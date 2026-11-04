"Досягли майже неможливого". Єврокомісарка про вступ України до ЄС і перспективи на 2027 рік. Ексклюзив

Європейська комісія 4 листопада у Брюсселі представила Пакет розширення 2026 – щорічну оцінку прогресу країн, які прагнуть вступити до Євросоюзу. Цього разу підготували також дорожні карти з конкретними орієнтирами на наступний рік для чотирьох держав-лідерів євроінтеграції – України, Молдови, Албанії та Чорногорії.

Напередодні презентації єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в ексклюзивному інтерв’ю Українській службі Голосу Америки заявила, що Україна може відкрити два останні переговорні кластери ще у 2026 році. А наступного року – почати закривати переговорні розділи.

Назвати прогнозну дату завершення переговорів про вступ України до ЄС єврокомісарка поки що не готова.

“Україна досягла майже неможливого. У час, коли на вашу країну падають бомби, коли ви боретеся за своє виживання, ви змогли відкрити чотири кластери із шести. Ви працюєте над виконанням проміжних критеріїв у сфері верховенства права, що після їх виконання дозволить нам почати закривати розділи”, – сказала Кос Голосу Америки.

“І, звичайно, Україна також продемонструвала величезну, величезну стійкість, наполегливість і рішучість стати членом Європейського Союзу”, – додала вона.

На запитання, який термін завершення переговорів про вступ України може бути реалістичним, єврокомісарка відповіла: “Цього я ще не можу сказати”.

“Чим далі просуватиметься Україна, то більше ми зможемо сказати про це. Але що ми точно знаємо щодо наступного року та дорожніх карт, які ми розробили на наступний рік: ми могли б відкрити ще два кластери цього року”, – заявила Кос.

Більш того, у 2027 році Україна може почати вже закривати розділи у переговорах про вступ до ЄС, фактично завершуючи певні сегменти переговорів.

“Україна наступного року могла б виконати проміжні критерії у сфері верховенства права, а потім закрити, на нашу думку, щонайменше сім розділів", – додала єврокомісарка з питань розширення.

На уточнення Голосу Америки, яких сфер стосуватимуться ці сім розділів, Марта Кос уточнила, що перші розділи, які може закрити Україна, стосуватимуться насамперед “соціальної політики та зовнішньої політики”.

Проте, у звіті ЄС про розширення є відсилка на конкретну дату, коли можуть бути завершені переговори про вступ для України – кінець 2028 року. Однак це – лише “амбітна мета” українського уряду, а не реальний прогноз ЄС, мовиться у звіті Єврокомісії.

“Український уряд заявив про свою мету завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Комісія зобов’язується підтримувати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідне прискорення темпу реформ. Комісія пропонує дорожню карту, яка визначатиме напрям роботи на наступний рік”, – йдеться у тексті звіту Єврокомісії, що був оприлюднений 4 листопада.

Тим не менш, у приватних бесідах з кореспонденткою Голосу Америки у Брюсселі, європосадовці констатують, що ця дата є малореальною, і навіть кінець 2029 року для вступу України в ЄС може бути розцінений як оптимістичний варіант.

Що таке кластери, розділи і IBAR: словник євроінтеграції

Переговори про вступ до ЄС поділені на розділи за сферами, серед них - верховенство права та боротьба з корупцією, судова система, зовнішня політика, освіта, транспорт, сільське господарство чи енергетика. Споріднені розділи об’єднані у тематичні блоки – кластери.

Відкриття кластера означає початок офіційних переговорів за відповідними напрямами. Закриття розділу означає, що ЄС визнав виконання умов, необхідних для завершення переговорів у цій сфері на цьому етапі.

Після попереднього закриття всіх переговорних розділів і виконання інших умов переговори про вступ можуть бути завершені. Наступним етапом стає підготовка та укладення договору про вступ до Євросоюзу.

Україна вже відкрила чотири із шести кластерів.

Поки що не відкритими залишаються кластер 4 “Зелений порядок денний і стала взаємопов’язаність” та кластер 5 “Ресурси, сільське господарство і згуртованість”. Вони охоплюють, зокрема, транспорт, енергетику, довкілля, сільське господарство та регіональну політику.

