ХАМАС, яких підтримує Іран.
Згідно з 10-річною угодою, укладеною в 2016 році, Ізраїль вже отримує від Сполучених Штатів 3,8 мільярда доларів на рік.
Конгрес уже схвалив 113 мільярдів доларів на безпекову, гуманітарну та економічну допомогу Україні з моменту введення російських військ на її територію в лютому 2022 року.
Bloomberg першим повідомив, що Байден розглядає можливість подати запит на 100 мільярдів доларів.
«Ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити підтримку Сенату для Ізраїлю та решти пакету. Ми маємо намір отримати пакет до кінця цього тижня», — сказав пресі лідер більшості в Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер.
Мітч Макконнелл, головний республіканець Сенату, сказав, що очікує, що запит включатиме допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, і сказав, що республіканці хочуть, щоб він включав «щось серйозне» для кордону.
Керівники адміністрації Байдена проведуть у середу секретний брифінг для Сенату щодо ситуації в Ізраїлі та Газі. Шумер сказав, що сенатор-демократ Боб Менендес, якого звинувачують у діяльності як незареєстрованого агента Єгипту, не буде присутнім. Менендес заперечує провину.
Натан Щаранський: За тиждень світ забуде про вбивства терористами наших громадян, натомість будуть «картинки жертв бомбардувань Ізраїлю»
Ізраїль розуміє, що якщо його вороги перестануть боятися його армії, вижити на Близькому Сході у нього немає жодних шансів, говорить в інтерв'ю Голосу Америки колишній віцепрем'єр-міністр Ізраїлю та радянський політв'язень Натан Щаранський, тому єдиний вихід для єврейської держави – «негайно знищити ХАМАС».
Впливовий ізраїльський політик дав ексклюзивне інтерв'ю Російській службі Голосу Америки після нападу бойовиків ХАМАС на ізраїльські військові частини та поселення неподалік Смуги Гази, що сталися 7-го жовтня, і в результаті яких понад тисяча ізраїльтян загинула і сотні були взяті в заручники.
У відповідь Ізраїль взяв Смугу Гази в облогу, відключив постачання електрики та води та наказав населенню евакуюватися у південну частину території перед наземною операцією ізраїльських військових. За повідомленням палестинської влади, в результаті ізраїльських обстрілів загинуло вже понад 1000 мирних палестинців.
Радянський правозахисник та один із засновників Московської Гельсінської групи, який виріс на Донеччині, Натан Щаранський провів 9 років у радянських таборах та в'язницях. За діяльність у сфері прав людини його було нагороджено обома вищими громадянськими нагородами Сполучених Штатів – Золотою медаллю Конгресу та Президентською медаллю Свободи.
Нині він говорить, що світу бракує тієї ясності, з якою висловлювався у 1980-х роках президент США Рональд Рейган, який називав Радянський Союз «імперією зла», але останні дві війни, в Україні та в Ізраїлі, «вносять нарешті таку ясність і в сьогоднішню ситуацію».
У інтерв'ю кореспонденту Російської служби Голосу Америки Данилові Гальперовичу ізраїльський політик розповів про те, якими є цілі ізраїльської операції у Смузі Гази, як він оцінює її тривалість і небезпеки, про настрої в ізраїльському суспільстві та у світі, він порівнює ситуацію в Ізраїлі та в Україні та говорить про роль Росії в обох війнах.
Про цілі та терміни операції в Смузі Гази
Натан Щаранський сказав, що «зараз в Ізраїлі є цілковита єдність» щодо цілей операції проти ХАМАСу в Смузі Гази.
«В Ізраїлі всі розуміють, що ми просто не маємо виходу – ми зобов'язані негайно знищити ХАМАС, який це зробив. І тому зараз в Ізраїлі є цілковита єдність», – каже Щаранський у розмові з Голосом Америки.
Ізраїльський політик наголошує, що попри всі розколи, що були в ізраїльському суспільстві, зараз ізраїльтяни згуртовані як ніколи, а «за два перші дні було мобілізовано 300 тисяч людей, зараз уже прийшло 350 тисяч осіб, тобто прийшло більше, ніж мобілізували».
Ці терористи ніколи не приховували від нас, з першого дня нашого існування, що їхня мета – знищити всіх євреїв, які живуть в Ізраїлі
Щаранський вважає, що ХАМАС своїм нападом показав всьому світу те, у чому раніше не сумнівалися лише ізраїльтяни.
«Ці терористи ніколи не приховували від нас, з першого дня нашого існування, що їхня мета – знищити всіх євреїв, які живуть в Ізраїлі, тобто не допустити ані створення, ані продовження життя Ізраїлю, – говорить Щаранський. – Ідеологічно тут немає нічого нового. Нове – це те, що нарешті світ, який усе це заперечував і говорив, що вони – лише безневинні жертви колоніалізму, бачить, що «невинні жертви» самі не просто вчиняють моторошні злочини, але відразу публікують їх у Facebook, щоб весь світ бачив, як вони ґвалтують, відрубують голови, забирають немовлят у полон, живцем спалюють старих».
