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Американські фондові ринки хитаються на тлі митних суперечок між США та Канадою.Відео

Американські фондові ринки хитаються на тлі митних суперечок між США та Канадою.Відео
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Американські фондові ринки хитаються на тлі митних суперечок між США та Канадою.Відео

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Напружені торгівельні відносини між Сполученими Штатами та Канадою в поєднанні з побоюваннями щодо інфляції призвели до падіння фондового ринку США на початку тижня.

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Це відбулося на тлі суперечок між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром найбільш густонаселеної провінції Канади Онтаріо — Дагом Фордом, щодо мит.
Розповідає Тетяна Ворожко

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