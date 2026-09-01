Посланці Білого дому поговорили із Зеленським. Аналітики у США коментують можливий візит

Після розмови зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером президент України Володимир Зеленський заявив, що дати візиту представників Білого дому узгоджуються. У Білому домі на запит Голосу Америки підтвердили, що розмова відбулася, однак деталей не надали.

"Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру", - йдеться в дописі Зеленського за результатами обговорень.

Перший візит до Києва спеціальних представників Білого дому Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера може допомогти їм краще зрозуміти позиції України для подальшого процесу перемовин, вважають експерти, з якими поговорила Українська Служба Голосу Америки.

Девід Креймер, директор Інституту Джорджа Буша, каже, що не бачить жодних ознак того, що президент РФ Путін зацікавлений у завершенні війни, тож єдиний спосіб прийти до миру - продовжувати надавати Україні військову допомогу й посилювати санкції проти Росії. "І чітко дати зрозуміти, що ми на боці України", - сказав Креймер.

Він додав, що те, що Кушнер і Віткофф приїдуть до Києва, є "показовим". "Вони відвідували Росію безліч разів, але не ступали на українську землю впродовж останніх півтора року. І тому це стало б хоча б сигналом того, що вони розуміють: Україна - це країна, яку потрібно повноцінно залучати до будь-якого можливого процесу для завершення цієї війни. Це не можуть бути лише візити до Путіна в Росію. Мають бути й візити до України. Їм також потрібно на власні очі побачити, з чим Україна стикається щодня. І я вважаю, що саме це стало б головним результатом такого візиту".

Курт Волкер, екс-посол США в НАТО й колишній спецпредставник першої адміністрації президента Дональда Трампа в Україні, а нині експерт американського аналітичного центру CEPA, каже: "Це інакший візит, але не з точки зору припинення війни, серйозних переговорів з Росією та укладання мирної угоди. Нічого подібного не буде".

Путін не ставиться до перемовин серйозно, адже не зацікавлений у припиненні агресії, натомість просто хоче використати цей перемовний процес, щоб спробувати отримати поступки від України, "тож це нікуди не призведе", переконаний Волкер.

"Просто поїхавши до України, побачивши це все на власні очі, поговоривши з людьми, побачивши будівлі, ви відкриваєте очі на те, що тут насправді відбувається. Ця одна з найбільших, найпривабливіших, найрозвиненіших країн Європи щоночі піддається бомбардуванню з боку Росії. Втрачаються життя, перебувають під загрозою такі системи, як енергомережа. Час від часу електроенергія відключається. Але це не зруйнує суспільство та країну, і це не досягне жодної конкретної мети", - каже Волкер.

Колишній спецпредставник адміністрації Трампа додає, що від Віткоффа і Кушнера під час чи після візиту до Києва навряд чи потрібно очікувати гучних заяв. "Вони знають, що єдина людина, яка робить заяви та приймає рішення у Вашингтоні, - це президент Трамп. Тож вони не говоритимуть багато, але я думаю, що ця поїздка змінить їхню точку зору. І я думаю, що це буде дуже важливо для розвитку подій", - сказав Волкер Голосу Америки.

Джон Гербст, колишній посол США до України та експерт аналітичного центру "Атлантична Рада" у Вашингтоні, погоджується - візит до Києва дозволить Віткоффу і Кушнеру не лише зустрітись із Зеленським і українськими посадовцями, а й на власні очі побачити наслідки російської агресії.

"І це може покращити їхнє розуміння та полегшити їхню місію зі спроби досягти справжнього миру. Тому що єдиний спосіб досягти справжнього миру, справжнього миру, а не фальшивого миру, – це чинити тиск на Кремль, щоб Путін зрозумів, що ціна продовження цієї війни занадто висока", - сказав експосол в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

Візит Кушнера та Віткоффа був запланований на другу половину серпня під час святкування 35-ї річниці Дня Незалежності України. Втім, як повідомляло Радіо Свобода з посиланням на проінформовані джерела, візит був відкладений через міркування безпеки.

Зеленський повідомив, що Кушнер та Віткофф готуються до відповідної комунікації з російською стороною, але додав, що відповідно до даних української та західної розвідки, "особисто російський лідер хоче продовжувати війну".

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче, аби “війна врегулювалася, і припинилися безглузді вбивства”

Востаннє американські спецпосланці були у Росії минулого січня. Глава російського МЗС Сергій Лавров раніше заявив, що Москва знову готова прийняти Віткоффа і Кушнера, якщо вони матимуть у планах поїхати до Росії після візиту до України.

Над матеріалом працювали Наталія Леонова, Юлія Ярмоленко і Марія Прус