Тому, як зауважує Щаранський, «мета – знищити ХАМАС як військовий та політичний орган, який контролює Газу, який, по суті, керує Газою».
«Наша розвідка це проґавила. І тепер, щоб гарантувати наше право жити як держава, ми зобов'язані знищити цю організацію. Це те, що ми збираємося найближчими тижнями зробити», – пояснює Щаранський.
Він каже, що усвідомлює, що у світі хочуть, щоб Ізраїль «діяв пінцетом», але попри високоточну зброю і попередження про евакуацію, він очікує, що в операції, яка триватиме близько місяця, багатьох жертв уникнути не вдасться.
«Зрозуміло, що буде багато жертв. Ми сподіваємося, що переважна більшість терористів ХАМАС буде знищена, і я думаю, що це триватиме 3–4 тижні», – каже Щаранський, який додає, що Ізраїль не може «дозволити собі більш тривалі війни».
Реакція світу – один з викликів, який стоїть перед Ізраїлем
Напередодні Щаранський написав статтю у газеті Washington Post, у якій він застерігає від «лицемірства організацій, які нібито борються за права людини, а насправді допомагають терористам боротися з першою демократичною державою на Близькому Сході».
Я думаю, що за тиждень уже картинка цих жахливих звірячих вбивств терористами наших громадян відійде на задній план, а натомість будуть картинки жертв бомбардувань Ізраїлю
«Це те, що буде зрештою, використано проти нас», – каже Щаранський.
«Приблизно один-два дні після нападу, світ був повністю на нашому боці. Неможливо не здригнутися, побачивши такі жахливі картини. Як правильно говорять багато хто, після Голокосту у нас ще не було таких жахливих картин», – пояснює Щаранський, але завдання зі знищення угруповання ХАМАС, яке ховається за спинами 2-х мільйонів мешканців Смуги Гази, означає, що «з кожним днем обурення у світі «злочинами Ізраїлю» наростає».
«Я думаю, що за тиждень уже картинка цих жахливих звірячих вбивств терористами наших громадян відійде на задній план або навіть буде забута кимось, а натомість будуть картинки жертв бомбардувань Ізраїлю», – попереджає Щаранський.
«Це подвійна боротьба, до якої ми маємо бути готові – продовжувати «гарячу» війну та вести війну в органах пропаганди», – каже ізраїльський політик.
Помилкою Ізраїлю було вірити в «доброго диктатора»
Доки там будуть диктатори, наша безпека забезпечуватиметься лише нашою армією
«Я свого часу був категорично проти угоди про Осло 1993 року, хоч усім здавалося, що створюється новий Близький Схід. Я казав: Що ми робимо? Ми привозимо терориста Арафата, перетворюємо його на диктатора, який правитиме палестинцями, і сподіваємося, що він знищить ХАМАС, оскільки він диктатор, йому це буде легше. Він, як диктатор, зробить усе, щоб вони його ненавиділи», – згадує Щаранський.
На його думку, Ясір Арафат (лідер палестинського національного руху; один із засновників Організації визволення Палестини (ОВП), учасник арабо-ізраїльських війн, – ред.) знищив паростки демократії, які створювалися у палестинському суспільстві, що в результаті призвело до радикалізації палестинців.
«Я сказав Шарону (Аріель Шарон – прем'єр-міністр Ізраїлю з 2001 до 2006 року – ред.): «Ми просто передаємо в руки терористам цю територію. Це буде найбільший стартовий майданчик для ракет. Ракети прилетять до Ашкелону». Я не думав, що вони прилетять до Тель-Авіва», – пригадує Щаранський.
Питання в тому – як скоро вдасться створити умови, щоб виросло нове покоління лідерів палестинців, які зацікавлені в хорошому житті для палестинців
«Щоразу ми розраховували, що ми знайдемо якогось такого диктатора, який зі своїх інтересів забезпечить наш світ, і вільний світ, до речі, був дуже «за». Я гадаю, що це помилка. Доки там будуть диктатори, наша безпека забезпечуватиметься лише нашою армією», – додає Щаранський.
Тому він каже, що після перемоги Ізраїлю, коли військові покинуть Смугу Гази, потрібно думати про те, як виростити демократичних лідерів.
«Тепер нам, на жаль, надовго доведеться контролювати військову ситуацію. Питання в тому – як скоро вдасться створити умови, щоб виросло нове покоління лідерів палестинців, які зацікавлені в хорошому житті для палестинців», – каже Щаранський.
З іншого боку, на його думку, зараз є кращі умови для цього, тому що Ізраїль встановив кращі стосунки зі своїми арабськими сусідами.
