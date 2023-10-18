Скільки ATACMS США надіслали Україні та як це може вплинути на хід війни?

Ізраїль розуміє, що якщо його вороги перестануть боятися його армії, вижити на Близькому Сході у нього немає жодних шансів, говорить в інтерв'ю Голосу Америки колишній віцепрем'єр-міністр Ізраїлю та радянський політв'язень Натан Щаранський, тому єдиний вихід для єврейської держави – «негайно знищити ХАМАС».

Впливовий ізраїльський політик дав ексклюзивне інтерв'ю Російській службі Голосу Америки після нападу бойовиків ХАМАС на ізраїльські військові частини та поселення неподалік Смуги Гази, що сталися 7-го жовтня, і в результаті яких понад тисяча ізраїльтян загинула і сотні були взяті в заручники.

У відповідь Ізраїль взяв Смугу Гази в облогу, відключив постачання електрики та води та наказав населенню евакуюватися у південну частину території перед наземною операцією ізраїльських військових. За повідомленням палестинської влади, в результаті ізраїльських обстрілів загинуло вже понад 1000 мирних палестинців.



Радянський правозахисник та один із засновників Московської Гельсінської групи, який виріс на Донеччині, Натан Щаранський провів 9 років у радянських таборах та в'язницях. За діяльність у сфері прав людини його було нагороджено обома вищими громадянськими нагородами Сполучених Штатів – Золотою медаллю Конгресу та Президентською медаллю Свободи.

Нині він говорить, що світу бракує тієї ясності, з якою висловлювався у 1980-х роках президент США Рональд Рейган, який називав Радянський Союз «імперією зла», але останні дві війни, в Україні та в Ізраїлі, «вносять нарешті таку ясність і в сьогоднішню ситуацію».

У інтерв'ю кореспонденту Російської служби Голосу Америки Данилові Гальперовичу ізраїльський політик розповів про те, якими є цілі ізраїльської операції у Смузі Гази, як він оцінює її тривалість і небезпеки, про настрої в ізраїльському суспільстві та у світі, він порівнює ситуацію в Ізраїлі та в Україні та говорить про роль Росії в обох війнах.

Про цілі та терміни операції в Смузі Гази

Натан Щаранський сказав, що «зараз в Ізраїлі є цілковита єдність» щодо цілей операції проти ХАМАСу в Смузі Гази.

«В Ізраїлі всі розуміють, що ми просто не маємо виходу – ми зобов'язані негайно знищити ХАМАС, який це зробив. І тому зараз в Ізраїлі є цілковита єдність», – каже Щаранський у розмові з Голосом Америки.

Ізраїльський політик наголошує, що попри всі розколи, що були в ізраїльському суспільстві, зараз ізраїльтяни згуртовані як ніколи, а «за два перші дні було мобілізовано 300 тисяч людей, зараз уже прийшло 350 тисяч осіб, тобто прийшло більше, ніж мобілізували».

Ці терористи ніколи не приховували від нас, з першого дня нашого існування, що їхня мета – знищити всіх євреїв, які живуть в Ізраїлі

Щаранський вважає, що ХАМАС своїм нападом показав всьому світу те, у чому раніше не сумнівалися лише ізраїльтяни.

«Ці терористи ніколи не приховували від нас, з першого дня нашого існування, що їхня мета – знищити всіх євреїв, які живуть в Ізраїлі, тобто не допустити ані створення, ані продовження життя Ізраїлю, – говорить Щаранський. – Ідеологічно тут немає нічого нового. Нове – це те, що нарешті світ, який усе це заперечував і говорив, що вони – лише безневинні жертви колоніалізму, бачить, що «невинні жертви» самі не просто вчиняють моторошні злочини, але відразу публікують їх у Facebook, щоб весь світ бачив, як вони ґвалтують, відрубують голови, забирають немовлят у полон, живцем спалюють старих».

Тому, як зауважує Щаранський, «мета – знищити ХАМАС як військовий та політичний орган, який контролює Газу, який, по суті, керує Газою».

«Наша розвідка це проґавила. І тепер, щоб гарантувати наше право жити як держава, ми зобов'язані знищити цю організацію. Це те, що ми збираємося найближчими тижнями зробити», – пояснює Щаранський.

Він каже, що усвідомлює, що у світі хочуть, щоб Ізраїль «діяв пінцетом», але попри високоточну зброю і попередження про евакуацію, він очікує, що в операції, яка триватиме близько місяця, багатьох жертв уникнути не вдасться.

