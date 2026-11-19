Три найбільші ядерні держави провели саміт в китайському Шеньчжені. Серед тем, які обговорювали лідери США, Китаю та Росії, і російське вторгнення до України. Зустріч тривала приблизно півтори години.

У своєму вступному слові президент США Дональд Трамп наголосив на історичності цієї зустрічі. "Ми справді творимо історію", - зазначив він.

Трамп вказав на важливість спілкування між трьома країнами: "Нам трьом є що обговорити, і ми вже багато про що розмовляли. Як президенти трьох найбільших держав світу, ми несемо особливу відповідальність за підтримання відкритого, шанобливого та продуктивного діалогу з питань, що стосуються не лише наших народів, а й усієї планети. Надто часто лідери минулого уникали спілкування з країнами, з якими мали розбіжності... Мир ніколи не вдавалося побудувати, відмовляючись від можливостей для взаємодії".

Трамп заявив, що саміт трьох найбільших ядерних держав світу "дає унікальні можливості для обговорення того, як скоротити кількість ядерної зброї на Землі, а також, як зменшити ризик її застосування".

Перед самітом Трамп провів двосторонню зустріч з президентом Росії Путіним. Основною темою зустрічі була російська війна в Україні, сказав Трамп.

"Ми говоритимемо про війну між Росією та Україною. Власне, ми вже почали це обговорення: сьогодні ми з президентом Путіним мали тривалу розмову.

Здебільшого йшлося саме про це. І, гадаю, певні зрушення відбуваються. Мені здається, що він — і, сподіваюся, інша сторона теж — хотіли б бачити завершення цієї війни".

Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін також виголосили вітальні слова перед початком зустрічі.



Путін наголосив на тому, що три країни "мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, включаючи, очевидно, конфлікт в Україні".

Сі у своєму вступному слові прямо не згадав Україну, однак заявив: "Історія вчить нас, що коли основні сили живуть в гармонії, світ перебуває у мирі. Коли ж основні сили стикаються, світ поринає у безлад".



Лідери трьох країн не виголошували заяв одразу після зустрічі.

Експерти, з якими поговорив Голос Америки, не очікували якихось проривних рішень від саміту, але вказували, що сам факт зустрічі може змусити менші країни нервувати щодо того, що питання міжнародного порядку можуть бути вирішені без їхньої участі.

Патрісія Кім з аналітичного центру Brookings Institute вважає, що зустріч має передусім геополітичний символізм. Вона припускає, що ця зустріч також "створила би враження появи нового формату G3, натякаючи на те, що Вашингтон, Пекін і Москва мають відігравати привілейовану роль у формуванні міжнародного порядку".

Вона додає, що "це викликало б глибоке занепокоєння в Україні, Європі та серед азійських союзників Америки, які побоювалися б, що їхні інтереси можуть стати предметом домовленостей без їхньої участі".

Алі Вайн з неурядової організації Crisis Group, каже: "Трамп, який вже висловлювався на користь ідеї американсько-китайської G2, схоже, готовий до появи формату G3 за участю США, Китаю та Росії. Така домовленість - навіть попри свій неформальний характер - ще більше ускладнила би для радників Трампа завдання доводити, що він цінує давні альянси та партнерства США".