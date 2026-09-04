Трамп: Кушнер і Віткофф "привезуть пропозицію зупинити війну". Аналітики коментують візит

Спецпредставники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф "привезуть пропозицію зупинити війну"під час свого запланованого візиту до Москви та Києва цими вихідними. Про це заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів 4 вересня в Білому домі.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про намір делегації США відвідати Україну 6 вересня. Він додав, що Україна гарантуватиме безпеку російського повітряного простору під час візиту Віткоффа та Кушнера до Москви, і закликав Росію надати відповідні гарантії Україні під час візиту посланців США до Києва.

Американський президент також поділився своїми оцінками про те, що російський президент Путін не має наміру нападати на НАТО. Як повідомляв Голос Америки, Посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив пресі цього тижня, що загроза нападу Росії на НАТО не є великою, але дії Росії непередбачувані.

"Щодо того, що Росія зробить чи не зробить, то зараз вона застрягла в Україні. Вони не можуть досягти жодного прогресу на фронті, тому їхня загроза для НАТО в найближчій перспективі є низькою, - каже Вітакер.

"Однак ці агресивні дії - вторгнення в Україну, попередня анексія Криму – я думаю, все це змушує нас повірити, що вони можуть бути непередбачуваними, і вони можуть бути готові вжити заходів проти країни НАТО. І якщо вони це зроблять, то побачать дуже сильний і боєздатний альянс, який з кожним днем стає все сильнішим", - наголосив американський дипломат у НАТО.

Експерти у США вважають, що візит Кушнера та Віткоффа до України дозволить їм краще зрозуміти позицію України

Американські експерти, з якими поговорила Українська Служба Голосу Америки, погоджуються, що візит до Києва спеціальних представників Білого дому Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера може допомогти їм краще зрозуміти позиції України для подальшого процесу перемовин.

Девід Креймер, директор Інституту Джорджа Буша, каже, що не бачить жодних ознак того, що президент РФ Путін зацікавлений у завершенні війни, тож єдиний спосіб прийти до миру - продовжувати надавати Україні військову допомогу й посилювати санкції проти Росії. "І чітко дати зрозуміти, що ми на боці України", - сказав Креймер.

Він додав, що якщо Кушнер і Віткофф приїдуть до Києва, це буде "показовим". "Вони відвідували Росію безліч разів, але не ступали на українську землю впродовж останніх півтора року. І тому це стало б хоча б сигналом того, що вони розуміють: Україна - це країна, яку потрібно повноцінно залучати до будь-якого можливого процесу для завершення цієї війни. Це не можуть бути лише візити до Путіна в Росію. Мають бути й візити до України. Їм також потрібно на власні очі побачити, з чим Україна стикається щодня. І я вважаю, що саме це стало б головним результатом такого візиту".

Курт Волкер, експосол США в НАТО й колишній спецпредставник першої адміністрації президента Дональда Трампа в Україні, а нині експерт американського аналітичного центру CEPA, каже: "Це інакший візит, але не з точки зору припинення війни, серйозних переговорів з Росією та укладання мирної угоди. Нічого подібного не буде".

Путін не ставиться до перемовин серйозно, адже не зацікавлений у припиненні агресії, натомість просто хоче використати цей перемовний процес, щоб спробувати отримати поступки від України, "тож це нікуди не призведе", переконаний Волкер.

"Просто поїхавши до України, побачивши це все на власні очі, поговоривши з людьми, побачивши будівлі, ви відкриваєте очі на те, що тут насправді відбувається. Ця одна з найбільших, найпривабливіших, найрозвиненіших країн Європи щоночі піддається бомбардуванню з боку Росії. Втрачаються життя, перебувають під загрозою такі системи, як енергомережа. Час від часу електроенергія відключається. Але це не зруйнує суспільство та країну, і це не досягне жодної конкретної мети", - каже Волкер.

Колишній спецпредставник адміністрації Трампа додає, що від Віткоффа і Кушнера під час чи після візиту до Києва навряд чи потрібно очікувати гучних заяв. "Вони знають, що єдина людина, яка робить заяви та приймає рішення у Вашингтоні, - це президент Трамп. Тож вони не говоритимуть багато, але я думаю, що ця поїздка змінить їхню точку зору. І я думаю, що це буде дуже важливо для розвитку подій", - сказав Волкер Голосу Америки.

Джон Гербст, колишній посол США до України та експерт аналітичного центру "Атлантична Рада" у Вашингтоні, погоджується - візит до Києва дозволить Віткоффу і Кушнеру не лише зустрітись із Зеленським і українськими посадовцями, а й на власні очі побачити наслідки російської агресії.

"І це може покращити їхнє розуміння та полегшити їхню місію зі спроби досягти справжнього миру. Тому що єдиний спосіб досягти справжнього миру, справжнього миру, а не фальшивого миру, – це чинити тиск на Кремль, щоб Путін зрозумів, що ціна продовження цієї війни занадто висока", - сказав експосол в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.