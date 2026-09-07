"Прогрес" чи "глибокий сором". Міжнародні реакції на візит до України Кушнера та Віткоффа 

Про “суттєвий прогрес” на переговорах американських посланців у Києві та Москві заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф. У мережі Х він підсумував нещодавні візити в Україну та Росію та анонсував “планування додаткових тристоронніх переговорів”.

“Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент (США Дональд) Трамп наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти міцного та тривалого миру”, - заявив спецпосланець президента Трампа.

Віткофф додав, що росіяни перед поїздкою до Києва пообіцяли “триденну політику без обстрілів, щоб забезпечити проведення цих обговорень”.

Утім, напередодні візиту, 5 вересня, Росія таки атакувала українські аеропорти в Києві “Жуляни” та “Бориспіль”, тож посланцям довелося їхати до української столиці потягом, а не летіти.

“Спеціальний посланник Віткофф, Джаред Кушнер, та посадовці Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів зустрілися як з президентом Росії Путіним, так і з президентом України Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної сторони з іншою. У Києві до делегацій також приєдналися радники з нацбезпеки з Британії, Німеччини та Франції для співпраці над подальшими діями”, - розповів Стів Віткофф.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios, опублікованому 7 вересня, заявив, що почув від Кушнера та Віткоффа сигнал, що Росія готова до переговорів. При цьому президент України сумнівається у щирості росіян, оскільки ситуація на полі бою свідчить про протилежне.

Зеленський вважає, що Трамп може вплинути на Путіна, і російський президент міг би подарувати президентові США “дипломатичну перемогу” перед виборами до Конгресу в листопаді цього року.

За словами президента України, Віткофф та Кушнер приїхали в Київ, щоб розблокувати процес переговорів і привезли деякі нові ідеї.

На питання, чи цей візит є спробою досягти домовленостей, які б дозволили Україні та Росії пережити зиму без значної ескалації, Зеленський відповів, що це "дуже близько до реальності цих розмов".

Критика з Конгресу США

Низка законодавців від Республіканської та Демократичної партій розкритикували візит американських посланців до Москви та Києва.

Конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон дивується, чому на зустрічах у Києві та Москві не було державного секретаря США, який відповідає за зовнішню політику США.

“У нас є величний Державний секретар, щоб займатись цими справами. Де він?”, - запитує конгресмен Бейкон у мережі Х.

Реагуючи на повідомлення про те, що Віткофф і Кушнер змушені були добиратись до України потягом після російських атак по аеропортах Києва, конгресмен-республіканець Джо Вілсон пише, що “воєнний злочинець Путін є терористом”.

В ефірі каналу NBC, у програмі Meet the Press, що транслювалась у день візиту посланців США до Києва, сенатор-республіканець Джон Кеннеді припустив, що конкретних результатів досягнути не вдасться. Він наголосив на необхідності проголосувати законопроєкт про санкції щодо Росії, щоб посилити американську позицію.

“Ми втратили великий шанс минулого тижня, коли Палата представників не ухвалила законопроєкт про російські санкції. Володимир Путін, цей чоловік – пірат. У нього кров під нігтями. Йому байдуже до купи приємних розмов. Ти нічого не отримаєш за те, що цілуєш його в заднє місце. Йому треба показати, що ти серйозно налаштований. Нам треба було ухвалити цей законопроєкт про російські санкції, і в нас є ще один шанс зробити це”, - сказав законодавець від Республіканської партії.

Конгресмен Кеннеді закликає підтримати Україну і Європу.

“Ми повинні допомогти Україні та допомогти Європі. Вони й самі справляються непогано, але ми можемо надати їм розвідувальну інформацію. Ми повинні здолати Путіна. Ми його душимо, ми повинні задушити його до смерті. Це те, що він розуміє. Я не применшую важливість розмов, і я думаю, що розмови – це добре, і вони можуть бути корисними. Але мене не здивує, якщо наші хлопці повернуться звідти без угоди. Ми повинні допомогти Україні”, - зазначив конгресмен.

“Більше 4 років Росія бомбардує Україну, місяцями Путін допомагає Ірану, а Віткофф каже йому, що він (Путін) буде "вершиною" його "неймовірних спогадів". Це несерйозні люди. Глибоко соромно та ганебно”, - так відреагували на зустріч у Москві конгресмени-демократи із Конгресового комітету з закордонних справ.

Конгресмен від Демократичної партії Тед Ліу називає американську позицію слабкою на цих зустрічах.

“Адміністрація Трампа демонструє величезну слабкість перед Путіним. Це лише продовжить війну. Єдиний спосіб посадити Путіна за стіл переговорів – це перемогти військові сили Путіна в Україні. Путін розуміє лише силу. Він насміхається із фрази Джареда Кушнера про "прагнення", - реагує на візит конгресмен.

Експерти: буде болісна зима, а переговори можуть початись наприкінці 2027 року

Про позитив візиту Віткоффа та Кушнера пише відома у США республіканка Меган Моббс, керівниця Центру за американську безпеку, донька колишнього спецпосланця президента США Кіта Келлога.

