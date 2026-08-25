Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії розгляне Палата представників Конгресу США. Які шанси на прийняття?

Американські конгресмени від Республіканської та Демократичної партій зареєстрували в Палаті представників Конгресу США законопроєкт, що розширює санкції щодо Росії та Ірану. Відповідний документ вже схвалив Сенат США 86 голосами за і 11 - проти.

Законопроєкт, який має підтримку конгресменів від обох партій, передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних установ, військових організацій, великих банків та інших фінансових установ, а також державних енергетичних компаній. Це також розширить санкції на організації, які допомагають Росії уникнути існуючих обмежень, включаючи так званий "тіньовий флот" танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти.

Законопроєкт також передбачає запровадження "вторинних санкцій" і додаткових мит на іноземні країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.

Законопроєкт названо на честь Ліндсі Грема, сенатора-республіканця від штату Південної Кароліна, який помер в липні. Один із співавторів законопроєкту, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, заявив, що обіцяв Грему внести цей законопроєкт на розгляд. "Ми поділяли основоположне переконання — Америка є найсильнішою вдома, коли вона заявляє про свою потужність за кордоном", - заявив Маккол.

Сенаторка Дарлін Грем, республіканка від Південної Кароліни, яку губернатор штату призначив на місце її брата, сказала, що сенатор Грем був рішуче налаштований покласти край війні в Україні, і що для неї честь продовжувати його роботу. "Це законодавство б'є Путіна по найболючішому місцю", – сказала вона.

Сенатор-республіканець з Індіани Тодд Янг запевняє, що цей законопроєкт є "важливим сигналом моральної підтримки країні, яка втомлена та виснажена, хоча й утримує свої позиції".

Конгресмен від Демократичної партії, співавтор законопроєкту Стені Гоєр, висловив переконання, що цей законопроєкт "введе найжорсткіші санкції проти близького оточення Путіна, російських нафтових та газових олігархів, тіньового флоту нафтових танкерів та фінансового сектору - всього, що підтримує російську воєнну машину".

Гоєр, однак, зауважив, що новий законопроєкт не містить важливих положень, які були передбачені Законом про підтримку України. Він закликав американських законодавців додатково забезпечити для України 8 млрд дол. на військо та відбудову, а також ввести санкції проти Росії за викрадення українських дітей. "Це має залишитись пріоритетом для Конгресу на місяці наперед", - додав конгресмен.

Палата представників може проголосувати за законопроєкт після того, як повернеться з літніх канікул 3 вересня. Палата представників у червні вже ухвалила окремий законопроєкт, який передбачає допомогу Україні в галузі безпеки та реконструкції, а також запроваджує санкції проти ключових сегментів російської економіки.

На вимогу президента Дональда Трампа автори законопроєкту включили положення, які розширюють повноваження щодо санкцій, спрямованих на обмеження фінансування збройового та енергетичного секторів Ірану.

У разі прийняття в Палаті, законопроєкт про введення додаткових санкцій надійде на підпис президенту США Дональду Трампу. Президент Трамп підтримує цей законопроєкт, повідомило 13 липня видання The Hill з посиланням на представника Білого дому. Тоді ж сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що двопартійна група сенаторів досягла угоди з Білим домом щодо тексту законопроєкту ще до смерті сенатора Грема.

"У п’ятницю сенатори Грем, Блументаль, Вікер і я оголосили про підтримку Білим домом нашого законодавства про санкції проти Росії, щоб допомогти нарешті досягти миру в Україні, що Ліндсі назвав одним зі своїх найважливіших зусиль", – написала Шагін у заяві, опублікованій у соціальних мережах.

Колишній посол України в США Джон Гербст припускає, що президент США Дональд Трамп підпише законопроєкт. "Це, безумовно, було б розумно з його боку. Але його політика щодо Росії в цій війні коливалася між розумними кроками та, скажімо так, безглуздими кроками. Я залишаюся оптимістом, що він зрештою зробить правильно, тобто чинитиме тиск на агресора".

Колишній спеціальний посланник США з питань України Курт Волкер очікує, що законопроєкт буде зрештою схвалено, але після внесення певних змін.

"До нього буде внесено ще кілька змін, сподіваюся, у позитивному напрямку, - каже Волкер в коментарі Українській службі Голосу Америки. - З моєї точки зору, це посилення вторинних санкцій проти суб'єктів, які платять за російський газ через фінансову систему. Я думаю, що це ланка, яку потрібно посилити, але загалом я думаю, що цей санкційний пакет буде прийнято".

Волкер загалом вважає, що санкційний режим проти Росії обмежує її ресурси, але не є панацеєю від війни.

"Я б стверджував, що санкції, які були запроваджені протягом останніх кількох років, мали величезний вплив на Росію і продовжуватимуть це робити. Якщо подивитися на державні фінанси Росії, то вони спалили більшу частину своїх валютних резервів. Державний бюджет має значний дефіцит.