Це відбулося на тлі суперечок між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром найбільш густонаселеної провінції Канади Онтаріо — Дагом Фордом, щодо мит.
Розповідає Тетяна Ворожко
Американські фондові ринки хитаються на тлі митних суперечок між США та Канадою.Відео
Це відбулося на тлі суперечок між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром найбільш густонаселеної провінції Канади Онтаріо — Дагом Фордом, щодо мит.
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