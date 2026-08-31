Зеленський провів розмову із представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спецпредставниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це український лідер повідомив у дописі в мережі Х.

За словами Зеленського, обговорення було “детальним і конструктивним”, і нині переговорні команди США та України працюють над визначенням дати візиту Віткоффа і Кушнера до України. “Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювань рішень до миру” – додав український президент.

У Білому Домі, на запит Голосу Америки, підтвердили, що розмова відбулася. Однак деталей не надали.

Раніше у понеділок, коментуючи безперервні російські атаки на українські міста, посадовець Білого Дому повторив, що президент США Дональд Трамп хоче, аби “війна врегулювалася, і припинилися безглузді вбивства”. У коментарі Голосу Америки, посадовець наголосив, що Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах із завершення війни, і що президент Трамп “лишається оптимістичним, що нам вдасться досягнути мирної угоди”.

У Білому Домі відзначили, що президент і його команда готові і надалі вести діалог із “обома сторонами” у напрямку завершення війни.

“Ми – єдина країна у світі, яка може відіграти цю роль” – підсумував посадовець.