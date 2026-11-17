Американський технологічний гігант Nvidia створює нового комітету на рівні ради директорів, який здійснюватиме нагляд за питаннями національної безпеки та дотриманням правил експортного контролю. Це сталося після появи повідомлень, у яких колишнього керівника компанії пов’язали з жінкою, яку американські розвідувальні служби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

У заяві, оприлюдненій у вівторок, Nvidia повідомила, що новостворений постійний комітет відповідатиме за нагляд на рівні ради директорів за політикою компанії у сфері національної безпеки, дотриманням експортних обмежень та управлінням ризиками у сфері міжнародної торгівлі.

У компанії зазначили, що Комітет з нагляду за національною безпекою та експортом, включатиме трьох членів і збиратиметься щонайменше раз на квартал. Орган співпрацюватиме з незалежними експертами, щоб зміцнити безпеку і забезпечити дотримання правил міжнародної торгівлі.

Це оголошення з’явилося після того, як минулого тижня генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку.

Його відставці передували повідомлення ЗМІ про позашлюбні стосунки з Еліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed International, що працює у сфері хмарних обчислень.

За інформацією американських законодавців і повідомленнями ЗМІ, представники розвідувальних служб США підозрюють, що ця бізнесвумен має зв’язки з китайською розвідкою.

Компанію Megaspeed International також підозрюють у незаконному перенаправленні сучасних чипів Nvidia до Китаю, що є порушенням американських правил експортного контролю.

У вівторок голова ради директорів Nvidia Гарві Джонс заявив, що компанія налаштована співпрацювати з урядовими та галузевими партнерами задля захисту національної безпеки, водночас підтримуючи технологічні інновації.

"Ми налаштовані на конструктивну співпрацю з урядовими та галузевими партнерами, щоб допомогти створити й розвивати надійну систему, яка використовуватиме всі доступні нам інструменти для захисту національної безпеки, водночас сприяючи подальшим технологічним інноваціям", — заявив Джонс.

Тим часом президент США Дональд Трамп привітав рішення компанії створити новий комітет, відповідаючи на запитання журналістів під час фотосесії в Манілі у вівторок.

"Це чудова компанія. І це чудова ідея", — сказав президент.

Сучасні чипи Nvidia широко використовуються в системах штучного інтелекту і центрах обробки даних. Однак їхній продаж до Китаю й надалі підпадає під дію експортних обмежень США, запроваджених для захисту чутливих американських технологій.