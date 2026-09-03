Якщо РФ нападе на НАТО, "вони побачать дуже сильний боєздатний альянс". США та ЄС реагують на інцидент із дроном у Лейпцигу

Загроза нападу Росії на НАТО низька, однак дії Росії складно передбачити, заявив посол США у НАТО Меттью Вітакер, коментуючи інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига.

Він висловив солідарність з Німеччиною та іншими союзниками у протистоянні іноземним загрозам і закликав посилити стримування таких загроз.

"Ми повністю солідарні з Німеччиною та всіма нашими союзниками. Ми залишаємося відданими колективній обороні НАТО, але ми також підштовхуємо наших союзників тут, у Брюсселі зміцнити здатність стримувати подібні загрози", - сказав Меттью Вітакер, посол США в НАТО.

5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле, що на сході країни, біля українського літака виявили дрон, ймовірно з вибухівкою, яку пізніше знешкодила поліція за допомогою робота. Німеччина назвала інцидент "дуже серйозним".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує обговорити ймовірну атаку російського безпілотника на аеропорт Лейпцига із очільником Пентагону під час візиту у Вашингтон 15-го вересня, повідомляє німецьке новинне видання Welt. На порядку денному цієї зустрічі також перегляд Пентагоном військової присутності США в Європі.

Вітакер вважає, що подібні інциденти свідчать про непередбачуваність дій росіян.

"Щодо того, що Росія зробить чи не зробить, то зараз вона застрягла в Україні. Вони не можуть досягти жодного прогресу на фронті, тому їхня загроза для НАТО в найближчій перспективі є низькою, - каже Вітакер.

"Однак ці агресивні дії - вторгнення в Україну, попередня анексія Криму – я думаю, все це змушує нас повірити, що вони можуть бути непередбачуваними, і вони можуть бути готові вжити заходів проти країни НАТО. І якщо вони це зроблять, то побачать дуже сильний і боєздатний альянс, який з кожним днем стає все сильнішим", - наголосив американський дипломат у НАТО.

Посадовець запевнив - НАТО є міцним альянсом.

"Президент Трамп говорить про мир завдяки силі, і це дійсно відбувається тут, у НАТО. Ми сильні, стаємо сильнішими, і я думаю, що саме ця сила зрештою стримає будь-якого супротивника, чи то Росія, чи хтось інший, від виклику НАТО на полі бою", - переконаний Меттью Вітакер.

Німеччина звинуватила Москву в атаці безпілотника в аеропорту Лейпцига/Галле і оголосила про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення роботи "Русского дома" в Берліні. На думку німецьких посадовців, подібні атаки спрямовані на залякування та розкол країни.

Росія відкидає свою причетність до інцидентів і 3-го вересня заявила, що у відповідь закриє німецькі культурні центри Гете-Інституту на території РФ.

Диверсії із ймовірним російським слідом

На початку вересня у Німеччині стало відомо про кілька нових інцидентів, до яких можуть бути причетні російські служби. Зокрема, пожежа біля оборонної компанії та можлива атака на електромережі.

3 вересня у Мюнхені поліція заарештувала двох людей за підозрою у киданні запальних пристроїв, що спричинило пожежу, біля штаб-квартири компанії Rohde & Schwarz, яка, серед іншого, виробляє радари, системи відстеження та глушіння дронів.

Інформацію про розслідування та арешти підтвердили в оборонній компанії.

За повідомленням поліції регіону Баварії, обоє підозрюваних – громадяни Болгарії, 28-річна жінка та 38-річний чоловік. Їх заарештували на сусідній заправці.

За офіційними даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а збитки мінімальні. Міністр внутрішніх справ Болгарії пообіцяв співпрацю в цій справі.

Раніше цього тижня німецька поліція також розслідувала дві спроби ймовірного саботажу на високовольтних станціях електромереж у землях Бранденбург та Північна Рейн-Вестфалія. Один із інцидентів призвів до вимкнення кількох ліній електромережі, в іншому інциденті був вибух саморобного пристрою. Уряд Німеччини не виключає іноземної участі в диверсійних операціях.

Реакція Європи

3 вересня Національна служба безпеки та розвідки Данії заявила, що Росія вербує данських громадян для допомоги в плануванні диверсій проти данських оборонних компаній, пов'язаних з Україною.

"Росія планує та здійснює акти диверсій проти оборонних компаній та оборонної промисловості в Європі, – заявив керівник контррозвідки країни Еміль Гресхольм. – Ми бачимо, що данські компанії також є цілями конкретного російського планування диверсій, і що російські розвідувальні служби активно готують акти диверсій, спрямовані на оборонну промисловість Данії".

Данська розвідка зафіксувала російські спроби вербувати громадян Данії у соціальних мережах та на ігрових платформах. Данцям пропонували фотографувати компанії або інфраструктуру, які можуть бути використані для планування диверсій, йдеться у заяві розвідки.

Європейський Союз тим часом розглядає можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії у відповідь на ймовірну причетність Росії до диверсій у Європі.

Верховна представниця ЄС із закордонної політики Кая Каллас 2 вересня після зустрічі глав МЗС країн ЄС заявила, що серед міністрів існує "широка підтримка" просування заборони на в'їзд до ЄС росіянам, які брали участь у війні, та запровадження жорсткіших візових обмежень для російських туристів.

За її словами, триває також обговорення щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Каллас наголосила, що держави-члени пообіцяли більше підтримки Україні, щоб допомогти їй протистояти атакам РФ.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі 2 вересня заявив, що Європейська комісія вивчає, як ще можна обмежити доступ до віз для росіян: "Спостерігається величезне, значне скорочення. Зараз дуже важливо, щоб ці цифри залишалися низькими та ще більше зменшувалися".

Польща, Британія та деякі інші європейські союзники викликали російських дипломатів.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава викликала російського посла, щоб висловити "рішуче засудження російського державного тероризму".

Німецьке видання Spiegel з посиланням на службу безпеки повідомляє, що правоохоронці в Німеччині, розслідуючи атаку дрона в аеропорту Лейпцига, перевіряють зачіпки у Польщі та Сербії.

Один з підозрюваних нібито був пов'язаний з іншою диверсією в господарському магазині в Лодзі, Польща, в липні 2024 року. Слідчі також вивчають зв'язки між цим інцидентом у Лейпцигу та виявленням дрона й вибухівки на сербсько-угорському кордоні, повідомляє Spiegel.