Сам факт, що візит Кушніра й Віткоффа в Київ відбувся - це вже зусилля, які слід відзначити, пише Моббс у мережі Х:

Той факт, що американські переговорники перебували в Києві та піддавали себе складним питанням на відкритому форумі, сам по собі чудовий і корисний. Вони заслуговують на величезну похвалу за це

“Це сигналізує про зобов'язання відновити переговори і, що важливо, схоже, є бажання допомогти Україні підготуватися до майбутньої зими та очікуваної російської кампанії проти української енергетичної та критично важливої інфраструктури. Якщо це перетвориться на відчутну американську підтримку, це має величезне значення”.

Вона звертає увагу на брифінг із журналістами, де Віткофф та Кушнер змушені були відповідати на незручні та складні питання.

“Деякі відповіді були недостатніми або розчаровували. Але той факт, що американські переговорники перебували в Києві та піддавали себе складним питанням на відкритому форумі, сам по собі чудовий і корисний. Вони заслуговують на величезну похвалу за це”, - пише донька Келлога.

Моббс позитивно оцінила присутність на переговорах у Києві європейських радників з нацбезпеки. “Європа … повинна відігравати серйозну роль у формуванні архітектури безпеки, яка буде наступною”, - пише експертка.

Меган Моббс розкритикувала Росію через обстріли українських аеропортів за день до візиту посланців до Києва: “Росія відкрито обмежувала пересування американських переговорників”. Експертка наголошує, що цей випадок не можна сприймати як щось нормальне, що відбувається під час війни.

“Чи то для оперативного зриву, чи для примусового сигналу, чи то для обох цілей, Москва продемонструвала, що вважає, що може формувати фізичні умови, за яких відбувається американська дипломатія. Це не можна прийняти просто як ще один факт війни. Якщо Росія стримуватиме американських переговорників силою без наслідків, це посилить саме те відчуття слабкості, яке ми повинні намагатися усунути”, - наголошує Меган Моббс.

Донька Келлога додала, що “Україні потрібно готуватися до надзвичайно складної осені та зими. Росія має всі стимули посилити тиск на енергетичну інфраструктуру, стійкість цивільного населення та фронт. Не слід прикрашати цю реальність”.

Про “болісну зиму” для України та Росії говорить і колишній керівник Секретної розвідувальної служби Британії Джон Соверс, який зараз є виконавчим директором компанії з надання професійних послуг Newbridge Advisory.

В інтерв’ю виданню Financial Times він позитивно оцінив зусилля американських посланців щодо відновлення переговорів.

На думку Соверса, жодна угода між Україною та Росією неможлива до наступної весни, а тривалий мир неможливий, поки президент Росії залишатиметься при владі.

“Накопичення втрат з обох сторін (війни - реп.) може відкрити шлях до мирних переговорів до кінця 2027 року”, - каже колишній головний розвідник Британії. При цьому, за його оцінкою, повернення до “рівня ворожнечі після 2014 року" може бути "найкращим досягненням" за нинішніх обставин.

Соверс також зауважив, що корупційні скандали в Україні послаблюють позицію українського президента Зеленського на переговорах.

Про "нові ідеї", з якими до Києва приїхали Джаред Кушнер і Стів Віткофф, пише і видання Financial Times у статті від 6 вересня.

Журналісти звертають увагу, що спецпосланець США Віткофф після зустрічей в обох столицях заявив, що оцінює розмови "добре".

Посилаючись на джерела, знайомі з переговорами, FT пише, що нових ідей було мало, натомість посланці “прагнули відродити попередні пропозиції та зменшити розбіжності між Києвом і Москвою”.

“Американці привезли оновлені версії попередніх документів, спрямованих на досягнення миру, які були переглянуті, врахувавши те, як змінились обставини після зупинки мирних переговорів у лютому, на початку війни США з Іраном”, - пише видання.

Брехня та перекручування інформації російськими військовими командирами на багатьох рівнях, ймовірно, спонукають Путіна до думки, що російські війська можуть досягти поставлених цілей у Донецькій області до кінця 2026 року, і тому йому не потрібно йти на жодні компроміси

Колишній посол США до України Стівен Пайфер сумнівається в тому, що Росія готова до будь-яких поступок.

“Чи може він (Віткофф) назвати один суттєвий компроміс, який пропонує Путін для закінчення війни між Росією та Україною?” - запитує він у мережі Х

Про те, що Путін не готовий до жодних поступок пише у щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи візит американських посланців до Росії та України.

Зокрема, на думку аналітиків, Путін не готовий до компромісів, бо він дезінформований про ситуацію на полі бою:

“Особа, близька до Кремля, заявила перед візитом Віткоффа та Кушнера до Москви, що мирної угоди не буде, доки російські війська не захоплять решту Донецької області, і зазначила, що Путін впевнений, що російські війська можуть захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року — останнього терміну, встановленого Кремлем для досягнення цієї мети”.

“Брехня та перекручування інформації російськими військовими командирами на багатьох рівнях, ймовірно, спонукають Путіна до думки, що російські війська можуть досягти поставлених цілей у Донецькій області до кінця 2026 року, і тому йому не потрібно йти на жодні компроміси”, - мовиться в аналізі Інституту вивчення війни.