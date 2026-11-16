Трамп заявив, що не чув про нові обмеження доступу України до Starshield

16 листопада журналісти запитали у президента США Дональда Трампа про причини обмеження доступу до американської супутникової системи для України. Трамп у відповідь заявив, що не знає, чи справді обмеження було введено. "Не знаю, чи це правда. Я про це не чув", - сказав Трамп.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік підтвердив Українській службі Голосу Америки, що обмеження на Starshield на тимчасово окупованих територіях України діють вже сьомий день поспіль.

В дописі на Х Сєнік заперечив повідомлення Пентагону для ЗМІ, що жодних обмежень не встановлено. Український дипломат написав, що обмеження "мають реальний операційний вплив для України і вимагають негайного пояснення та розв'язання".

Про "системне обмеження швидкості" Starshield 12 листопада заявляв президент України Володимир Зеленський. "Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України", - написав Зеленський в Telegram.

На повідомлення про обмеження швидкості Starshield відреагували в американському Конгресі. 12 листопада сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Том Тілліс закликали уряд США та SpaceX "негайно" усунути обмеження доступу України до систем.

Сенатори також вимагають від Пентагону та SpaceX "зберегти всі записи, передати всі контракти та спілкування, яких потребує Конгрес, щоб встановити факти та гарантії, що таке більше не повториться". "Конгрес мусить встановити, хто наказав і схвалив ці збої і притягнути їх до відповідальності", - йдеться в заяві.

13 листопада Шагін та сенатор Кріс Кунс звернулись до SpaceX та Ілон Маск листом з вимогою зберігати всю документацію щодо доступу України до Starlink/Starshield.

12 листопада Група підтримки України у Конгресі, куди входять 105 законодавців обох партій, закликала уряд США та компанію SpaceX "надати повний звіт про те, як і чому це сталося, а також вжити негайних заходів для відновлення повноцінного доступу до системи Starshield".

Голос Америки звернувся до Білого дому та Пентагону із проханням прокоментувати заяви про уповільнення доступу до американських систем.