"Це може бути реалізовано". Рубіо про ліцензію США на спільне виробництво ракет для Patriot

Державний секретар США Марко Рубіо не виключає, що Україна може отримати ліцензію на спільне зі США виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Про це він сказав в інтерв’ю Браяну Кілмеру 2 вересня. Переговори на цю тему тривають, додав дипломат.

"Це питання обговорюють зараз, коли ми спілкуємось. Але, як я вже сказав, це питання не має негайного рішення. Маю на увазі, що збільшення виробництва, навіть якщо у вас є ліцензія, потребує кількох років, зокрема для будівництва цих заводів. Це дуже складна зброя, тому зараз про це ведуться переговори. Це може бути реалізовано, але насправді це не вирішить короткострокову проблему, на яку вони вказують", - заявив Рубіо.

На питання, чи можуть США зараз надати Україні більше перехоплювачів до систем ППО, Рубіо відповів, що Вашингтон в цьому питанні керується "наявністю та можливостями".

"Ми вже надавали це раніше. Як ви знаєте, весь світ просить більше ракет-перехоплювачів. Це стало оборонною потребою номер один на планеті, не лише для України, а на планеті. Країни Близького Сходу хотіли б. Я знаю, що Іран хотів би перехоплювачі, яких у них немає. ... Це питання наявності. Я маю нагадати, що США мають свої потреби, зокрема, у нас є власні оборонні потреби, у нас є вимоги щодо оборони. І перш ніж ми зможемо допомогти іншим, ми повинні переконатися, що у нас своїх запасів достатньо", - сказав Рубіо.

Посилаючись на слова президента США, Марко Рубіо наголосив, що "за останні кілька років ми надали Україні більше допомоги, ніж будь-хто інший, і ми продовжуємо надавати їй допомогу в межах нашої власної наявності та можливостей".

"Ми завжди повинні насамперед дбати про Америку", - зазначив державний секретар США.

Рубіо також заявив, що США відкриті до обговорення угоди про спільне виробництво дронів з Україною. За його словами, Київ та Вашингтон продовжують переговори на цю тему.

"Якщо це буде угода, яка має сенс для Сполучених Штатів, думаю, таких угод ми прагнемо досягти, ми ведемо переговори щодо цього, і ця робота ще триває. Я не маю зараз оголошень на цю тему, але ми завжди шукаємо способи, щоб зміцнити власну оборону. І якщо хтось має можливість співпрацювати з нами та створити це, ми, безумовно, будемо відкриті для цього. Але, знову ж таки, це довгострокові проєкти. Це не ті речі, які будуть реалізовані відразу", - сказав Рубіо.

Як повідомляв Голос Америки, експерти вказують на “вибух зацікавленості” у США до невеликих українських дронів.