«Зрозуміло, що буде багато жертв. Ми сподіваємося, що переважна більшість терористів ХАМАС буде знищена, і я думаю, що це триватиме 3–4 тижні», – каже Щаранський, який додає, що Ізраїль не може «дозволити собі більш тривалі війни».

Реакція світу – один з викликів, який стоїть перед Ізраїлем

Напередодні Щаранський написав статтю у газеті Washington Post, у якій він застерігає від «лицемірства організацій, які нібито борються за права людини, а насправді допомагають терористам боротися з першою демократичною державою на Близькому Сході».

Я думаю, що за тиждень уже картинка цих жахливих звірячих вбивств терористами наших громадян відійде на задній план, а натомість будуть картинки жертв бомбардувань Ізраїлю

«Це те, що буде зрештою, використано проти нас», – каже Щаранський.

«Приблизно один-два дні після нападу, світ був повністю на нашому боці. Неможливо не здригнутися, побачивши такі жахливі картини. Як правильно говорять багато хто, після Голокосту у нас ще не було таких жахливих картин», – пояснює Щаранський, але завдання зі знищення угруповання ХАМАС, яке ховається за спинами 2-х мільйонів мешканців Смуги Гази, означає, що «з кожним днем обурення у світі «злочинами Ізраїлю» наростає».

«Я думаю, що за тиждень уже картинка цих жахливих звірячих вбивств терористами наших громадян відійде на задній план або навіть буде забута кимось, а натомість будуть картинки жертв бомбардувань Ізраїлю», – попереджає Щаранський.

«Це подвійна боротьба, до якої ми маємо бути готові – продовжувати «гарячу» війну та вести війну в органах пропаганди», – каже ізраїльський політик.

Помилкою Ізраїлю було вірити в «доброго диктатора»

Доки там будуть диктатори, наша безпека забезпечуватиметься лише нашою армією

«Я свого часу був категорично проти угоди про Осло 1993 року, хоч усім здавалося, що створюється новий Близький Схід. Я казав: Що ми робимо? Ми привозимо терориста Арафата, перетворюємо його на диктатора, який правитиме палестинцями, і сподіваємося, що він знищить ХАМАС, оскільки він диктатор, йому це буде легше. Він, як диктатор, зробить усе, щоб вони його ненавиділи», – згадує Щаранський.

На його думку, Ясір Арафат (лідер палестинського національного руху; один із засновників Організації визволення Палестини (ОВП), учасник арабо-ізраїльських війн, – ред.) знищив паростки демократії, які створювалися у палестинському суспільстві, що в результаті призвело до радикалізації палестинців.

«Я сказав Шарону (Аріель Шарон – прем'єр-міністр Ізраїлю з 2001 до 2006 року – ред.): «Ми просто передаємо в руки терористам цю територію. Це буде найбільший стартовий майданчик для ракет. Ракети прилетять до Ашкелону». Я не думав, що вони прилетять до Тель-Авіва», – пригадує Щаранський.

Питання в тому – як скоро вдасться створити умови, щоб виросло нове покоління лідерів палестинців, які зацікавлені в хорошому житті для палестинців

«Щоразу ми розраховували, що ми знайдемо якогось такого диктатора, який зі своїх інтересів забезпечить наш світ, і вільний світ, до речі, був дуже «за». Я гадаю, що це помилка. Доки там будуть диктатори, наша безпека забезпечуватиметься лише нашою армією», – додає Щаранський.

Тому він каже, що після перемоги Ізраїлю, коли військові покинуть Смугу Гази, потрібно думати про те, як виростити демократичних лідерів.

«Тепер нам, на жаль, надовго доведеться контролювати військову ситуацію. Питання в тому – як скоро вдасться створити умови, щоб виросло нове покоління лідерів палестинців, які зацікавлені в хорошому житті для палестинців», – каже Щаранський.

З іншого боку, на його думку, зараз є кращі умови для цього, тому що Ізраїль встановив кращі стосунки зі своїми арабськими сусідами.

Росія та Іран можуть об'єднатися, а Захід «ніяк не може цього зробити»

Протягом 9 днів Росія мовчала з приводу дій ХАМАСу, але коли президент Володимир Путін, висловився, то Москва підтвердила право Ізраїлю на самозахист. При цьому, як зауважують оглядачі, Москва також солідаризувалася з країнами, що підтримали напад ХАМАСу – 16 жовтня Кремль випустив спільне звернення з владою Ірану, Сирії, Єгипту та Палестинської автономії, в якому немає жодного слова про звірства ХАМАСу в Ізраїлі, але є заклик до негайного припинення бойових дій.

