Мільярдні збитки фермерів та небезпечний експорт зерна: прогнози в ЄС щодо нового врожаю

Міжнародна рада зерна (IGC) знизила прогноз світового врожаю зернових на 2026-2027 роки на 3%. Втім, попри тривалу спеку, брак опадів та скорочення посівних площ, загальний врожай очікується високим.

Звіт організації також вказує на тривалі перебої торгівлі зерном через нестабільну ситуацію у Чорному морі.

"На тлі підвищених ризиків безпеки глибоководний експорт зерна з Росії (з Новоросійська) та з України фактично зупинився. Призупинення поставок поки що здебільшого вплинуло на потоки пшениці, причому експорт з моменту загострення бойових дій у середині липня оцінюється приблизно на 4 млн тонн нижчим, ніж зазвичай", - мовиться у звіті Міжнародної ради зерна.

Як призупинення експорту вплине на світовий ринок, залежатиме "від тривалості та серйозності перебоїв", повідомляє IGC.

Тим часом європейські фермери заявляють, що очікують до кінця року мільйонних збитків через спеку.

Значна частина територій Німеччини, Франції, Італії, Британії майже все літо перебувала в умовах екстремальної посухи.

Німеччина

Фермер з Німеччини Міхаель Пельмейєр розпочав збір врожаю рано цього сезону, після того, як майже два місяці посухи в країні практично спустошили зернові культури в його рідній Баварії.

"Те, що в нашому регіоні практично два місяці не було опадів, стало катастрофою для зерна. Ми зафіксували один з найгірших врожаїв зерна з початку ведення обліку", - розповів німецький фермер виданню Reuters.

Кукурудза через брак води не сформувала колоски, додає він, тож оптимізму на врожай не лишається.

"Кукурудза постраждала від посухи. Колосків взагалі немає, через брак води вони не сформувались. Якщо подивитися на поле, жодна рослина не має початка", - розповів Міхаель Пельмеєр.

Велика Британія

Уряд Великої Британії на початку серпня заявив, що майже три чверті Англії переживають посуху, через яку страждають сільське господарство, водопостачання та дика природа.

“Для Британії це безпрецедентно сухе літо, особливо в Англії та Уельсі", - заявила Ліз Бентлі, директорка Королівського метеорологічного товариства, повідомляє Reuters.

45 мільйонів людей в країні опинилися у зоні посухи, а 27 мільйонів змушені були обмежувати використання води.

У серпні Англію накрила п'ята за літо хвиля спеки та сухої погоди.

Італія

Італія - найбільший виробник рису в Європі – вживає безпрецедентних заходів, щоб врятувати цьогорічні зернові.

Аби не втратити усі посіви, вирощувач рису Джузеппе Тальябуе вирішив спрямувати всю доступну воду на частину своєї землі і повністю відмовився від поливу решти ділянок.

"Через цей жахливий брак води нам довелося ухвалити радикальні рішення. Я змушений був зробити пріоритети - продовжувати вирощувати певні сорти й повністю відмовитись від інших", - розповідає Reuters італійський фермер, який вирощує рис у долині По.

Регіон По значну частину літа перебував в умовах "екстремальної посухи". Асоціація фермерів в Італії передбачає збитки виробників рису цього сезону до 100 мільйонів доларів.

Франція

Уряд Франції у серпні заявив, що цього року фермери зберуть на 35% менше зерна, ніж зазвичай – це може бути найнижчий врожай в країні за останні 45 років, повідомляє агенція AFP.

Зернові культури, переважно озимі, менше постраждали від екстремальної спеки, але зазнали надмірних зимових опадів, заявили у міністерстві сільського господарства Франції.

За словами президента найбільшої профспілки фермерів Франції (FNSEA) Арно Руссо, збитки фермерів країни можуть скласти "кілька мільярдів євро". Він закликав уряд підтримати галузь.

"Моя мета - привернути увагу уряду до цього питання. Я зазначав, що втрати сягають кількох мільярдів євро, це питання, безумовно, потребує якомога швидшого обговорення з урядом", - заявив у коментарі AFP голова профспілки французьких фермерів.

Як очікується, у 2026 році посівні площі у Франції скоротяться на 21%, повідомляють в уряді. Фермери скоротили посіви кукурудзи на користь таких культур, як соняшник, або вирішили залишити землю через зростання витрат. Війна на Близькому Сході цього року призвела до різкого зростання цін на добрива.

Занепокоєння через ситуацію в сільському господарстві країн ЄС висловила компанія Expana, яка, серед іншого, аналізує ситуацію на ринку сільського господарства. За даними аналітиків, врожайність в Європі цього року буде на 19% нижчою за середній показник за останні п'ять років.

Погіршення прогнозів щодо врожаю відбувається в час, коли в річках впав рівень води через спеку, що перешкоджає судноплавству і підвищує логістичні витрати для промисловості, торговців та фермерів.