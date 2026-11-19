Президент США Дональд Трамп відкритий до надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. Про це заявив представник американського президента Джаред Кушнер 19 листопада після саміту "Коаліції охочих" у Берліні.

Пряма мова: "З погляду Америки, надання гарантій безпеки, подібних до тих, що передбачені статтею 5, - це надзвичайно серйозний крок. І, гадаю, президент Трамп готовий розглянути таку можливість . Проте, безумовно, це має відповідати інтересам Америки. Крім того, ми повинні переконатися, що це є частиною ширшого пакета заходів у сфері безпеки".

Гарантії безпеки

За словами Кушнера, росіяни нормально (comfortable - ред.) ставляться до концепції, де будь-які безпекові гарантії для України будуть базовані на Статті 5.

"Гадаю, це узгоджується - принаймні з тим, що кажуть росіяни, - з їхнім наміром: зробити так, щоб після завершення цієї війни в майбутньому не виникло нової", - додав він.

Кушнер визнав, що водночас в Росії існує "чимало скептицизму і недовіри", тому "важливо відновити діалог між Європою і Росією", особливо з огляду на те, що востаннє Європа і Росія говорили чотири роки тому, а за цей час багато змінилось. Зокрема, за його словами, "сьогоднішня Україна - це вже не та Україна, на яку свого часу було скоєно напад". Ця держава "продемонструвала свою стійкість і силу" і "тепер стала однією з найкращих армій у світі", додав представник президента США.

Враховуючи сильну та добре оснащену армію України, для європейської безпеки є "актуальним" питання про членство України в НАТО, заявив президент Франції Еммануель Макрон: "Гадаю, ми повинні знову порушити питання про членство України в НАТО".

19 листопада у Шеньчжені після зустрічі із президентом Трампом глава Кремля Владімір Путін заявив, що визнає, "що й в України є право на безпеку, так само, як і в Росії".

"Ми коли відновили тристоронній діалог з Україною, Сполучені Штати сказали, що хочуть говорити про повоєнні гарантії безпеки. Чому говорити про них, коли конфлікт у самому розпалі, начебто таки далеко до завершення", - сказав Путін.

9 листопада міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про потребу обговорювати "колективну безпеку" Росії, України й регіону загалом, зосереджуючись на російських вимогах до безпеки та ролі НАТО.

Участь Європи у перемовинах України та Росії

Кушнер запевнив, що Трамп "не має наміру нав’язувати щось в односторонньому порядку", а натомість прагне укласти угоду щодо припинення російської війни в Україні "у тісних консультаціях" з Україною і Європою. Представник президента США поділився відчуттям, що після зустрічей у Берліні "позиції зближуються, стають більш деталізованими та узгодженими", і це критично важливо для наближення наступного раунду мирних перемовин.

При цьому президент України Володимир Зеленський відзначив, що уже ухвалені рішення, "що європейці будуть у форматах перемовин з росіянами".

Пряма мова: " Саме Україна найбільш активно просувала цей підхід, що Європа має бути в усіх перемовинах . Зараз це досягнуто. Європу будуть представляти п'ять країн [Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія] плюс Європейський Союз і НАТО. І Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна і скоординована участь Європи в перемовинах. Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою [порядком денним - ред.] буде наступна зустріч".

Президент України запропонував провести наступну зустріч у чотиристоронньому форматі - Україна, Європа, США і Росія.

Зеленський також заявив, що "Росія програла 26-й рік на полі бою в Україні" й "намагається перемогти балістичними ракетами цивільне населення".

"Ставка є на те, що Росія буде боротись проти єдності Європи. Ця війна досі була абсолютно безперспективною. Росія програла і у спробі роз'єднати Європу". І нинішня зустріч у Берліні демонструє це, відзначив український президент, додавши, що сильна Європа потрібна не лише Україні, а й самій Європі.

Готовність Європи забезпечити гарантії безпеки

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, заявив, що США знають, що без Європи не можна укласти мир у Європі.

Пряма мова: " Як "Коаліція охочих", ми сьогодні спільно дали зрозуміти, що ми вітаємо те, що Сполучені Штати розпочнуть нові переговори з Росією. Ми хочемо зробити свій внесок у ці переговори. Ми хочемо зробити це як команда з Києвом та Вашингтоном. Підготовка йде повним ходом. ... Сполучені Штати, президент Трамп можуть розраховувати на цю командну роботу, допоки ми прагнемо тієї ж мети. Цією метою є і залишається справедливий і тривалий мир для України та безпека для Європи та всього світу".

Після встановлення миру в Україні Європа має бути безпечнішою, ніж раніше. "Саме тому ми будуємо сильніше європейське НАТО, - зазначив Мерц. - Зрештою, це також служить безпеці Росії. Однак, коли настане слушний час, також важливо поговорити з Москвою про військові канали, зниження ризиків та прозорість. Це в інтересах обох сторін".

"Ми здатні забезпечити гарантії безпеки для України. Зараз тривають наші перші спільні військові навчання "Коаліція", і ви, мабуть, усі про це знаєте. Це демонструє, що коаліція охочих готова зробити свій внесок у забезпечення миру разом зі Сполученими Штатами", - додав Мерц.

Глава німецького уряду зазначив, що метою союзників "залишається суверенна Україна в безпечній Європі", а так звана лінія зіткнення має стати основою для будь-якої територіальної домовленості.

"Україна повинна мати можливість продовжувати свій європейський шлях. Вона має право розраховувати на допомогу у відбудові. Натомість можливе поступове й обумовлене певними умовами скасування санкцій проти Росії", - сказав канцлер Німеччини.