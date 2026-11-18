Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь у зустрічі "Коаліції охочих" 19 листопада у Берліні. Там вони зустрінуться з українською делегацією та новою європейською переговорною групою, до складу якої входять вісім осіб. Про це Голосу Америки повідомив представник Білого дому.

В адміністрації президента США зазначили, що "Коаліція охочих" може відіграти важливу роль у повоєнній системі безпеки України - "поряд із НАТО та іншими механізмами й гарантіями безпеки, що наразі розробляються".

Дослівно: " Зустрічі в Берліні будуть присвячені подальшій розробці надійних повоєнних гарантій безпеки для України, просуванню комплексного плану економічного відновлення та процвітання, а також підготовці до наступного раунду багатосторонніх переговорів ".

В той же день, 19 листопада, президент США Дональд Трамп зустрічатиметься із лідерами КНР Сі Цзіньпіном та РФ Путіним.

У Білому домі додали: " Зустрічі в Берліні та візит президента Трампа до Китаю є частиною скоординованих дипломатичних зусиль. Держсекретар Рубіо, міністр фінансів Бессент і Стівен Міллер повністю поінформовані про хід переговорів і надаватимуть підтримку президенту під час його візиту до Китаю".

Деталі: Це вже вісімнадцята зустріч "Коаліції охочих", співорганізаторами якої виступають канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Енді Бернем за участі генсека НАТО Марка Рютте.

Президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, очолить українську делегацію, 18 листопада заявив: "Ми робимо все разом із партнерами, щоб Коаліція наша була дієвою".

Зеленський сказав, що, окрім підготовки нових пакетів допомоги Україні, він очікує в Берліні двосторонні дипломатичні зустрічі: "Американські представники говорили про те, що в Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї".

"Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватися за участі України, питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи ", - додав Зеленський.

В коментарі Голосу Америки американський посадовець відзначив, що президент Трамп залишається відданим меті припинити бойові дії, "сприяючи створенню умов для існування суверенної, безпечної та процвітаючої України" і що "будь-яка підсумкова угода має бути узгоджена відповідними сторонами".

У Білому домі додали, що "американська команда тісно співпрацює з Україною та європейськими партнерами над цими пропозиціями, зокрема над ширшими домовленостями у сфері безпеки, необхідними для стримування майбутньої агресії та зниження ризику нової війни".

Контекст: Минулого тижня в Абу-Дабі представники Росії, України та США провели мирні переговори. Згодом Кушнер і Віткофф зустрілися в Москві з Путіним і Зеленським у Дубліні.

Українці та європейці наполягають на важливості безпосередньої участі представників Європи у процесі. Американська сторона заявила, що Європа братиме участь у наступному раунді переговорів. 13 листопада Європа визначила, що її в переговорну групу входитимуть представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі, а також представники Європейської комісії, Європейської ради й НАТО.

У Кремлі заявили, що РФ буде готова до участі європейців у перемовинах, коли побачить європейську "готовність сприяти мирному процесу".