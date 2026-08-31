Сенатор Блументаль закликав надати Україні більше засобів ППО та ухвалити закон про санкції проти Росії

Сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль в інтерв'ю "Обличчям до нації" на каналі CBS News закликав надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Потрібно більше протиповітряної оборони, перехоплювачів PAC-3, більше далекобійної артилерії в HIMARS та тієї допомоги, яка потрібна Україні для ураження пускових майданчиків, виробництва безпілотників та ракет за допомогою Starlink, що дійсно надішле Путіну сигнал про те, що Сполучені Штати та Європа налаштовані серйозно", - сказав законодавець.

Сенатор Блументаль, а також сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, наприкінці вересня провели кількаденний візит до України, зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським і взяли участь в урочистих святкуваннях Дня Незалежності.

Після візиту Ленкфорд у своєму зверненні наголосив, що хоча США і не беруть участі у цій війні, війна впливає на Америку. Він також наголосив на тому, що боротьба за свободу в регіоні відповідає зовнішньополітичним інтересам США.

"Це союзники і друзі, з якими ми були з часу народження їхньої країни в 1991 році, але також важливо для нас зберегти свободу в цьому регіоні і не дозволити Путіну чинити тиск в регіоні і нападати на наших союзників", - додав він.

Сенатор Блументаль є співавтором законопроєкту про санкції проти Росії, розробленого разом з покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. В недільному інтерв’ю Блументаль висловив надію, що законопроєкт буде завтерджений в Палаті представників. Кілька тижнів тому законопроєкт, якиц є двопартійним та розроблявся в консультаціях з Білим домом, ухвалили повним складом у Сенаті.

"Цей законопроект став результатом кропітких, часом болісних, переговорів з торговим представником США, Білим домом, моїми колегами в Палаті представників і Сенаті з обох боків. Він пройшов Сенат з рахунком 86 проти 11. Не так багато законопроектів проходять такий успішний етап у наші дні", - зауважив сенатор.

Блументаль наголосив, що законопроєкт збільшує повноваження президента запроваджувати жорсткі санкції проти олігархів та фінансових установ, а також містить заходи щодо боротьби з тіньовим флотом Росії та тарифні повноваження президента лише по відношенню до "пяти найбільших покупців російської нафти та газу".

"Жоден з наших європейських союзників не буде підпадати під тарифи. І ось головне: це момент надзвичайної терміновості, оскільки Путін може спробувати ескалацію, а також тому, що економіка Путіна хитається. Його економіка перебуває на межі великої кризи. У нього дефіцит бюджету, що наближається до 125 мільярдів доларів, 5% його ВВП, процентна ставка за його державним боргом, становить 14%, і такий законопроект про санкції, що обмежує потік доходів до його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, криваву війну", - зазначив сенатор.

Законопроєкт названо на честь Ліндсі Грема, сенатора-республіканця від штату Південної Кароліна, який помер в липні. Один із співавторів законопроєкту, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, заявив, що обіцяв Грему внести цей законопроєкт на розгляд. "Ми поділяли основоположне переконання — Америка є найсильнішою вдома, коли вона заявляє про свою потужність за кордоном", - заявив Маккол.

У разі затвердження в Сенаті законопроєкт надійде на підпис президенту Трампу. Раніше представник Білому домі заявив виданню The Hill, що Президент Трамп підтримує цей законопроєкт.



