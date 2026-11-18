У середу президент США Дональд Трамп потиснув руки голові КНР Сі Цзіньпіну та президенту Росії Путіну, розпочавши візит до Китаю, який, як очікується, включатиме тристоронні переговори між трьома лідерами в четвер.

Сі Цзіньпін зустрів Трампа в аеропорту міста Шеньчжень після його прибуття.

Пізніше в середу Трамп, Сі та Путін ненадовго з’явилися разом серед групи світових лідерів, які зібралися для спільної фотографії на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Серед можливих тем зустрічі, яка привертає значну увагу та запланована на четвер у межах саміту, — війна Росії проти України, торгівля, ядерна зброя та штучний інтелект.





Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив очікування України від саміту трьох лідерів. "Україна розраховує... що Вашингтон і Пекін використають свій вплив, щоб домогтись припинення війни", - сказав Сибіга пресі 18 листопада.

Перед прибуттям Трампа Сі Цзіньпін виступив перед бізнес-лідерами в Шеньчжені. Він заявив про підтримку "вільної та відкритої торгівлі". Раніше Сі неодноразово критикував політику санкцій та обмеження в торгівлі.

Путін, виступаючи на тій самій зустрічі, розкритикував застосування санкцій, які США та їхні європейські союзники запровадили проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Переговори також відбуваються через кілька днів після відставки Дженсена Хуанга з посади генерального директора американського технологічного гіганта Nvidia. Це сталося після оприлюднення інформації про його позашлюбний роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Китай заперечив проведення такої шпигунської операції. Трамп заявив, що не знає, чи була ця жінка шпигункою, і що може обговорити це питання із Сі Цзіньпіном.

Трамп заявив, що не виключає зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого перебування в Китаї, однак підтверджень таких переговорів наразі немає.

Азійське турне Трампа розпочалося з відвідування Філіппін, де він зустрівся з лідерами країн регіону та оголосив про укладення торговельної угоди з Таїландом.

Після переговорів із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що США досягли з Філіппінами "історичної" торговельної угоди, яка принесе користь американським представникам сільськогосподарського та енергетичного секторів.

"Зараз я прямую до Китаю з Філіппін, де ми провели чудову зустріч, присвячену торгівлі, національній безпеці та іншим питанням", — заявив Трамп.