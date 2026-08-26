Росія намагається послабити Україну та залякати Молдову - ISW

Російські війська посилили напади на українську прикордонну інфраструктуру, йдеться у звіті вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

Збройні сили Росії навмисно атакують міжнародні наземні лінії зв'язку, що використовуються Україною, заявив речник Державної прикордонної служби України 25 серпня. Водночас Росія атакує українську портову інфраструктуру, що впливає на морські лінії зв'язку України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, що Росія навмисно намагається порушити зв'язок між нашими двома країнами та дестабілізувати ширший регіон.

Головний дипломат України в своєму дописі на платформі Х закликав міжнародну спільноту засудити систематичні напади Росії на цивільні транспортні коридори та критично важливу прикордонну інфраструктуру.

"Співробітники Державної прикордонної служби України та Державної митної служби, які виконують свої обов'язки в умовах постійної загрози життю, заслуговують на міжнародну солідарність та цілеспрямовану підтримку, зокрема з боку партнерських національних прикордонних відомств, міжнародних організацій та професійних асоціацій", - написав міністр.

За висновками ISW, "у серпні 2026 року російські війська все частіше атакували прикордонну інфраструктуру вздовж ключових маршрутів, що використовуються Україною для імпорту та експорту товарів до та з Європи". Мішенями були українські порти та основні транспортні шляхи, включаючи залізниці, а також прикордонні переходи з Молдовою.

ISW припускає, що "метою цих дій є перешкоджання експорту українського зерна та, в ширшому сенсі, послаблення економіки України".

Аналітики ISW зазначають, що між кінцем липня та кінцем серпня 2026 року російські війська завдали ударів по мостах Затока та Маяки (на захід від Одеси), а також по прикордонних переходах Виноградівка, Рені та Табаки на кордоні з Молдовою. Як підсумовує ISW, це робиться, "щоб переконати Молдову, Румунію та міжнародних вантажних перевізників не використовувати ці прикордонні переходи".

Крім того, Росія використовує ці удари для посилення тиску на Молдову, йдеться в аналізі. "Мета полягає в тому, щоб створити враження, що вступ Молдови до будь-яких західних структур стане тягарем для цих структур. Російські удари підвищують рівень політичних та комерційних ризиків у регіоні, оскільки Росія прагне стримати Румунію та Молдову від підтримки України, - пишуть аналітики. - Росія все частіше йде на ризики, пов'язані з ударами в прикордонних районах, і використовує їх для перевірки реакції Молдови та НАТО на такі вторгнення та дії систем протиповітряної оборони, одночасно нормалізуючи практику таких порушень".

Росія продовжує підривати регіональну стабільність, і Молдова дедалі більше відчуває наслідки агресивних дій Кремля, вказує EUvsDisinfo - проєкт Європейської дипломатичної служби, яку очолює Високий представник ЄС.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 60 російських безпілотників та ракет порушили повітряний простір Молдови, 23 з яких впали на її території", - йдеться у дописі EUvsDisinfo на платформі Х.



