Європа визначила представників для участі у мирних перемовинах між Україною та Росією

Європейську команду на переговорах щодо миру в Україні представлятимуть інституції ЄС і п’ять європейських країн E5 - Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща. Про це 13 листопада у Дубліні заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Наші принципи та позиції на цих переговорах добре відомі, - заявив Кошта. - Європейська команда й надалі діятиме в тісній координації та цілковитій єдності. Європа має виступати єдиним чітким і узгодженим голосом у всіх дискусіях, які визначають майбутнє України та безпеку нашого континенту. Зрештою, це спільна робота всієї команди".

Раніше: На зустрічах в Абу-Дабі Європу представляли радники з питань безпеки та високопосадовці з країн групи E4 - Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також посадовці Єврокомісії, Європейської ради і НАТО. (Польща пізніше приєдналася до формату, після чого цю групу назвали E5)

Тоді спецпосланці США та переговорники від України зустрічались із європейцями окремо, а перемовини між Україною та Росією за посередництва США проходили без представників ЄС.

При цьому представники української влади та Європи наголошували на важливості повноцінної присутності європейців у мирному процесі.

"Без європейців підтримки України не буде, - заявив 12 листопада президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні. - Підтримки з боку США більше немає". Він додав: "Зрештою, саме ми, європейці, визначатимемо й вирішуватимемо питання нашої майбутньої безпеки".

Після зустрічі з Макроном президент України Володимир Зеленський сказав: "Для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори".

Водночас: Попри заяви про важливість безпосередньої участі у мирних перемовинах, європейці продовжували узгодження того, хто саме у мирному процесі представлятиме ЄС і Велику Британію.

На питання журналістів про те, хто має представляти Європу, лідери країн ЄС та очільники установ Євросоюзу озвучували різні кандидатури.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала 13 листопада журналістам, що Росія не хоче бачити її за столом переговорів, однак, за її словами, саме вона має повноваження представляти ЄС у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

"Усі держави-члени фактично погодилися з тим, що саме я представляю Європу у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Це стало зрозуміло ще у 2024 році. Я знаю, що росіяни не хочуть бачити мене на цій посаді, але чи маємо ми право голосу щодо того, хто представляє Росію? Ні, не маємо. І, зрештою, нам просто необхідна сильна команда", - зазначила Каллас.

Вона додала, що росіяни "не хочуть бачити нікого сильного на протилежній стороні, оскільки прагнуть домогтися виконання своїх максимальних вимог".

Латвійський прем'єр Андріс Кулбергс наголосив, що Європа має бути більш рішучою: "Ми за своїми масштабами значно більші. Ми переважаємо [Росію - ред.] і у військовій потужності, і в усіх економічних аспектах . ... Втім, Росія намагається нав’язувати нам свої умови - вибачте, але це неприпустимо".

Однак дискусії тривали й щодо кількості представників Європи на переговорах, лідери деяких країн виступали за обрання єдиного представника.

Зокрема прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у листі до Кошти 5 листопада заявила, що Європа ризикує втратити актуальність у будь-яких мирних переговорах щодо України, якщо не припинить конкуруючі дипломатичні ініціативи й не погодить єдиного представника, уповноваженого виступати від її імені.

11 листопада після зустрічей в Абу-Дабі представник США Джаред Кушнер наголосив на тому, що Європа - "це надзвичайно різноманітне поєднання найрізноманітніших особистостей, поглядів та інтересів".

"Якби Європа змогла визначити одну особу, яка виступала б від її імені, це було б значнішим досягненням, ніж домогтися від росіян включення її до переговорів", - сказав Кушнер.

Як повідомляв Голос Америки, 12 листопада Кушнер повідомив, що Україна та Росія погодилися розширити наступний раунд переговорів, залучивши до нього європейських партнерів.

Однак: У Росії не підтверджують згоду на долучення європейців до столу переговорів між Україною, США та Росією.

13 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде готова обговорювати участь європейців у переговорах, коли побачить їхню "готовність сприяти мирному процесу". Також він сказав, що "щогодини з'являються повідомлення, в яких фігурують зовсім різні кандидатури" представників Європи на перемовинах.

Попри це, 12 листопада у Дубліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив очікування, "що російський уряд і президент Росії нарешті погодяться на проведення спільних переговорів".

"Тут важливі не конкретні особи, а те, чи готовий [президент РФ] Путін до переговорів. І я з певним полегшенням відзначаю, що з російського боку, вочевидь, зростає готовність визнати: не можна говорити про Європу без самої Європи", - підкреслив він.