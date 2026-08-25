Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, каже Зеленський. Чи є альтернатива американській ППО - думки експертів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів засоби ППО Crotale і ракети до систем Patriot. "Скільки – не можу сказати, але трішки. Треба більше", – зазначив він на пресконференції у Києві 25 серпня.

Зеленський не уточнив, з яких країн було отримано ці засоби протиповітряної оборони.

Раніше український президент наголошував , що на тлі ударів російської балістики по цивільних містах отримання ППО, передусім ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot, є пріоритетом для України: "Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно і що це не про щось абстрактне. Це захист нашого життя, - зазначив він. - Потрібна ППО, для цього потрібні політичні рішення. У Європі теж. У країнах "сімки" – теж".

На запит Української Служби Голосу Америки 25 серпня із проханням прокоментувати позицію адміністрації Дональда Трампа щодо подальшого надання чи продажу Україні систем ППО високопосадовець Білого дому заявив: "Президент Трамп хоче, щоб ця війна негайно закінчилася, аби припинилися безглузді вбивства".

Американські запаси

Окрім питання політичної волі країн надавати перехоплювачі зі своїх складів, експерти вказують на те, що кількість цих ракет у Європі обмежена, а збройне протистояння США та Ірану значно виснажило й американські запаси.

Президент США Дональд Трамп на початку серпня спростував такі повідомлення у низці американських медіа із посиланнями на їхні джерела в уряді. "США мають величезну кількість «боєприпасів», особливо певних типів. Крім того, велика їхня кількість виробляється та постачається до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик за всю історію нашої країни. "Джерела" цих зрадницьких заяв вистежують. Будуть вимагатися тривалі терміни ув'язнення!" - написав Трамп на Truth Social.

Девід Креймер, директор Інституту Джорджа Буша, сказав Українській службі Голосу Америки: "На жаль, я не думаю, що Сполучені Штати зараз можуть надіслати ракети Patriot Україні, тому що ми використали чимало з них у війні проти Ірану. Україна, ймовірно, зіткнеться зі складною зимою через російські удари".

Експерти аналітичного центру CSIS у своєму звіті оцінили, що до 27 лютого, коли США розпочали свою воєнну кампанію проти Ірану, на складах Пентагону було 2330 перехоплювачів Patriot, а станом на кінець липня ця кількість оцінюється у 759-827. Схожа ситуація і з перехоплювачами середньої дії THAAD (що збивають ракети на висоті 40-150 км проти висоти до 35 км для Patriot) – 452 у лютому проти 234-278 у липні.

У коментарі Голосу Америки представники Пентагону заявили: "Заяви про нестачу боєприпасів у США є хибними. [...] Американські збройні сили залишаються найпотужнішою бойовою силою на землі. У нас є все необхідне, щоб завдати удару в той час і в тому місці, яке обере Президент".

Співавтор звіту CSIS, полковник США у відставці Марк Кансіан, розповів Українській службі Голосу Америки, що існує низка причин виснаження запасів, але військова допомога Україні не є однією з них. Він твердить, що хоча союзники надали Києву близько 600 перехоплювачів для Patriot, лише деякі надійшли зі складів у США, натомість частина була або передана Європою, або виготовлена наново в межах безпекової ініціативи для України (Ukraine Security Assistance Initiative).

У кінці липня Пентагон оголосив про контракт із Lockheed Martin на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot на суму до 58,6 мільярда доларів, а пізніше у серпні США також підписали угоду на понад 3 мільярди з Lockheed Martin та Northrop Grumman щодо збільшення виробництва деталей для перехоплювачів Patriot і THAAD.

Але одна з причин браку ракет до Patriot та інших боєприпасів - у тому, що вони не були "розроблені для (масового) виробництва, як вантажівки Ford", а по суті є ручною роботою. Про це в інтерв'ю PBS розповів Джеррі Макгінн, колишній високопосадовець Управління виробничої та промислової політики Пентагону.

"На створення ракети Patriot потрібно 24 місяці - від укладення контракту до поставки. Так само на створення Tomahawk потрібно близько трьох років. Тож не можна швидко почати їх випускати", - пояснив Макгінн.

Допомога Європи

Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України, додає, що європейці, хоч і мають певні запаси, але "також бачать, як Росія зараз атакує Україну, і думають - що, якщо вони нападуть на нас?"

"Я думаю, що справа в тому, що існує глобальний дефіцит і що партнери також піклуються про власні потреби", - наголошує колишній високопосадовець.

Креймер каже, що деякі європейські країни потенційно могли б надати Україні ракети Patriot, разом із системами, що до них додаються, на короткостроковій основі, якщо Сполучені Штати пообіцяють поповнити ці запаси, однак це малоймовірно.

Хоча точну кількість запасів ракет до Patriot з міркувань безпеки не оголошують як США, так і європейські країни, колишній міністр оборони України Михайло Федоров нещодавно розповів , що в останні місяці Росія випускає більше балістичних ракет, ніж Україна отримує протибалістики від партнерів.

"Є члени НАТО, в тому числі члени Євросоюзу із розвиненими економіками, але в них може бути на складах 5 ракет, 10 ракет. Якщо це більше 50 ракет - це вже щось неймовірне", - додав Федоров.

При цьому європейські партнери намагаються допомогти Києву власними системами ППО, каже полковник США у відставці і президент дослідницького центру Delphi Global Роберт Гамільтон.

"Французи погодилися надати Україні ракетний комплекс SAMP-T, що є французько-італійською системою протиповітряної оборони, яка, принаймні, наскільки я розумію, має багато таких самих можливостей, як Patriot. Франція погодилася відправити дві батареї з французьких військових запасів, щоб вони могли бути розміщені цього року в Україні. Це допоможе частково пом'якшити дефіцит можливостей перехоплення балістичних ракет великої дальності в Україні", - сказав Гамільтон у коментарі Українській службі Голосу Америки.

При цьому інші оглядачі вважають, що справжньої альтернативи Patriot для перехоплення балістики в України немає.

Експерт Гудзонівського інституту Браян Кларк пояснює: "Проблема, яку використовують росіяни, полягає в тому, що лише перехоплювачі Patriot PAC-3 і певною мірою PAC-2 здатні перехоплювати балістичні ракети, оскільки балістичні ракети рухаються швидше. Вони піднімаються вище в атмосфері, перш ніж виходять на балістичну траєкторію, а це означає, що вони досягають вищої швидкості, перш ніж досягти цілі. І більшість систем протиповітряної оборони не може за ними встигати. Вони не можуть перехоплювати ці балістичні ракети".

В коментарі Українській службі Голосу Америки Кларк додає: "SAMP-T у своєму нинішньому вигляді, Iris-3, NASAMS - ці системи не здатні надійно перехоплювати балістичні ракети". І Росія знає, що існує дефіцит перехоплювачів, саме тому Росія робить акцент на атаках балістичними ракетами, нагадує він.

Однак Кансіан каже, що чи не найбільш життєздатною у короткостроковій перспективі для України є спроба купити певну кількість старих ракет до Patriot на міжнародному ринку.

"Сполучені Штати можуть бути готові надати певну технічну експертизу, щоб переконатися, що [ракети] все ще працюють і вони надійні.., але протягом кількох років це, мабуть, найкраще, що можна зробити, - пояснив він. - Також вони могли б отримати кілька десятків від Сполучених Штатів, хоча я думаю, що це малоймовірно. Але не неможливо. Особливо, якщо європейці погодяться за них платити".

У статті використані інтерв'ю, записані Юлією Ярмоленко і Наталією Леоновою