Президент США Дональд Трамп заявив, що на заваді закінчення російської війни в Україні стоять "особистості" президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Владіміра Путіна, які застрягли у війні.

Про це Трамп сказав на брифінгу у Білому Домі 20 листопада після зустрічі із Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

Пряма мова: " Це двоє людей, які ненавидять одне одного - Зеленський і Путін. Вони не знають, як покласти цьому край, хоча й хочуть . Вони обидва опинилися в пастці цієї війни. А війна ця насправді жахлива. ... Я думав, що її, можливо, буде легше завершити, ніж інші конфлікти. Але тут відіграють роль особистості. Гадаю, війна все ж закінчиться".

Під час пресконференції президент Трамп кілька разів повторив, що він має чудові стосунки із очільниками Китаю і Росії, і що їхня тристороння зустріч була дуже успішною. Зокрема, сказав Трамп, лідери багато говорили про Україну.

Трамп каже, що не очікував, що досягти мирного врегулювання війни Росії в Україні буде настільки складно.

ЗА словами президента США, Путін під час їхньої зустрічі "чітко висловив бажання завершити війну між Росією та Україною дипломатичним шляхом".

У відповідь на питання журналістів про те, що на зустрічі у Китаї Трамп назвав Путіна своїм "другом", американський президент зазначив, що Америці іде на користь те, що він має добрі стосунки як із Путіним, так і з Сі: "Вам дуже пощастило, що є людина, яка підтримує стосунки з очільниками наймогутніших держав світу".

Пряма мова: "Я вважаю, що в мене з ним дуже хороші стосунки. Справді дуже хороші. У нього величезний ядерний арсенал - за кількістю ядерної зброї він поступається лише нам. Це дуже добре. Гадаю, це додає нам значної додаткової сили. Зараз йому доводиться нелегко, адже він веде війну, яка мала тривати один день, а триває вже п’ять років . З обох сторін гине багато людей. Гадаю, ця війна колись закінчиться".

Окремо Трамп заявив, що якби він був президентом у 2022 році, то повномасштабного вторгнення не сталося б, додавши, що вибори президента США, коли переміг експрезидент Байден, були сфальсифіковані. Доказів на підтвердження цих тверждень Трамп не надав.

Пряма мова: "Якби вибори не були сфальсифіковані - а мені не довелося чекати чотири роки [перш ніж стати президентом на другий термін - ред.], - цього ніколи б не сталося; цієї війни просто не було б. Путін сам сказав про це вчора ввечері: цього б ніколи не сталося. Я навіть запитав його: "Чи ввели б ви війська, якби президентом був я?" Він відповів: "Ні. Цього б ніколи не сталося". Наша країна впоралася із ситуацією вкрай погано - просто жахливо".

При цьому глава Білого дому розкритикував те, що йому закидають надто велику прихильність до Росії. Адже, додав Трамп, після вторгнення Росії у 2014 році - президент Обама дав українцям простирадла, а Трамп - "Джавеліни".

19 листопада на брифінгу у Берліні після зустрічі "Коаліції охочих" зять президента Джаред Кушнер сказав, що Трамп відкритий до ідеї надання Україні гарантій безпеки, подібних до тих, що передбачені статтею 5 НАТО, яка передбачає принцип "напад на одного — напад на всіх".

На брифінгу Дональда Трапма запитали, про які саме гарантії безпеки для України може йтись.

Президент відповів, що про це говорити зарано. На питання про можливі гарантії безпеки для України після завершення війни, президент Трамп заявив, що не хоче про це нині говорити, бо спершу треба досягнути угоди.

Контекст: 19 листопада після зустрічі у Берліні із представниками Трампа - Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом - президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця Європи, України й Америки на переговорному треку стає тіснішою.

"Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього. Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для Росії ", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Як сказав президент України, він розраховує, що американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи.

В МЗС Росії 20 листопада заявили, що "відкриті до діалогу з усіма, хто здатний зробити конструктивний внесок у процес українського врегулювання, в керівництві євроструктур такого підходу поки не спостерігається".