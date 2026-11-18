Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із лідерами КНР Сі Цзіньпіном та РФ Владіміром Путіним має говорити передусім про закінчення російської війни в Україні, вважають деякі американські сенатори, яких опитав Голос Америки.

Трамп уже прибув до китайського Шеньчженя для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а тристороння зустріч між лідерами США, Китаю і Росії запланована на 19 листопада.

В коментарях Корейській Службі Голосу Америки Річард Блументаль, сенатор-демократ, заявив, що пріоритетом зустрічі "мають бути зусилля, спрямовані на припинення жорстокої, вбивчої агресії Владіміра Путіна в Україні, яка забирає людські життя".

"Президент [Трамп] повинен залучити Сі, а також використати нашу військову міць, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів і визнати, що Україна потребує безпеки та гарантій того, що він більше ніколи не вчинить вторгнення в Україну", - додав Блументаль.

Трампу, Сі й Путіну варто говорити про те, "щоб зробити світ безпечнішим, щоб унеможливити таку агресивну поведінку, яку продемонструвала Росія, здійснивши неспровокований напад на Україну", - вважає конгресмен-республіканець Роб Віттман.

"Їм слід обговорювати неприпустимість подібних дій: як не погрожувати сусідам, як не намагатися залякувати інших застосуванням сили. І про те, що вони мають шукати шляхи для співпраці, аби гарантувати безпеку в усьому світі", - додав Віттман.

Тім Кейн, сенатор-демократ, також заявив, що пріоритетом розмови має бути припинення війни в Україні. "Але за умови, що жодні домовленості не укладатимуться без участі українців. Сподіваюся, вони обговорять саме це. А також усе інше, що сприятиме стабільності у відносинах між цими країнами. І, звісно, скорочення ядерних озброєнь - це теж буде важлива тема", - додав Кейн.

Рік Скотт, сенатор-республіканець, заявив, що головною темою зустрічі має стати ядерне роззброєння: "По-перше, як нам усім відомо, Китай і Росія прагнуть знищити наш спосіб життя. І, звісно, було б чудово скоротити ядерні арсенали й гарантувати, що на нас ніколи не нападуть. Але чи довіряю я Сі або Путіну? Ні, вони просто брехуни".

"Насамперед, можна обговорити із ними питання торгівлі, - сказав Майк Раундс, сенатор-республіканець. - Також можна поговорити про те, як рухатися далі - так, щоб спонукати їх допомогти переконати Іран відступити від краю прірви. Але, безумовно, вести діалог із супротивниками - це часто краще, ніж воювати з ними".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер 17 листопада заявив медіа, що Трамп обирає "супротивників замість союзників": "Замість того, щоб зосередитися на зміцненні нашого альянсу в Південно-Східній Азії, Трамп намагається загравати з диктаторами. Свою поїздку Трамп мав би використати для посилення позицій Америки у протистоянні з Китаєм, а не для їх послаблення".

Шумер додав: "Це нагода зміцнити безпеку, лідерство та союзницькі відносини Америки. Однак, схоже, Трампа більше цікавлять спільні фото з диктаторами, ніж кропітка дипломатична робота".