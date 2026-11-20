Президент США Дональд Трамп приєднався до саміту "коаліції охочих " телефоном, підтвердили Голосу Америки в Білому домі. Перебуваючи на борту літака Air Force One, він поспілкувався з учасниками зустрічі 19 листопада. Однак, зміст розмови викликав дискусії та різні трактування учасників.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв'ю пресі, що під час розмови Трамп наголосив, що війна має закінчитись, і це дозволить Європі витрачати свої гроші на інші речі. Стубб додав, що про зупинку допомоги Україні не йшлося.

За даними видання Politico, яке посилається на трьох європейських посадовців, деякі учасники зустрічі сприйняли слова Трампа як критику того, що Європа допомагає Україні.

На питання Української служби Голосу Америки, чи радить Адміністрація Трампа європейським партнерам скоригувати або переглянути їхню підтримку Україні, Білий дім відповів так:

“Президент Трамп телефоном узяв участь у засіданні “Коаліції охочих”. Він висловив великий оптимізм щодо перспектив миру та високо оцінив присутніх лідерів. Президент наголосив, що війна є надзвичайно дорогою — як з огляду на людські життя, так і з фінансового погляду, — і що всі мають прагнути миру, адже це дозволить зберегти життя та кошти, які можна буде спрямувати на зміцнення оборони й процвітання наших країн”.

Видання Politico пише, що президент США під час розмови “висловив жаль з приводу того, що, за його словами, мільярди витрачаються на надання Україні зброї та грошей на конфлікт, який забирає так багато життів”.

А видання Axios повідомляє, що в цій розмові Трамп, мовляв, сказав європейським лідерам, що Путін налаштований серйозно: “Путін хоче закінчити війну, він хоче укласти угоду, він починає від цього втомлюватися”.

Водночас джерела видань по-різному описують тон президента США під час цієї розмови.

На прес-конференції у Берліні після саміту “Коаліції охочих”, журналіст видання Bloomberg запитав європейських лідерів про телефонну розмову з Трампом. Формулюючи своє питання, журналіст Bloomberg під час пресконференції "Коаліції охочих" спитав, чи Європа не вважає, що президент США має надто позитивне уявлення, і чи не піддався він шарму Путіна, коли казав, що європейці витрачають надто багато грошей, допомагаючи Україні, і коли запевняв, що Путін насправді хоче миру.

Прем’єр Британії відповів, що Європа готова до переговорів, але продовжуватиме допомагати Україні. Енді Бернем не погодився з оцінкою, що президент США нібито має надто позитивне уявлення про ситуацію. За його словами, Дональд Трамп у розмові багато говорив про втрати життів, особливо російських солдатів, “і він дуже пристрасний у цьому”.

“Очевидно, Україна повинна бути в центрі переговорів, але будемо з Володимиром (Зеленським), на кожному кроці цього шляху, надаючи всю підтримку, якої він потребує”, - сказав прем’єр Британії Бернем.

Він наголосив, що не має бути рішень щодо України без участі України, так само не повинно бути рішень щодо європейської безпеки без участі Європи.

Коментуючи готовність Путіна до завершення війни, глава британського уряду сказав: “Ніхто не хоче загострення. Найкраще, що ми могли б зараз бачити, це енергетичне перемир’я, рух зерна через Чорне море, є речі, які можна було б зробити на тлі обміну полоненими, аби вжити подальших кроків, аби досягти прогресу”.

Після зустрічі “Коаліції охочих” Бернем оголосив про передачу Україні 1000 далекобійних дронів.

Про те, що Європа не бачить готовності Путіна до завершення війни, заявила 20 листопада Кая Каллас, висока представниця ЄС із питань закордонної політики та безпеки:

"За останню добу Росія вбила українських цивільних, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Якщо Москва прагне миру, то її дії свідчать про протилежне".

Каллас оголосила пакет нової допомоги України - 1 мільярд євро на нове військове обладнання для України в межах механізму спільних закупівель, що фінансується через Європейський фонд миру.

Прем’єр Польщі Дональд Туск, за повідомленням ЗМІ, сказав, що обережно сприйняв оптимізм Трампа щодо готовності Москви до миру: на його думку, поки що немає фактів, які підтверджували б таку готовність.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф, коментуючи розмову президента Трампа із європейськими лідерами, заявив:

“Президент рішуче підтримує мирне завершення цієї війни. Його в цьому не зупинити. Він відправив Джареда та мене сюди навмисне, щоб ми були частиною “Коаліції охочих”, і він дав нам інструкції зробити все можливе, щоб припинити цю війну та підтримати ці зусилля. І те, що я почув від нього під час цієї розмови, це те, що він згадав про ці ж самі принципи [у розмовах] з двома іншими лідерами, з якими він зустрічався (лідери Китаю та Росії). Тож він зробив питання України та мирного врегулювання принциповою частиною цієї тристоронньої зустрічі”, - сказав спеціальний посланець США Стів Віткофф.

Розмова президента США з європейцями відбулась після того, як Трамп провів зустрічі з лідерами Китаю та Росії Сі Цзіньпінем та Володимиром Путіним.

Президент Росії після зустрічей у Китаї заявив, що європейці не погоджуються на компроміси в питанні мирного врегулювання.

"Звісно, компроміси є, безумовно. Ці компроміси були запропоновані американською стороною, і ми погодилися на них без жодних змін, зокрема, ще в Анкориджі. Отже, вони існують, і ми їх підтримуємо. Питання в тому, чи готові інші сторони конфлікту - Україна, а також її європейські спонсори - погодитися на ці компроміси. Іншими словами, чи хочуть вони досягти домовленості мирним шляхом - припинити бойові дії, завершити війну - чи ні? Судячи з того, що ми бачимо, наразі — ні. Але подивимося. Усе тече, усе змінюється", - заявив Путін.

За підсумками зустрічі країни “Коаліції охочих” підтвердили довгострокову військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також виступили за її участь у мирних переговорах разом із США та Європою.