Єврокомісія вважає, що Україна виконала умови для відкриття кластерів 4 і 5. Однак формальне рішення про їх відкриття наразі блокує Угорщина.

За словами Марти Кос, Єврокомісія розраховує на те, що кластери 4 і 5 будуть відкриті до кінця 2026 року.

Щоб почати закривати переговорні розділи, Україна має виконати проміжні критерії у сфері верховенства права, насамперед за розділами 23 “Судова влада та основоположні права” і 24 “Правосуддя, свобода та безпека”, які входять до кластера 1 “Основи”.

Оцінку виконання цих вимог Єврокомісія викладає у спеціальному звіті – Interim Benchmark Assessment Report, скорочено IBAR.

Для України звіт IBAR може бути готовий вже в першому півріччі 2027 року.

“Ми дуже тісно працюємо з Україною над прискоренням реформ, щоб виконати проміжні контрольні показники у сфері верховенства права у 2027 році”, – повідомив кореспондентці Голосу Америки у Брюсселі високопосадовець ЄС, причетний до підготовки звіту про розширення.

За його словами, необхідні реформи стосуються правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин. Одна з конкретних вимог до України – привести процедуру призначення Генерального прокурора у відповідність до європейських стандартів.

Молдова випереджає Україну на шляху до ЄС

Молдова, як і Україна, очікує відкриття двох останніх кластерів до кінця 2026 року – цей процес у ЄС все ж планують провести одночасно (орієнтовно у грудні 2026).

Проте до наступного етапу – закриття переговорних розділів – Кишинів може перейти швидше та з більшими результатами.

Молдова вже подала Єврокомісії матеріали, які, як вважає уряд країни, підтверджують виконання проміжних критеріїв у сфері верховенства права. Єврокомісія їх оцінює. Це ще не означає остаточного схвалення IBAR, але ставить Молдову попереду України на цьому етапі.

Дорожня карта передбачає можливість тимчасово закрити до 25 розділів із Молдовою у 2027 році – після проходження етапу IBAR та виконання відповідних умов.

За словами високопосадовця ЄС, який спілкувався з журналісткою Голосу Америки на умовах анонімності, Молдова досягла хорошого прогресу у 28 із 33 переговорних розділів і дуже хорошого – у сфері зовнішньої політики, безпеки та оборони.

“Що стосується Молдови, темп реформ є достатньо високим. Тому мета, до якої країна має прагнути, – зберегти цей темп. Їй не потрібно прискорюватися, їй потрібно його зберегти”, – сказав європосадовець Голосу Америки.

Для цього Кишинів має продовжити зміцнення антикорупційних інституцій, посилити спроможність державних органів та забезпечити виконання нового законодавства на практиці.

За цих умов Єврокомісія вважає реалістичним завершення переговорів із Молдовою на початку 2028 року – значно швидше за Україну.

Як просуваються інші країни?

Чорногорія: Єврокомісія вважає можливим завершення переговорів до кінця 2026 року та підписання договору про вступ уже в червні 2027 за умови необхідних рішень Ради ЄС.

Албанія: країна вже почала закривати переговорні розділи й може завершити переговори наприкінці 2027 року, якщо забезпечить необхідний темп реформ, зокрема у правосудді та боротьбі з корупцією.

Сербія: протягом звітного періоду суттєвого прогресу в переговорах про вступ не було, однак Єврокомісія бачить у результатах нещодавніх парламентських виборів можливість для нового уряду відновити реформи.

Північна Македонія: подальший рух у переговорах залежить від ухвалення необхідних конституційних змін, водночас країна продовжує виконувати економічну програму реформ.

Боснія і Герцеговина: політичні розбіжності та невиконання необхідних реформ не дозволили перейти до формального запуску переговорів.

Косово: інституційна криза загальмувала реформи. Попри рішення ЄС відкрити переговори про вступ у березні 2024 року, їх фактичний запуск затримується через політичні розбіжності. Косово не є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але має статус потенційного кандидата.

Туреччина: переговори залишаються замороженими з 2018 року на тлі критики через стан демократії, верховенства права та дотримання основоположних прав.

Грузія: процес вступу фактично зупинений, а Єврокомісія оцінює країну як “кандидата лише за назвою” – через відступ від демократичних стандартів.

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