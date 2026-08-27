Європа перебирає провідну роль у підтримці України – заступник голови Пентагону США

Заступник голови Пентагону США з питань політики Елбрідж Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у четвер, 27 серпня, заявив, що Сполучені Штати очікують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Він також зауважив, що Європа відіграє провідну роль у підтримці України.

"Ми ведемо предметну розмову про те, як нам рухатися вперед разом у світі, де Європа, яка, очевидно, є дуже багатим континентом, може і бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Очевидно, що США залишаються відданими НАТО, залишаються пов'язаними з цим альянсом. І також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України", - заявив посадовець.

"Ми діємо в дусі консультацій та взаємодії, – сказав він. - Ми хочемо почути від наших союзників безпосередньо у письмовій формі в дусі НАТО 3.0".

Колбі відзначив "неймовірний прогрес" щодо інвестування у колективну оборону країн-членів НАТО. Посадовець заявив, що Вашингтон прагне " пришвидшити те, що відбувається, а потім розглянути стратегічну позицію" американських військ у Європі.

Про перегляд присутності американських сил в Європі оголосив голова Пентагону Піт Гегсет у червні.

"Давайте переглянемо деякі речі, такі як доступ, розташування баз, перельоти (над іншими країнами). Є багато хорошого, але є деякі речі, які нам потрібно доопрацювати, щоб це мало сенс у майбутньому", – сказав Колбі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також наголосив, що союзники по НАТО збільшують витрати на оборону та придбання ключових потужностей.

"Це все ще триває. Ще багато чого потрібно зробити. Ми досягнемо мети", – сказав Рютте Колбі.

Він закликав до сильнішої Європи та Канади "в сильнішому НАТО".

"Ми обговорили абсолютну необхідність того, щоб Європа та Канада активізували свої зусилля в НАТО, а також щоб ми мали більш чесний та більш справедливий розподіл того, що ми робимо в рамках НАТО зі Сполученими Штатами", – сказав Рютте.



