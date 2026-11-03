Шість країн Європи бойкотуватимуть матчі з Росією на ЧС із хокею — до протесту можуть приєднатися інші

Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Латвія та Чехія заявили, що не гратимуть проти збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею 2027 року.

Причиною протесту вони називають російську війну проти України, яка триває.

Російські збірні були відсторонені від змагань Міжнародної федерації хокею (IIHF) від лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак 30 жовтня цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) постановив, що Росію необхідно допустити до чемпіонату світу. Рішення ухвалили після апеляції Російської федерації хокею.

Чемпіонат світу 2027 року має відбутися в Німеччині у травні. Жеребкування та календар матчів уже сформували без участі російської збірної.

Міжнародна федерація хокею виступила проти рішення суду, заявивши, що воно створює "значні практичні труднощі".

Норвегія

3 листопада Норвезька хокейна асоціація заявила, що на підставі наявної інформації Норвегія не гратиме проти Росії на чемпіонаті світу 2027 року.

"Наша позиція щодо відсторонення Росії від усіх міжнародних чемпіонатів на час війни в Україні залишається незмінною", - наголосили в асоціації і додали, що решту матчів Норвегія планує провести за графіком.

"За нашою оцінкою, гра проти Росії в нинішніх умовах може створити значні ризики для безпеки наших гравців і персоналу команди. Тому ми зосереджуємо увагу на їхньому психічному здоров’ї, благополуччі та особистій безпеці", - повідомили в асоціації з хокею Норвегії.

Данія

Голова Данської хокейної федерації Генрік Бах Нільсен також підтвердив відмову грати з російською збірною.

"З огляду на необхідність збереження цілісності хокею як виду спорту, ми не уявляємо, як можна грати проти Росії за нинішніх обставин. Якщо ми це зробимо, усе закінчиться хаосом", - сказав 3 листопада Нільсен агентству Ritzau.

"Ми вирішили, що не гратимемо проти Росії, і про це рішення ми також повідомили раду IIHF у Цюриху", - додав він.

Швеція

Шведська хокейна асоціація заявила, що її позиція залишається однозначною: участь Росії в міжнародних хокейних змаганнях під час російської війни проти України є неприйнятною.

Національні збірні Швеції не гратимуть проти російських команд, повідомляє AFP, посилаючись на заяву шведської асоціації від 3 листопада.

Чехія

Чеська хокейна асоціація також приєдналася до цієї позиції. Її генеральний секретар Ян Черни заявив, що Чехія від самого початку виступала проти повернення російських збірних до міжнародних змагань, і за нинішніх обставин не змінила своєї позиції.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Фінляндією, Швецією, Канадою, Францією та іншими федераціями й повністю поділяємо їхню однозначну позицію. На черговому засіданні наступного тижня Виконавчий комітет чеського хокею також обговорить конкретні кроки, які будуть вжиті у зв’язку з можливою відмовою від проведення матчів проти Росії", - мовиться у повідомленні Чеської асоціації з хокею.

Вони також повідомили, що будуть обговорювати з урядом своєї країни "можливості відмови у видачі віз російській збірній" з хокею.

Латвія

Приєдналась до протесту і Латвія. У мережі Х Латвійська федерація з хокею опублікувала заяву, в якій мовиться:

"Латвійська хокейна федерація підтверджує свою незмінну та принципову позицію, якої дотримується з 2022 року: національні збірні Латвії не гратимуть проти Росії чи Білорусі, доки триває російська загарбницька війна проти України".

Латвійська хокейна федерація зазначила, що працює спільно з федераціями Фінляндії, Норвегії та Данії "над узгодженням спільної позиції та скоординованих дій у зв'язку з можливим поверненням Росії до міжнародних хокейних змагань".

Фінляндія

Про відмову грати з Росією Фінляндія оголосила 2 листопада. Президент фінської хокейної федерації Гейккі Гієтанен заявив, що країна намагатиметься об'єднати якомога більше федерацій навколо спільної позиції.

"Ми зараз намагаємося залучити якомога більше країн до спільного фронту, щоб повідомити IIHF: за нинішніх обставин ніхто з нас не гратиме проти Росії", - сказав він.

Фінська федерація також заявила, що використає "всі можливі засоби", аби не допустити повернення Росії на чемпіонат світу.

Місто Турку у Фінляндії повідомило, що відмовиться від проведення юніорського чемпіонату світу з хокею у 2027–2028 роках, якщо до участі допустять російську збірну.

Австрія та Канада обговорюють можливість бойкоту

Австрійська федерація з хокею на запит агентства AP висловила підтримку країнам, що протестують, і повідомила, що розглядає можливість бойкоту.

У повідомленні федерації мовиться: "Ми підтримуємо рішення Фінляндії та Норвегії й наразі з’ясовуємо, чи приєднаються до бойкоту й інші європейські країни. Отже, ми не відкидаємо можливості бойкоту і продовжуємо узгоджувати це питання з відповідними органами".

Канада не оголошувала протесту проти матчів з Росією. Утім 3 листопада канадська хокейна організація заявила, що веде переговори із Міжнародною федерацією хокею (IIHF) щодо того, як повернення Росії до міжнародних змагань та негативна реакція на це може вплинути на майбутній молодіжний чемпіонат світу, що запланований в Альберті.



