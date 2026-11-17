Частина Керченського мосту впала до Керченської протоки після українських ударів. Президент України Володимир Зеленський поширив відео руйнувань. Російські посадовці підтвердили удари і оголосили про двох жертв атаки. Призначений Росією голова окпованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про зупинку автомобільного руху по мосту, але сказав, що залізничний рух було відновлено у вівторок.

Союзники України, які зібрались 17 листопада в Брюсселі на зустріч у форматі "Рамштайн", заявили про важливість для України захищатись від російської агресії. Оглядачі вказують на те, що руйнування мосту не лише ускладнить військову логістику для Росії, але і завдасть удару по іміджу російського президента Путіна перед його самітом з президентом США Дональдом Трампом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що планується у четвер.

"Важливо, щоб Україна захищала себе". Так удар по Керченському мосту прокоментував генеральний секретар Марк Рютте. Він пояснив, що такий захист "також означає удари по логістичних вузлах".

"Маємо подивитись, що точно відбулось, але щонайменше з кадрів у медіа, видається, що вони досягли успіху", - додав Рютте.

Ще одним прикладом української винахідливості назвав удар Києва по Керченському мосту міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

"Гадаю, ми щойно побачили ще один приклад української винахідливості і абсолютної рішучості захистити себе проти російської агресії. Ми підтримуємо Україну в цих діях", - заявив Стрітінг у відповідь на питання журналістів 17 листопада.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в дописі на Х відзначив українські удари по російських об'єктах. "Два нафтопереробні заводи, половина Керченського мосту за пару днів. Видається, Україна має карти", - написав посадовець.



Заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі не коментував удар по мосту, але дистанціювався від українських ударів вглиб Росії. У виступі на засіданні у форматі "Рамштайн" Колбі закликав союзників зосередити підтримку "на тому, щоб надати Україні можливість утримувати лінію фронту і, де це можливо, досягати просуватись". Він, однак, зауважив, що Україна "не має воювати із зв'язаними за спиною руками".

"Приниження для Путіна перед самітом з Трампом та Сі" - реакції оглядачів

Вплив удару по Керченському мосту може бути помітним на лінії фронту через кілька тижнів, вважає Крістіна Гарвард, експертка американського Інституту вивчення війни. Вона закликає слідкувати за станом справ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Гарвард відзначає: "Логістичні потоки, які росіяни спрямовували через цей міст, найімовірніше, прямували передусім на фронт в Херсонському напрямку — через Дніпро навпроти Херсона, а також, імовірно, у західну частину Запорізької області. Це дві частини фронту, за якими варто стежити протягом найближчих тижнів, щоб оцінити наслідки цього удару".

Дослідниця вказує - удар по мосту має символічне значення, адже російський президент Путін з великою помпезністю відкрив цей міст ще у 2018 році.

"Безумовно, це буде серйозним ударом по Росії та російській державі, - каже Гарвард в коментарі журналістці Голосу Америки Тетяні Ворожко. - Ми бачимо чимало обговорень у російському інтернеті, зокрема обурення з боку найпалкіших прихильників війни — людей, які ведуть канали в різних соціальних мережах. Вони дуже роздратовані тим, що це сталося, адже це чергове свідчення нездатності Росії захищати свій тил і гарантувати безпеку важливих об’єктів інфраструктури. Йдеться не лише про міст, а й про нафтопереробні заводи, а також об’єкти поблизу Москви та Санкт-Петербурга".

Аналітикиня припускає, що удари України по російских системах ППО допомогли "завдати удару по мосту. Українській зброї, безпілотникам і ракетам вдалося подолати російську протиповітряну оборону та завдати значних руйнувань".

Американська історикиня Енн Епплбаум наголосила на тому, що такі атаки показують, що український оборонно-промисловий комплекс "зараз є найбільш важливим джерелом безпеки в Європі". У своєму дописі на Х Епплбаум наголосила: "Україна завдала удару по Керченському мосту збройною системою, якої не існувало в 2022 році". Вона назвала удар "приниженням для Путіна перед самітом з Трампом та Сі".

В останні тижні ЗМІ заговорили про "війну мостів". Росіяни в останні тижні "фактично розпочали масштабні атаки на українські мости", каже Гарвард. Вона вказує на атаки Росії на мости через Дніпро в Києві та у Запоріжжі.