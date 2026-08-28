"Ця війна впливає на нас в Оклахомі"- сенатор США закликав американців молитись за Україну

США повинні були воювати з Великою Британією, щоб захистити свою незалежність, через 30 років після її здобуття. Україна здобула незалежність 35 років тому, але тепер знову бореться за свою незалежність від Росії. Таку історичну паралель провів американський сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд.

"Як не дивно, коли народилась Америка 1776 до приблизно 1782 ми перемогли в боротьбі за незалежність, і потім через 30 років ми знову боролись з британцями у війні 1812 року, щоб зберегти свою незалежність. Це дуже подібне до того, що робить Україна зараз", - сказав Ленкфорд у відеозверненні записаному в потязі.

Ленкфорд, а також сенатор-демократ Річард Блументаль провели кількаденний візит до України цього тижня, зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським і взяли участь в урочистих святкуваннях Дня Незалежності.

Сенатор Блументаль відвідав пам'ятку масових поховань у Бучі. Він висловив підтримку перемозі України. "Перебування в Бучі нагадує мені, чому ми мусимо пристрасно підтримувати перемогу України у цій війні - російська нелюдськість та вбивства та рішуча сила України", - написав сенатор в Х.

Ленкфорд у своєму зверненні наголосив, що хоча США і не беруть участі у цій війні, війна впливає на Америку.

"Ця війна впливає на нас в Оклахомі", - каже Ленкфорд. Він навів приклад зростання цін на добрива, чавун, соняшникову олію. "Багато що надходить з України і впливає на нас економічно", - додав законодавець.

"Вже декілька років американські долари надходять сюди, включаючи від американських компаній, які надають збройні системи Україні, надаються поради військових, і тут присутній Державний департамент", - пояснив американський сенатор.

Він також наголосив на тому, що боротьба за свободу в регіоні відповідає зовнішньополітичним інтересам США.

"Це союзники і друзі, з якими ми були з часу народження їхньої країни в 1991 році, але також важливо для нас зберегти свободу в цьому регіоні і не дозволити Путіну чинити тиск в регіоні і нападати на наших союзників", - додав він.

Ленкфорд виступив з промовою на українському молитовному сніданку, який вперше проводиться в Україні. Законодавець також відзначив створення в Україні нового аналітичного центру, консервативного спрямування. "Коли я був там, вони запросили мене виступити з промовою про важливість сімейних цінностей, консервативних цінностей, і, чесно кажучи, моїх біблійних цінностей і що це означає для країни і людей".

Сенатор закликав американців молитись за Україну. "Ці чотири роки були для них довгими і їм багато що потрібно зробити, щоб мати змогу боротись і перемогти задля миру", - додав він.