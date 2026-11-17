Німеччина та Норвегія закуплять наступний пакет американської зброї для України. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Піторіус 16 листопада, перед початком засідання міністрів оборони країн-союзниць України в рамках формату "Рамштайн".

Закупівлі буде проведено в рамках натівського механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає закупівлю американського озброєння коштом країн НАТО, - щоб допомогти українцям пережити складну зиму.

Пісторіус заявив, що новий пакет зосередиться саме на протиповітряній обороні, йдеться у дописі на Х представництва Німеччини в НАТО. Міністр додав, що Німеччина надасть 273 мільярди євро до цієї ініціативи.

Докладати більше зусиль для закупівель ППО для України в рамках програми PURL закликав союзників міністр оборони Канади Девід Джозеф Макґінті. - щ

Пряма мова: "Продовжувати співпрацювати з 57 країнами у межах групи "Рамштайн", залучати підтримку, отримувати її - як у вигляді матеріальних засобів і фінансування, так і у формі внесків у натуральній формі. Необхідно забезпечити більше підтримки для пакетів допомоги PURL зі Сполучених Штатів".

Перед 37-ю зустріччю Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" 17 листопада у Брюсселі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч буде плідною і після неї "варто очікувати на хороші новини".

Пряма мова: "Можу запевнити вас, що відповідні сторони докладають величезних зусиль, аби якнайшвидше повернути ситуацію в нормальне русло. Я знаю, що вони над цим працюють, і ми завжди готові допомогти, якщо це буде потрібно. Але я знаю, що в цьому напрямку робиться все необхідне. Судячи з того, що я чую, я налаштований доволі оптимістично: сьогодні в другій половині дня варто очікувати на хороші новини".

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, який разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом співголовує на зустрічі, сказав, що очікує на продуктивне засідання. За його словами, вкрай важливо, союзники України перетворили взяті на себе зобов’язання на реальні спроможності для захисту українського народу.

Також Стрітінг наголосив на важливості того, щоб будь-які умови перемир'я із Росією враховували інтереси України.

Пряма мова: "Ми всі зацікавлені в досягненні мирної угоди та припиненні цього конфлікту - на умовах, прийнятних для України. Жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі самої України; Велика Британія та наші союзники підтримуватимуть Україну всіма можливими засобами".

Україну на зустрічі представляє міністр оборони Євген Хмара, Сполучені Штати - заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі.