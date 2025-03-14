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Американські експерти — про позицію Путіна та подальші переговори. Відео

Американські експерти — про позицію Путіна та подальші переговори. Відео
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Американські експерти — про позицію Путіна та подальші переговори. Відео

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“Намагання продовжувати воювати, не дратуючи Трампа.” Опитані Голосом Америки експерти різного політичного спрямування сказали, що реакція Кремля на запропоноване американською та українською сторонами 30-денне припинення вогню була очікуваною, і є типовою російською тактикою ведення переговорів.

Більшість з опитаних оглядачів вірить, що адміністрація Трампа застосує тиск на Путіна, аби він вийшов на більш прийнятні для України позиції. Більше розкаже Тетяна Ворожко.

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