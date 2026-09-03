"Маємо забезпечити, щоб Україна могла захиститись" - посол США в НАТО не бачить готовності Путіна до перемовин

США поки не бачать готовності Росії до перемовин, але в Україні сподіваються на новий дипломатичний поштовх. Підштовхнути Путіна до перемовин можуть українські удари по російських об'єктах, припускають американські законодавці, з якими поспілкувався Голос Америки.

Посол США в НАТО Меттью Вітакер не має оптимізму щодо готовності Росії до мирних перемовин і закликає надати Україні можливість захищатись.

"Президент (США Дональд) Трамп неодноразово казав, що вбивства мусять припинитись. Але нещодавні заяви російського президента не дають мені змоги бути оптимістичним щодо цього", - сказав Вітакер в інтерв'ю Fox Business 2 вересня.

Він запевнив: США готові допомогти зупинити війну, він закликає допомогти Україні у захисті.

"Сполучені Штати готові, бажають і здатні допомогти принести мир до цього конфлікту, але потрібно, щоб обидві сторони - як українці, так і росіяни прийшли до столу перемовин, засукали рукави і насправді вели перемовини про вирішення", - заявив Вітакер.

Він додав: "Ми маємо забезпечити, щоб Україна могла захищати себе так довго, поки ми не зможемо змусити цю війну зупинитись".

В Україні ж бачать можливість нового поштовху для дипломатичного процесу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що очікує на "нову динаміку" в перемовинах з Росією щодо завершення війни.

"Я вважаю, ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної політико-дипломатичної фази у багатьох столицях світу", - заявив під час пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром в Києві 3 вересня.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Путіна відійти від "нескінченної війни" і працювати над досягненням миру з Україною.

В середу речник Міністерства закордонних справ Китаю закликав до діалогу: "Діалог та перемовини — єдине життєздатне рішення для української кризи".

Путін же 3 вересня припустив, що шанси на мирну домовленість зберігаються, але наголосив, що роль інших країн в цьому процесі є обмеженою.

Війна в Україні створює проблеми для Путіна, вважає державний секретар США Марко Рубіо. Зараз більшість часу та уваги Путіна займає "війна з Україною і вплив українських ударів на російську економіку в поєднанні із санкціями", сказав Рубіо в інтерв'ю Браяну Кілміду 2 вересня, коментуючи можливу підтримку Росією Ірану.

Українські удари можуть змінити думку російського президента і переконати його сісти за стіл переговорів про мир, сподіваються і американські законодавці, з якими поспілкувалася Російська служба Голосу Америки.

Конгресмен-демократ Стів Коен у коментарі Російській службі Голосу Америки заявив, що Путін може відреагувати, якщо російське суспільство виявлятиме невдоволення атаками дронів з України.

"Я думаю, що атаки на російську інфраструктуру та російську економіку, які здійснює Україна і досить успішно, — це єдине, на що ми можемо сподіватися, що це змінить його (Путіна) думку. Йому байдуже до втрати російських життів. Йому взагалі байдуже до цих людей. Тож єдина надія — чи зможе він це зробити (змінити думку – ред.). Це може викликати проблеми з інвесторами та суспільством. Суспільство засмутиться і, можливо, Путін відреагує на це. Тож я думаю, що Зеленський має рацію в цьому питанні", - сказав Коен.

Його колега конгресмен Раджа Крішнамурті переконаний, що українці лише посилюватимуть атаки по Росії, щоб змінити позицію Кремля. На питання, чи зможе Україна своїми атаками посадити Путіна за стіл переговорів, він відповів:

"Можливо, але лише час покаже. Що нам відомо, це те, що українці надзвичайно ефективні в атаках на певні об'єкти, особливо на нафтову інфраструктуру, яка принесла війну додому в Росію. І якщо Путін вважає, що його народ та його інтереси будуть імунітетом до того, що відбувається в Україні, йому слід ще раз подумати, тому що, на мою думку, українці лише посилюватимуть те, що вони роблять зараз".







