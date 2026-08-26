Президент Трамп припустив, що візит Реткліффа в Москву буде результативним

Президент Дональд Трамп в середу у радіопрограмі Гленна Блека підтвердив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Росію.

Ведучий спитав президента Трампа, чому директор ЦРУ прилетів на зустріч з російськими чиновниками, назвавши серед можливих причин твердження про те, що президент Росії Путін випробовує рішучість НАТО та припущення щодо загрози удару РФ по Англії або через введення США санкцій проти Ірану.

"Нічого з перерахованого вище. Він там, знаєте, майже просто напіврутинно. Я не хочу нікого розчаровувати. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася", – сказав Трамп.

"Нині це може принести якийсь результат; ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб ця війна закінчилася, і, чесно кажучи, на цьому етапі вони обидва хочуть, щоб вона закінчилася", – сказав Трамп.

Як раніше повідомили американські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела та дані відстеження польотів, Реткліфф прибув до Москви у вівторок з робочим візитом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що Реткліфф провів переговори з представниками російської розвідки, але не зустрічався з Путіним, якого було проінформовано про ці зустрічі. Пєсков сказав, що контакти відбувалися "через канали розвідувальних служб" і назвав їх "позитивним явищем", але сказав, що "передчасно" говорити про те, чи допоможуть вони вивести двосторонні відносини з того, що він назвав глибокою кризою.

Голос Америки звернувся до ЦРУ та Білого дому за додатковою інформацією та очікує на відповідь. Пентагон відмовився від коментарів, заявивши, що йому нічого запропонувати.

Напередодні поїздки Вашингтон попросив Київ призупинити удари по Москві, Санкт-Петербургу та деяких північних російських територіях до від'їзду делегації, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року, коли Вільям Бернс застеріг Путіна від вторгнення в Україну.



