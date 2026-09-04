5 хвилин із Вашингтона. Головне про Україну із американської столиці цього тижня
Що відбувається із законопроєктом Ліндсі Ґрема про російські санкції у Палаті Представників? Як реагують американські законодавці на кампанію України із перенесення війни на територію Росії? Візит Віткоффа і Кушнера до Києва. Що кажуть у Білому Домі про переговорний процес із завершення війни.
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