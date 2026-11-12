Чи існують альтернативи Starlink? Думки експертів

Україна зафіксувала обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield на тимчасово окупованих територіях, ліміт швидкості знову встановлено на рівні 161 кілометра на годину, заявив президент України Володимир Зеленський 12 листопада у виступі в Дубліні на саміті Європейської політичної спільноти.

"Це безпосередньо впливає на нашу здатність перехоплювати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Оскільки ці дрони запускаються саме з тих районів, через обмеження швидкості ми просто не встигаємо їх наздогнати, - сказав Зеленський. - Поблизу лінії фронту ми не можемо використовувати пілотовану авіацію - там діють лише дрони-перехоплювачі. А без необхідної швидкості збивати такі "Шахеди" стає значно складніше".

Зеленський додав, що Київ намагається з'ясувати деталі в американської сторони: "Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською, - це чіткий сигнал про те, куди все рухається. Ми повинні зайняти тверду позицію: жодним чином не визнавати російську окупацію українських територій".

Посольство України у США повідомляє, що не має роз'яснень ані від Пентагону, ані від SpaceХ, що оперує Starshield.



Голос Америки звернувся до Білого дому та Пентагону із проханням прокоментувати заяви про уповільнення доступу до американських систем.

Американські законодавці відреагували на повідомлення. Група підтримки України у Конгресі, куди входять 105 законодавців обох партій, закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа та компанію SpaceX "надати повний звіт про те, як і чому це сталося, а також вжити негайних заходів для відновлення повноцінного доступу до системи Starshield"

"Обмеження та зниження швидкості роботи системи Starshield (військової версії Starlink) повернулися, перешкоджаючи Україні захищатися. Незалежно від того, чи йдеться про рішення виконавчої влади, чи про дії пана Маска, наслідком цього стає загибель ще більшої кількості українців. Такі дії допомагають військовому злочинцю Путіну. Конгрес повинен здійснити ретельний нагляд у цьому питанні та чітко визначити, хто несе відповідальність. Ставати на бік тирана - це не по-американськи", - написав у мережі Х конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

Що кажуть експерти

Марк Монтгомері, адмірал ВМС США у відставці, старший директор Центру кібер- та технологічних інновацій Фонду захисту демократій (FDD), в інтерв'ю Голосу Америки сказав, що альтернативи американським розвідувальним даним і супутниковим технологіям Starlink/Starshield для України немає, і у наступні 3-4 роки навряд чи з'явиться.

Тож відключення "впливають на удари середньої дальності, це впливає на логістику та вашу оборону, вашу антидронову протидію, перехоплювачі, які виконують оборонні місії".

Він додає: "Щоб замінити таку щільну підтримку, так багато супутників, потрібно буде багато роботи від європейців. Тому я не думаю, що є проста відповідь, щоб отримати всі можливості в альтернативній мережі до Starshield".

Адмірал у відставці вважає, що Україна навряд чи отримає доступ до супутників Starlink на території Росії. "Тож, якщо вони зможуть придумати альтернативну систему зв'язку зі своїми супутниками, їм це було б корисно. І у них є деякі, але їм потрібна більша потужність для цього".

Водночас, Монтгомері додає, що технологія стала значною технологічною перевагою для ЗСУ й на неї доведеться покладатись: "Starshield був доступний приблизно 95% часу протягом останніх трьох років. Ці 5% стали болючими, але 95% були дуже успішними для українських військових та їхніх безпілотних сил".

Клейтон Своуп, заступник директора проєкту з безпеки в аерокосмічній сфері Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що Starlink в Україні довів свою високу ефективність у забезпеченні зв’язку для ударних операцій та для захисту.

Він додає: "Система Starlink виявилася досить стійкою до перешкод - значною мірою завдяки принципу роботи цього супутникового угруповання. Не можна сказати, що вона абсолютно невразлива, але заглушити її значно складніше, ніж багато інших засобів зв’язку. До того ж, вона недорога й легкодоступна".

Натомість перебої у роботі системи викликають питання у користувачів не лише в Україні: "Чи може інший уряд - або навіть будь-яка інша організація, компанія чи окрема особа - довіряти компанії, що надає такі космічні послуги, від яких ви критично залежите, особливо якщо від цього залежить ваша національна безпека? Чи не тримає хтось інший руку на "крані" або на вимикачі? І чи не можуть вони відключити послугу з причин, на які ви не можете вплинути і про які навіть не знаєте?"

За словами Своуп, це підігріло інтерес до розроблення "суверенних" космічних спроможностей, здатних виконувати ті самі завдання, з якими зараз так успішно справляється SpaceX.

Певні альтернативи SpaceX існують, але вони не мають такої ж пропускної здатності, каже експерт. "Їм бракує багатьох характеристик, які роблять Starlink настільки привабливим. Можна запитати: чи існує, скажімо, "60-відсоткове" або "70-відсоткове" рішення - з меншою пропускною здатністю? Так, наприклад, є європейська компанія OneWeb. Але якби існувала повноцінна рівноцінна заміна, Україна, ймовірно, вже відмовилася б від Starlink " з огляду на всі ті проблеми, що виникали протягом останніх року-двох".

Інша проблема полягає у тому, каже Своуп, що наявні в Україні термінали Starlink не сумісні із мережею OneWeb. "Тобто, окрім того, що пропускна здатність і продуктивність інші, самі термінали не працюватимуть. Довелося б замінити все - кожен використовуваний термінал на термінал від OneWeb".

До того ж, у процесі експлуатації, окрім питань продуктивності, виникли б й інші проблеми, зокрема щодо вразливості - чи легше заглушити такий зв'язок, - каже експерт. "Чи настільки ж він надійний в умовах експлуатації? У OneWeb менше супутників, а їхнє угруповання працює за іншим принципом. Тому якість зв'язку на землі відрізнятиметься від тієї, що забезпечується зараз".

Експосол США в Росії Майкл Макфол у дописі в Х зазначив: "У січні Конгрес має внести новий законопроєкт, щоб заборонити створення перешкод у роботі систем Starlink і Starshield".

Джон Кейсіч, колишній губернатор Огайо, у мережі Х написав: "Мені важко повірити, що хтось може навмисно сповільнювати роботу інтернет-сервісу Starlink в Україні, аби чинити тиск під час мирних переговорів із Росією. Українці борються за виживання своєї країни, а подібні дії - це все одно що зв’язати їм одну руку за спиною. Послаблення їхньої здатності до самооборони коштуватиме життя як військовим, так і ні в чому не винним мирним жителям. Це неприпустимо, і кожен, хто несе за це відповідальність, має відповісти за свої дії".