Росія та Іран можуть об'єднатися, а Захід «ніяк не може цього зробити»
Протягом 9 днів Росія мовчала з приводу дій ХАМАСу, але коли президент Володимир Путін, висловився, то Москва підтвердила право Ізраїлю на самозахист. При цьому, як зауважують оглядачі, Москва також солідаризувалася з країнами, що підтримали напад ХАМАСу – 16 жовтня Кремль випустив спільне звернення з владою Ірану, Сирії, Єгипту та Палестинської автономії, в якому немає жодного слова про звірства ХАМАСу в Ізраїлі, але є заклик до негайного припинення бойових дій.
Пізніше того ж дня Путін поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і вперше висловив голові ізраїльського уряду співчуття у зв'язку із загибеллю ізраїльтян, ніяк не згадав про відповідальність ХАМАСу за цю загибель.
При цьому, як зауважує журналіст Голосу Америки Данило Гальперович, багато експертів говорять про те, що сама Росія опосередковано сприяла нападу ХАМАСу на Ізраїль, підвищивши рівень допустимості насильства у світі своєю війною проти України, а також надихнувши Іран на повну підтримку дій ХАМАСу щодо знищення цивільного населення Ізраїлю.
За словами Натана Щаранського, «стратеги, які розробляли цю операцію, безумовно, спиралися на той великий розлад, на те, що в цьому світі Іран стає важливим гравцем не лише тому, що хоче знищити Ізраїль, а й тому, що він одночасно ще й союзник Росії».
«Тому вони могли розраховувати, можливо, й одержали певну технологічну та іншу допомогу з боку Росії», – припускає Щаранський.
Він додає, що впродовж довгого часу Ізраїль намагався зберегти свої добрі відносини з Росією, «тому що йому треба, щоб Росія не заважала йому бомбардувати іранські бази в Сирії», але він закривав очі на те, що Москва «приймає делегації ХАМАСу, утримується від будь-якої критики ХАМАСу, і не дала проголосувати резолюцію в ООН, яка засуджує ХАМАС за ці вбивства».
«А тепер я прочитав, що президент Путін порівняв блокаду Гази із блокадою Ленінграда. Ну, що можу сказати? Якщо він сам не цінує священну боротьбу Радянського Союзу, що захищає Ленінград, якщо він вважає, що терористи ХАМАС – це приблизно те саме, що ударні бригади Червоної Армії, то він може проводити такі порівняння», – дивується Щаранський.
Він вважає, що Путін лише використовував Ізраїль для своєї ідеології – «насамперед його імперіалізму, його політики відтворення імперії», тому, «коли справа доходить до його стратегічних інтересів, то зрозуміло , що Сирія, Іран та ХАМАС – це його ідеологічні союзники».
Заходу бракує ясності поглядів президента Рейгана
Але при цьому ізраїльський політик покладає вину за нинішню ситуацію і на Захід, який, на його думку, недостатньо згуртований перед загрозами антидемократичного світу.
«Америка бореться з Росією та утихомирює Іран, а Ізраїль бореться з Іраном та намагається зберегти якісь коридори з Росією для того, щоб продовжувати бомбардувати в Сирії банди Ірану. І ось Іран та Росія поєднують свої зусилля, а ми на Заході ніяк не можемо цього зробити», – каже Щаранський.
Він каже, досі «ситуація була дуже заплутана», бо Росія для когось була хороша, для когось – погана, а з Іраном, воліли співпрацювати, «бо ті мають багато нафти»,
«Це мені дуже нагадує те, коли ми, політичні в'язні Радянського Союзу, сиділи у в'язниці, і приїжджав якийсь, як ми їх називали, «корисний ідіот»-інтелектуал, і казав: "У вас є свої проблеми, у нас свої проблеми з расизмом, чи з кимось ще. Кожен має займатися вирішенням своїх проблем та не заважати один одному". Ми говорили: "Ну, як же він не розуміє, що це принципово різні світи!"» – каже Щаранський
Але зараз, на його думку, відбувається «розмежування, яке значною мірою сталося завдяки варварській агресії Росії проти України».
«Стало ясно, що йде спроба відновити імперську Росію, що ми повертаємося до колоніалізму чи імперіалізму кінця XIX століття, і Росія веде ці сили», – каже Щаранаський.
«Тому сьогодні й Ізраїлю не відразу, але доводиться погодитися, що є Іран, Росія, Китай, «Хезболла» та ХАМАС, тобто поплічники Ірану, по один бік, а є Ізраїль, є Америка, є вільний світ, у яких прямо протилежні інтереси», – пояснює Щаранськкий.
Політик нагадує часи холодної війни, коли президент США Рональд Рейган міг чітко розставити акценти.
«Рейган це робив дуже ясно – є імперія зла, є несвобода, є залізна завіса. Ми з одного боку, вони, з іншого боку, давайте боротися з абсолютним злом, – каже Щаранський. – Я думаю, що ці останні війни та конфлікти вносять нарешті таку ясність і в сьогоднішню ситуацію».
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