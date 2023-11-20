Допомога Україні та Ізраїлю - критично важливий пріоритет для Байдена - Єллен

Затвердження пакету допомоги США обсягом понад 105 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні, Ізраїлю та інші положення, є "критично важливим пріоритетом" для президента США Джо Байдена та для національної безпеки США, каже міністерка фінансів США Дженет Єллен.

Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті, через нестачу коштів

"Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті, через нестачу коштів на те, щоб вчителі залишались в класах, а служби надзвичайних ситуацій працювали, коли вона відважно бореться", - заявила Єллен в інтерв'ю CNBC в понеділок.

Вона наголосила - Путін становить загрозу і для НАТО.

"Якщо Путін виграє цю жорстоку війну в Україні, після цього ми можемо побачити як він нападає на нашого союзника по НАТО. Ми маємо це зупинити".

Україна дуже потребує цих коштів, а економічна допомога США є частиною більшого пакету, заявила посадовиця. Економічну допомогу надають Україні ЄС - це пакет обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки. Також МВФ має багаторічну програму загальним обсягом 15 мільярдів доларів. Для того, щоб цей пакет працював, США мають виконати свою роль, каже Єллен.

Посадовиця не стала прогнозувати, чи буде цей законопроєкт затверджено до кінця року. "Я вітаю, що Конгрес прийняв законодавство, щоб уряд був відкритим і працював, але важливо, щоб допомога була надана Ізраїлю та Україні", - зауважила Єллен.

Минулого тижня Конгрес затвердив бюджетну постанову, яка дозволила уникнути урядового "шатдауну" - тимчасової призупинки роботи уряду в США, але не включила додаткове фінансування для України, або Ізраїлю.

Це викликало занепокоєння оглядачів щодо того, чи є політична воля серед республіканців, щоб подолати розбіжності і затвердити допомогу швидко.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер заявив, що налаштований працювати над пакетом додаткових асигнувань "негайно".

Сенатор-демократ Джек Рід сказав виданню The Hill, що тепер ситуація дещо ускладнилась, але "необхідність забезпечити кошти як для України, так і для Ізраїлю чітка і строки чіткі - зараз". Рід очікує, що Конгрес займеться питанням допомоги Україні одразу після канікул на День Подяки, що закінчуються 28 листопада.

Серед республіканців точаться дискусії навколо допомоги Україні, а також нових заходів із захисту південного кордону США, який деякі республіканці хочуть пов'язати з затвердженням допомоги. Сенатор-республіканець Джон Тун заявив ЗМІ, що перемовини всередині партії щодо того, які саме заходи на кордоні потрібні зараз, просуваються "недобре".