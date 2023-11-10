ЄС має "план Б" на випадок, якщо Угорщина заветує 50 млрд євро допомоги Україні

БРЮССЕЛЬ/БУДАПЕШТ, 10 листопада (Reuters) – Європейський Союз зможе обійти вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро (53,4 мільярда доларів) допомоги, заявили посадовці блоку.

Виконавча влада блоку запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та здійснювати інші видатки в міру розгортання конфлікту, а 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

Але є побоювання, що допомогу заблокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який говорить про свої зв’язки з Москвою та раніше виступав проти подібної підтримки. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.

На прохання про коментар речник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. За його словами, ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.

Якщо Будапешт скористається своїм вето, кажуть двоє посадовців ЄС, блоку зможе обійти це, попросивши кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги для Києва.

«Угорщина випробовує своє щастя. Ми б хотіли, щоб вони були з нами, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться», — сказав один із чиновників ЄС.

Другий чиновник ЄС, який також говорив на умовах анонімності, погодився. "Питання грошей для України так чи інакше вирішиться, Київ отримає підтримку ЄС", - сказав він.

НА КОНУ МІЛЬЯРДИ

Минулого року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році.

Після місяців суперечок Будапешт нарешті погодився на пакет, отримавши, як він сказав, поступки з боку блоку щодо допомоги Угорщині, і почув, що ЄС обійде вето, якщо буде потрібно.

Відповідаючи на запитання, чи піде ЄС знову цим шляхом у разі потреби, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс сказав цього тижня:

«Минулого року ми справді обговорювали «план Б»... Але тоді ми змогли уникнути цього сценарію. Сподіваюся, ми також зможемо уникнути цього сценарію цього року».

Перебуваючи при владі більше десяти років, Орбан веде все більш запеклі битви з іншими членами ЄС з низки питань, включаючи демократичні стандарти, зовнішню політику, міграцію та права ЛГБТ.

Однак, згідно з правилами ЄС, обійти Угорщину таким чином неможливо в грудні, коли має бути прийняте щодо того, чи починати переговори про вступ з Києвом до ЄС, бажаної нагороди для України, яка бореться з Росією.

Для цього рішення потрібна одностайність 27 членів ЄС, що не гарантовано, враховуючи позицію Орбана щодо війни. Виступаючи окремо в п’ятницю, Орбан заявив, що він виступає проти початку переговорів про членство з Києвом.

Він також сказав, що немає ніякого зв’язку між цією справою та його суперечками щодо мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, призупинених через проблеми з демократією.