Україна на крок ближче до отримання 900$ млн від МВФ на, тлі затримки в затвердженні бюджетної допомоги від США

Експерти МВФ узгодили другий перегляд програми Фонду для України. За 4-річною програмою, загальним обсягом 15,6$ млрд, Україна може отримати другий транш допомоги обсягом 900$ млн, якщо відповідний перегляд затвердить виконавча рада Фонду.

У Фонді зауважили - кількісні критерії ефективності програми на кінець червня та індикативні цільові показники на кінець вересня виконано. Більшість структурних маяків було також виконано.

МВФ оптимістично оцінили перспективи економічного зростання України і покращили свої оцінки на 2023 рік з 2% до 4,5% зростання, вказуючи на відновлення економіки, помірний ріст цін, стабільність валютного ринку. Зростання фіксується на тлі минулорічного падіння економіки на 29.1%.

Очільник команди експертів МВФ Гевін Грей відзначив: "Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість і подальші ознаки стабілізації, оскільки останні економічні події вказують на сильніше, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та суттєву дезінфляцію на тлі значних резервів і стабільного валютного ринку".

Допомога від МВФ стане важливим джерелом фінансів для України на тлі затримок із затвердженням коштів для бюджетної допомоги Україні зі США.

Уряд США звернувся до американського Конгресу із закликом якомога швидше затвердити виділення коштів на пряму бюджетну допомогу Україні обсягом 11,8 мільярда доларів.

Україна витрачає понад 100% своїх податкових надходжень на військові потреби, тому країна "повністю залежить" від допомоги міжнародних донорів, щоб економіка та уряд працювали, йдеться у спільному листі до Конгресу міністерки фінансів США Дженет Єллен, міністра оборони Ллойда Остіна, держсекретаря Ентоні Блінкен та адміністраторки USAID Саманти Пауер.

США надали Україні 14,4$ млрд прямої бюджетної підтримки в 2023 фінансовому році, останній транш якої Україна отримала до завершення американського фінансового року у вересні, вказала заступниця адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань Європи та Євразії Ерін Маккі у виступі цього тижня в американському Конгресі.

Маккі наголосила - міжнародна бюджетна допомога дозволяє Україні виплачувати зарплату службам надзвичайних ситуацій, які "біжуть до будівель і рятують життя", забезпечувати медичні послуги, щоб "щеплення велись і населення залишалось здоровим, зокрема діти", платити вчителям, щоб продовжувати освіту і "покоління не було втрачене через путінські атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру".

Від допомоги США залежить і доступ України до програми МВФ, йдеться в листі урядовців до Конгресу: "Пряма бюджетна підтримка США на запитуваному рівні необхідна, щоб зберегти доступ України до фінансування МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів, яке може бути продовжено, лише якщо донори спільно задовольнять бюджетні потреби України, що залишилися. Без цього Україна втрачає і фінансування, і структуру, і реформи, які приносить програма МВФ".