Пізніше того ж дня Путін поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і вперше висловив голові ізраїльського уряду співчуття у зв'язку із загибеллю ізраїльтян, ніяк не згадав про відповідальність ХАМАСу за цю загибель.

При цьому, як зауважує журналіст Голосу Америки Данило Гальперович, багато експертів говорять про те, що сама Росія опосередковано сприяла нападу ХАМАСу на Ізраїль, підвищивши рівень допустимості насильства у світі своєю війною проти України, а також надихнувши Іран на повну підтримку дій ХАМАСу щодо знищення цивільного населення Ізраїлю.

За словами Натана Щаранського, «стратеги, які розробляли цю операцію, безумовно, спиралися на той великий розлад, на те, що в цьому світі Іран стає важливим гравцем не лише тому, що хоче знищити Ізраїль, а й тому, що він одночасно ще й союзник Росії».

«Тому вони могли розраховувати, можливо, й одержали певну технологічну та іншу допомогу з боку Росії», – припускає Щаранський.

Він додає, що впродовж довгого часу Ізраїль намагався зберегти свої добрі відносини з Росією, «тому що йому треба, щоб Росія не заважала йому бомбардувати іранські бази в Сирії», але він закривав очі на те, що Москва «приймає делегації ХАМАСу, утримується від будь-якої критики ХАМАСу, і не дала проголосувати резолюцію в ООН, яка засуджує ХАМАС за ці вбивства».

«А тепер я прочитав, що президент Путін порівняв блокаду Гази із блокадою Ленінграда. Ну, що можу сказати? Якщо він сам не цінує священну боротьбу Радянського Союзу, що захищає Ленінград, якщо він вважає, що терористи ХАМАС – це приблизно те саме, що ударні бригади Червоної Армії, то він може проводити такі порівняння», – дивується Щаранський.

Він вважає, що Путін лише використовував Ізраїль для своєї ідеології – «насамперед його імперіалізму, його політики відтворення імперії», тому, «коли справа доходить до його стратегічних інтересів, то зрозуміло , що Сирія, Іран та ХАМАС – це його ідеологічні союзники».

Заходу бракує ясності поглядів президента Рейгана

Але при цьому ізраїльський політик покладає вину за нинішню ситуацію і на Захід, який, на його думку, недостатньо згуртований перед загрозами антидемократичного світу.

«Америка бореться з Росією та утихомирює Іран, а Ізраїль бореться з Іраном та намагається зберегти якісь коридори з Росією для того, щоб продовжувати бомбардувати в Сирії банди Ірану. І ось Іран та Росія поєднують свої зусилля, а ми на Заході ніяк не можемо цього зробити», – каже Щаранський.

Він каже, досі «ситуація була дуже заплутана», бо Росія для когось була хороша, для когось – погана, а з Іраном, воліли співпрацювати, «бо ті мають багато нафти»,

«Це мені дуже нагадує те, коли ми, політичні в'язні Радянського Союзу, сиділи у в'язниці, і приїжджав якийсь, як ми їх називали, «корисний ідіот»-інтелектуал, і казав: "У вас є свої проблеми, у нас свої проблеми з расизмом, чи з кимось ще. Кожен має займатися вирішенням своїх проблем та не заважати один одному". Ми говорили: "Ну, як же він не розуміє, що це принципово різні світи!"» – каже Щаранський

Але зараз, на його думку, відбувається «розмежування, яке значною мірою сталося завдяки варварській агресії Росії проти України».

«Стало ясно, що йде спроба відновити імперську Росію, що ми повертаємося до колоніалізму чи імперіалізму кінця XIX століття, і Росія веде ці сили», – каже Щаранаський.

«Тому сьогодні й Ізраїлю не відразу, але доводиться погодитися, що є Іран, Росія, Китай, «Хезболла» та ХАМАС, тобто поплічники Ірану, по один бік, а є Ізраїль, є Америка, є вільний світ, у яких прямо протилежні інтереси», – пояснює Щаранськкий.

Політик нагадує часи холодної війни, коли президент США Рональд Рейган міг чітко розставити акценти.

«Рейган це робив дуже ясно – є імперія зла, є несвобода, є залізна завіса. Ми з одного боку, вони, з іншого боку, давайте боротися з абсолютним злом, – каже Щаранський. – Я думаю, що ці останні війни та конфлікти вносять нарешті таку ясність і в сьогоднішню ситуацію».