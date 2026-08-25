Представник США в ООН закликав Україну та Росію повернутися до переговорів

Заступник постійного представника США в ООН Ден Негреа на засіданні Радбезу з нагоди Дня Незалежності України закликав до негайного припинення вогню та добросовісних переговорів, "щоб припинити війну між Росією та Україною та повернути мир та стабільність в обидві країни". Про це йдеться у повідомленні Радбезу, розміщеному на сайті ООН.

"Кількість смертей продовжує зростати, удар за ударом. Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані на цивільні судна або такі, що ризикують пошкодити їх", - заявив дипломат.

Негреа додав, що безглуздо продовжувати проливати кров невинних мирних жителів, бо цю війну неможливо врегулювати військовим чином. Він пообіцяв, що США "відіграватимуть будь-яку можливу конструктивну роль, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом" для досягнення миру.

Дипломат також привітав українців з 35-ю річницею Незалежності та запевнив, що США залишаються відданими майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави.

Представник Польщі Міхал Мярка, своєю чергою, заявив, що масштаби нещодавніх атак Російської Федерації демонструють "небажання Москви припиняти воєнні дії або брати участь у добросовісних переговорах".

Дипломат звинуватив РФ у нападах на цивільне населення та житлові будівлі, лікарні, енергетичну, транспортну та портову інфраструктуру. Він також попередив, що війна становить серйозну загрозу і для сусідніх держав.

Представник Китаю Фу Цун у своєму виступі на засіданні закликав докласти зусиль для запуску мирного процесу, наголосивши, що переговори є "єдиним життєздатним способом вирішення конфлікту".

"Спалах напруженості у сфері європейської безпеки" демонструє, що безпека всіх країн є невіддільною, додав він.

Китайський представник також зауважив, що Китай дотримується "об’єктивної, неупередженої та послідовної" позиції та тісного спілкування зі сторонами.