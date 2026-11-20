У Сенаті зареєстрували проєкт резолюції, яка закликає Державний департамент США підготувати звіт про порушення прав людини Росією та оцінити, як політика США впливає на здатність Москви фінансувати війну проти України.

Відповідний документ вніс 19 листопада сенатор-демократ Тім Кейн.

У резолюції мовиться, що держсекретар США не пізніше ніж через 30 днів після її ухвалення, повинен подати звіт профільним комітетам Сенату й Палати представників.

Документ передбачає, що Держдеп має зібрати інформацію про порушення прав людини та гуманітарного права в Росії від початку повномасштабного вторгнення до України 24 лютого 2022 року. А саме — про атаки на цивільну інфраструктуру й рятувальні служби, примусову депортацію цивільних, зокрема дітей, про катування й убивства військовополонених і цивільних.

Окремий блок стосується рішень адміністрації президента США Дональда Трампа.

За резолюцією, Держдеп має оцінити вплив послаблення санкцій щодо Росії, продажу російського пального, а також відтермінування оборонних поставок Україні, зокрема перехоплювачів до систем Patriot.

Документ також просить оцінити вплив рішень, якщо США обмежать чи припинять попередження України про запуски російських балістичних ракет.

Звіт Держдепу має також описати будь-які кроки США, що обмежували військові операції України під час переговорів із Росією або затримували передавання Києву озброєння, оплаченого іноземними урядами. Держдеп також має поінформувати, хто санкціонував такі рішення.

Ще одна вимога — надати інформацію про можливі комерційні, фінансові, енергетичні та інвестиційні домовленості з Росією, які розглядають у межах переговорів про завершення війни, і назвати осіб чи компанії, які можуть отримати від них пряму фінансову вигоду.

Кейн висловив сподівання на підтримку документа з боку обох партій.

"Якщо вони нададуть нам звіт про права людини, який нікуди не годиться і в якому ситуація в Росії буде зображена у викривленому, прикрашеному вигляді, — це багато про що скаже нам і американській громадськості", — сказав 18 листопада сенатор Кейн у коментарі виданню Associated Press.

Серед законодавців у Республіканській партії немає одностайності щодо політики Трампа стосовно Росії. Частина конгресменів і сенаторів підтримує пом’якшення тиску заради переговорів, інші виступають проти послаблення санкцій і закликають посилити тиск на Москву.

Коли президент США не запровадив санкції проти Росії за законом сенатора Грема, сенатор-республіканець Том Тілліс назвав рішення Трампа про призупинення санкцій "надзвичайно безвідповідальним", додавши, що адміністрація президента США "йде на поступки російському диктатору", який вторгся в Україну та вбиває мирних жителів.

А сенаторка-республіканка Кеті Брітт заявляла, що хоча й підтримує застосування санкцій проти Росії, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але вважає, що президент Трамп повинен зберігати свободу дій в цьому питанні.

Резолюцію внесли відповідно до положення Закону про іноземну допомогу США, яке дає сенатору змогу ініціювати розгляд запиту на звіт про дотримання прав людини в іншій країні.

За даними AP, Кейн планує винести її на голосування в Сенаті найближчими тижнями. Допоки сенатори її не підтримають, вона вважається ініціативою.