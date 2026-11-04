Участь Мединського в перемовинах в Абу-Дабі свідчить, що Кремль не хоче мирного процесу - ISW

Російська влада не зацікавлена у добросовісному веденні мирних перемовин із Україною, про що свідчить те, що делегацію Кремля на зустрічі 10-11 листопада між США, Україною та Росією в Абу-Дабі очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Про це у своєму аналізі пише Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті ISW нагадують: "Мединський очолював попередню російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві (Швейцарія) у лютому 2026 року; тоді він використовував своє становище, щоб затягувати переговорний процес, зосереджуючись на обговоренні так званого "історичного коріння" війни. Як раніше зазначали представники України та США, кремлівські посадовці вдаються до такої риторики під час переговорів, щоб відвернути увагу від обговорення реальної мирної угоди".

Тож факт того, що саме Мединського призначено головним переговорником на зустрічі, "свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не зацікавлений у веденні переговорів добросовісно, а натомість налаштований на продовження тривалої війни проти України", вважають аналітики ISW.

3 листопада в Берліні президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на відновлення формату тристоронніх зустрічей і розраховує, "що робота в такому форматі та інші наші дипломатичні кроки відкриють шлях до тристороннього формату на рівні лідерів".

За його словами, "саме такий формат – саме на рівні лідерів – може вирішити ключові питання, щоб досягти довготривалого миру й гарантованої безпеки".

Виступаючи перед журналістами разом із Зеленським, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія має показати серйозність своїх намірів щодо припинення вогню та укладення мирної угоди з Україною під час переговорів в Абу-Дабі. "Поки що ми цього не бачимо, але ця зустріч - як і багато інших - свідчить про те, що ми докладаємо зусиль на всіх рівнях, аби покласти край цій війні", - додав Мерц.

2 листопада спецпредставник Білого дому Стів Віткофф у мережі Х написав, що "10-11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступатимуть посередниками на переговорах робочого рівня між Україною та Росією, сприяючи реалізації завдання президента Трампа щодо припинення війни".

"Обговорення зосередяться на питаннях повоєнної безпеки, деескалації, гуманітарних заходах, а також подальших кроках на шляху до миру", - додав Віткофф. - Ми прагнемо розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, задля укладення всеосяжної та довготривалої мирної угоди, яка забезпечить надійну безпеку для прийдешніх поколінь".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 4 листопада, що зустріч відбудеться за зачиненими дверима і буде присвячена "питанням безпеки, гарантуванню безпеки, гарантіям безпеки сторін".