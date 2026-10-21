Віткофф закликав Путіна відновити мирні переговори з Україною. Кремль відреагував на нові пропозиції

Спеціальний посланець США Стів Віткофф закликав президента Росії Путіна розглянути можливість відновлення мирних переговорів з Україною за посередництва США та ознайомитися з новими пропозиціями про завершення війни.

У Санкт-Петербурзі завершилась зустріч Віткоффа із російським президентом.

Віткофф повідомив, що привіз для ознайомлення Путіну документи, які містять різні ідеї щодо можливої мирної угоди.

Після переговорів Кремль відреагував на пропозиції від американського посланця, заявивши, що українські та європейські підходи до припинення війни в Україні позбавлені конкретного змісту, але що Путін готовий поновити тристоронні перемовини після 10 листопада.

Після переговорів у Санкт-Петербурзі помічник російського президента Юрій Ушаков заявив: "Він (Віткофф) згадав про деякі нові аспекти в підходах європейців і Києва... але, по суті, нічого вагомого в них не було".

Ушаков повідомив, що Путін "в принципі" готовий відновити тристоронні перемовини після 10 листопада. Перемовини стосуватимуться "розбудови безпекової системи для Росії та України після завершення конфлікту", додав російський посадовець.

Для Віткоффа це вже дев’ята зустріч із президентом Путіним.

Перед зустріччю він висловив сподівання на "змістовну розмову про можливе відновлення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами”.

“Навіть якщо сьогодні ми не досягнемо домовленості, якщо ми просто поговоримо і розглянемо, яким міг би бути наступний крок, я думаю, це було б важливо. Світ чекає, щоб це почути”, — додав Віткофф.

У зустрічі також брав участь спеціальний представник Кремля з питань інвестицій Кирило Дмітрієв.

Напередодні цієї зустрічі Кремль оголосив про звільнення з російської тюрми Стівена Габбарда, колишнього американського шкільного вчителя, що перебував за ґратами у Росії понад 4 роки. Його засудили на 6 років за те, що він нібито брав участь у військових діях на боці України. Габбард звинувачення відкидав.

Перед тим, як відбути до Росії, Віткофф відвідав Норвегію, де цього ж дня, 21 жовтня, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським за участі президентів Фінляндії та Норвегії, а також представників європейських країн і НАТО. Переговори в Осло Віткофф назвав продуктивними, і що вони продемонстрували “певну позитивну динаміку”.



В ЄС очікують, що американська делегація поінформує учасників перемовин в Осло про зустрічі в Росії.

"Ключовими темами вчорашнього обговорення були територіальні питання, безпека та повоєнне процвітання; ми очікуємо, що після повернення американської делегації з Росії відбудеться обмін інформацією про підсумки візиту", — зазначила речниця ЄС Паула Піньо.

21 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на позитивний результат зустрічі американського посланця Стіва Віткоффа в Росії, і що Україна підтримує переговори за участі Києва, Вашингтона та Москви.

“Я завжди казав, що ми відкриті до переговорів у будь-якому форматі та щодо будь-яких тем. Прошу лише про одне: будь ласка, не обговорюйте нас без нас”, — сказав президент України в інтерв’ю телеканалу Fox News .

“Сподіваюся, що... не знаю, може, за кілька годин... ми отримаємо певний результат — дай Боже, позитивний”, — сказав Зеленський стосовно зустрічі Віткоффа з Путіним.

Зеленський наголосив на важливості припинення бойових дій, щоб перейти до дипломатії та укладення угоди, яка передбачала б гарантії безпеки.

Президент України повідомив, що не чекатиме в Осло на повернення Віткоффа з Росії, і вирушить назад до Києва.

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