Посланці США обговорили "нові ідеї" з Києвом та Москвою, висловились за повернення тристоронніх зустрічей

Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер виступили за повернення до тристороннього формату перемовин та висловили бажання, щоб бойові дії завершились до зими.

"На мою думку та на думку Стіва (спецпосланця Білого дому з питань мирних перемовин Стіва Віткоффа) було б добре повернутись до тристороннього формату, якого ми могли досягнути приблизно шість місяців тому. Ми поговорили з обома сторонами і, сподіваємось, досягнемо прогресу дуже скоро", - сказав Кушнер, відповідаючи на питання журналістів в Києві під час спільної пресконференції з Віткоффом та президентом України Володимиром Зеленським 6 вересня в Києві.

Кушнер обґрунтував перевагу такого формату перемовин тим, що "всі говорили один з одним і замість того, щоб ми мусили обґрунтовувати позиції росіян перед українцями, а позицію українців перед росіянами, кожен говорив з іншим російською мовою і обговорював ці питання в досить справді дружній манері російською і, гадаю, це було продуктивно". Окремо Кушнер відзначив відданість європейських партнерів підтримці України.

Зеленський підтримав ідею тристоронніх перемовин, однак закликав долучити й європейських партнерів.



"Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери", – сказав Зеленський пресі.

В Києві Кушнер та Віткофф провели три раунди перемовин. В останньому раунді до перемовин з представниками США та України долучились радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час зустрічей американська сторона висунула нові ідеї, додав Кушнер. "Ми сподіваємося повернутись до цього, є багато нових ідей, які ми висуваємо і, гадаю, такий процес був би корисним", - заявив він під час пресконференції.

Зеленський назвав перемовини з американськими представниками "дуже предметними". Підбиваючи підсумки зустрічей, Зеленський на брифінгу для преси заявив, що питання Донбасу і територій залишається ключовим, і висловив сподівання, що США нададуть Україні пакет допомоги для підтримки країни під час зимового періоду.

"Якщо війна буде продовжуватись взимку – а поки так виглядає – ми дуже розраховуємо на "зимовий пакет", який я сьогодні детально проговорював зі Стівом, Джаредом, з нашими європейськими партнерами", – сказав Зеленський.

Спілкуючись з пресою Кушнер висловив сподівання, що вдасться завершити війну до зими, але наголосив, що "якщо нам вдасться цього досягнути, це було б неймовірно".



В Києві американські представники також відвідали Собор Св. Софії, який є пам'яткою ЮНЕСКО.



Перед візитом до Києва, посланці Білого дому відвідали Москву, де провели тригодинну зустріч з російським президентом Путіним.

Кушнер назвав зустріч із Путіним "дуже конструктивною та змістовною" й зазначив, що обговорювалися нові ідеї, а також необхідні елементи для досягнення "сталого миру".

Кушнер і Віткофф прилетіли до Москви державним літаком США в суботу, 5 вересня. Потім вони вирушили до Польщі, звідки пізніше поїхали до Києва потягом.

Посланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф уперше відвідали столицю України. Віткофф особливо відзначив, що йому дуже сподобалося подорожувати потягом — це нагадало йому поїздки до бабусі у Флориду.

Візит Віткоффа та Кушнера анонсував президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 4 вересня.

"Вони везуть із собою пропозицію щодо припинення війни", — сказав Трамп.

На його думку, головною перешкодою на шляху переговорів є "проблема особистої неприязні між лідерами Росії та України".

"Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників ..., щоб подивитися, чи зможемо ми чогось досягти. І, можливо, у нас є непогані шанси на успіх", — наголосив Трамп.



Американські експерти, з якими поговорила Українська Служба Голосу Америки, погоджуються, що візит до Києва спеціальних представників Білого дому Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера може допомогти їм краще зрозуміти позиції України для подальшого процесу перемовин. Детальніше читайте тут.



