Більшість з опитаних оглядачів вірить, що адміністрація Трампа застосує тиск на Путіна, аби він вийшов на більш прийнятні для України позиції. Більше розкаже Тетяна Ворожко.
Американські експерти — про позицію Путіна та подальші переговори. Відео
“Намагання продовжувати воювати, не дратуючи Трампа.” Опитані Голосом Америки експерти різного політичного спрямування сказали, що реакція Кремля на запропоноване американською та українською сторонами 30-денне припинення вогню була очікуваною, і є типовою російською тактикою ведення переговорів.
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