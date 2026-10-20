Віткофф поінформує Росію про результати перемовин із Зеленським та європейцями в Осло - Стубб

Спецпосланець Білого дому Стів Віткофф 21 жовтня відвідає Росію. Про це повідомили прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Осло.

У зустрічі, присвяченій мирному врегулюванню в Україні крім Зеленського та Стьоре взяли участь спецпосланець США з питань України Стів Віткофф та президент Фінляндії Александер Стубб.

Віткофф, однак, не взяв участі в пресконференції після зустрічі. Стьоре пояснив відсутність американського посланця тим, що ця пресконференція є для політичних лідерів. Стьоре також додав, що він і Стубб не представляють всю Європу, але поговорять з представниками інших європейських країн.

Стьоре додав, що залученість США, України, Росії та Європи важлива "щоб досягнути тривалого та справедливого миру".

Віткофф поговорить з російським керівництвом про пропозиції, що звучали на зустрічі, заявили європейські посадовці. Серед ідей, які Віткофф обговорить з російським керівництвом - можлива тристороння зустріч США, Росії та України, сказав Зеленський.

"Одна з важливих ідей — перейти до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів, щоб обговорити питання, які можуть вирішити лише самі лідери. Стів завтра вирушає до Росії, тож подивимося, що скаже Путін", - заявив український президент за результатами обговорень.

Зеленський підтвердив єдність з європейськими партнерами. "Ми хочемо, щоб американці донесли ці пропозиції до росіян", - додав український президент.

Стубб заявив про прогрес у мирних перемовинах. "На суттєвому та технічному рівнях, ми досягли значного прогресу під радаром (без розголосу-ред. ГА) за минулий тиждень на шляху до мирного розв'язання війни в Україні", - заявив Стубб.

Він наголосив на важливості того, щоб "американські переговорники та президент Трамп залишались долученими".

Президент Фінляндії повідомив, що під час переговорів вдалося визначити ключові елементи майбутніх домовленостей у сферах безпеки та економіки, над якими спільно працювали американська, українська та європейська сторони. Учасники також обговорили питання протиповітряної оборони, захисту енергетичних об’єктів і можливого часткового припинення вогню, зокрема у сферах енергетики та продовольчої безпеки.

Зеленський також подякував США за відновлення повідомлень про російські балістичні напади. США не підтверджували збої в наданні даних і заперечують умисність будь-яких збоїв.